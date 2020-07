Toulouse, le Groupe IGE+XAO annonce :

Comptes consolidés du premier semestre 2020 en normes IFRS.

(Période du 1er janvier au 30 juin 2020).



En euros 30 juin 2020 30 juin 2019 (6 mois) (6 mois) Evolution Chiffre d’affaires 15 845 462 17 223 966 -8,0% 1er trimestre (du 1er janvier au 31 mars) 8 369 565 8 516 793 -1,7% 2e trimestre (du 1er avril au 30 juin) 7 475 897 8 707 173 -14,1% Autres produits d’exploitation 330 179 431 113 -23,4% dont Crédit Impôt Recherche 308 413 427 130 -27,8% Charges d’exploitation (11 849 752) (12 395 679) -4,4% Résultat opérationnel 4 325 889 5 259 400 -17,7% Résultat de l’ensemble consolidé avant impôts 4 325 889 5 233 528 -17,3% Impôts exigibles et différés (1 053 870) (1 423 682) -26,0% Résultat net de l’ensemble consolidé 3 280 709 3 801 705 -13,7% Résultat net – part du Groupe 3 280 287 3 752 819 -12,6%

Sur le premier semestre 2020, le Groupe IGE+XAO affiche un chiffre d’affaires consolidé de 15,8 millions d’euros contre 17,2 millions d’euros un an plus tôt, soit une baisse de 8,0%. Durant cette période, l’activité du Groupe a été impactée par la pandémie mondiale de Covid-19, débutée en Chine dès la fin janvier et ayant fortement affecté les marchés occidentaux à compter de mars 2020. Si, dans ce contexte difficile, le chiffre d’affaires licence et formation a reculé, les revenus récurrents ont quant à eux progressé, avec notamment les ventes souscription de logiciel qui ont augmenté de plus de 12%.

Parallèlement, et tout en assurant l’intégralité de ses missions vis-à-vis de ses clients et partenaires via un recours massif au télétravail et aux prestations à distance (télémaintenance et formation), IGE+XAO a réduit ses charges d’exploitation de 4,4%. Consécutivement, et malgré la période de crise que traverse l’économie mondiale, la rentabilité opérationnelle* s’établit à 27,3% et le résultat net consolidé du Groupe s’élève à 3,3 millions d’euros soit une rentabilité nette** de 20,7%.

Au niveau financier, le Groupe dispose d’une structure solide avec, au 30 juin 2020, un endettement bancaire quasi nul hors impact de l’IFRS 16 et une trésorerie de 45,5 millions d’euros.

Fort de ces résultats et de ses solides fondamentaux, et tout en restant attentif à l’évolution de la situation économique, IGE+XAO, désormais filiale de Schneider Electric, entend poursuivre son plan d’action, ayant comme objectifs l’accélération du développement international et un haut niveau de rentabilité, tout en maintenant un fort investissement R&D.

* Résultat opérationnel rapporté au chiffre d’affaires

** Résultat net rapporté au chiffre d’affaires

NB : Les comptes semestriels clos au 30 juin 2020 ont fait l'objet d'une revue limitée de la part des commissaires aux comptes de la société IGE+XAO et ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 20 juillet 2020.





À propos du Groupe IGE+XAO

Depuis plus de 34 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie « Product Lifecycle Management » (PLM) et de simulation dédiée à l'électricité.

