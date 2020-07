ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 2020 EN TRES FORTE PROGRESSION

Forte Progression du chiffre d’affaires consolidé semestriel de +111% à 62,2 M€

31 M€ réalisés avec les tests et équipements liés à l’épidémie COVID-19

Progression de +6% des activités traditionnelles à 31,2 M€

Paris, le 21 juillet 2020 – 17h45

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires semestriel consolidé au 30 juin 2020.

Très forte croissance de +111% à 62,2 M€

Porté par les fortes ventes de tests dans le cadre de l’épidémie COVID-19, par la progression des ventes pour les autres maladies infectieuses, et par la stabilité des ventes dans le cadre de la transplantation et des produits pour la recherche, le chiffre d’affaires du Groupe augmente de +111% à 62,2 M€ sur le premier semestre 2020. A périmètre constant, c’est à dire en excluant les activités de Pathway Diagnostic au Royaume-Uni et en Irlande, la progression est de +106%. Ce chiffre d’affaires va entrainer une forte progression de l’EBITDA, renforçant ainsi les capacités de développement du groupe. Il confirme également, par la résilience des activités traditionnelles, la stratégie mise en œuvre depuis plusieurs années.

« Avec COVID-19 nos ventes ont progressé de manière spectaculaire en dépassant, sur le semestre, le chiffre annuel total 2019. Ces ventes exceptionnelles, qui continuent au second semestre, renforcent nos moyens financiers et nous permettent de poursuivre notre croissance externe, ce que nous avons commencé à faire avec l’acquisition de TECOmedical. Elles ont par ailleurs permis d’accroître notre visibiité et d’être référencés chez de nouveaux clients, en France et à l’étranger.», indique Denis Fortier, Directeur général d’Eurobio Scientific.

en M€ S1 2020 S1 2019 Var. Total 62,2 29,5 +111%



Chiffres non audités

L’activité du premier semestre 2020 est fortement portée par le pôle Maladies (tests de diagnostic et de suivi de l’efficacité des traitements à destination des laboratoires de biologie) dont les ventes sont en très forte croissance à 49,0 millions d’euros, soit environ 79% des ventes globales, principalement grâce aux ventes de tests et d’instruments COVID-19 (31 millions d’euros, soit environ 50% des ventes totales). Les ventes du pôle Transplantation sont stables à 10,2 millions d’euros (environ 16% des ventes globales). S’agissant du pôle Produits pour la Recherche, les ventes ressortent en très légère croissance à 3,0 millions d’euros (environ 5% du chiffre d’affaires du Groupe).

En excluant les ventes liées à COVID-19, l’activité traditionnelle progresse de +6%, en particulier le pôle maladie en croissance d’environ 10%.

en M€ S1 2020 S1 2019 Hors COVID Maladies 18,0 16,3 Transplantation 10,2 10,3 Produits pour la recherche 3,0 2,9 COVID 31,0 0,0 Total 62,2 29,5

Point COVID-19

Au 30 juin 2020, le chiffre d’affaires lié à la vente de tests et d’instruments dans le cadre de l’épidémie COVID-19 s’élève à 31 millions d’euros. Ces ventes concernent principalement les tests PCR pour la détection du virus, gamme Seegene et test propriétaire EBX 041.

La progression des ventes de tests de sérologie a été moins importante qu’anticipée.

Depuis les points précédents, de nouveaux marchés ont été signés pour EBX 041, en particulier à l’export. Ces marchés incluent entre-autres des commandes importantes pour plusieurs pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

L’impact de l’épidémie sur l’activité du groupe se poursuit pendant le mois de juillet.

De plus, près de 40% d’instruments supplémentaires ont été vendus dans le cadre COVID. Ces nouveaux instruments permettent de réaliser un panel de tests beaucoup plus étendu et vont avoir ainsi un impact significatif à plus long terme en permettant d’accélérer la croissance de l’activité maladies infectieuses hors COVID.

Développement du groupe en Europe

Dans le cadre de sa stratégie de croissance externe en Europe, le Groupe a acquis en juillet 2020 TECOmedical, un groupe implanté en Allemagne, Suisse, Autriche et Benelux, et ayant réalisé 7,2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 dont environ 12% en produits propriétaires.

Eurobio Scientific étend ainsi son réseau de commercialisation dans les principaux pays européens de diagnostic et renforce son expertise en développement de tests ELISA pour la recherche.

Le Groupe est désormais présent en direct sur 9 pays européens, augmentant ainsi sa capacité à commercialiser ses produits propriétaires, et à étendre ses zones de distribution hors de France.

Prochain rendez-vous financier

Résultats du premier semestre 2019 : 15 octobre 2020

A propos d’Eurobio Scientific



Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 138 collaborateurs, trois unités de production basées en région parisienne, en Allemagne et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne et Utrecht aux Pays-Bas.







Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com

Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris

Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.

Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP



Contacts

Groupe Eurobio Scientific

Denis Fortier, Directeur Général

Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 79 64 80 Calyptus

Mathieu Calleux / Gregory Bosson

Relations Investisseurs

Tel. +33(1) 53 65 68 68 - eurobio-scientific@calyptus.net

Pièce jointe