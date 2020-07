Paris, le 21 juillet 2020

Au titre du contrat de liquidité confié par LVMH à Oddo BHF SCA, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

35 000 titres

37 439 570,39 euros en espèces

Au cours du premier semestre 2020, les opérations suivantes ont été réalisées dans le cadre du contrat de liquidité LVMH :

2 222 transactions exécutées à l’achat, portant sur un volume total de 295 272 titres et un montant total de 102 475 965,15 euros

2 572 transactions exécutées à la vente, portant sur un volume total de 298 272 titres et un montant total de 105 655 769,15 euros

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat qui a été mis en œuvre au cours du premier semestre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

40 000 titres

32 476 235,80 euros en espèces

ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Total 2 222 295 272 102 475 965,15 Total 2 572 298 272 105 655 769,15 27/01/2020 6 1 000 400 000,00 28/01/2020 24 1 000 409 001,10 30/01/2020 11 2 000 798 500,00 03/02/2020 6 1 000 397 000,00 31/01/2020 31 3 000 1 188 300,00 04/02/2020 53 5 000 2 028 412,10 03/02/2020 4 1 000 393 100,00 05/02/2020 16 2 000 831 250,00 24/02/2020 28 4 000 1 536 800,00 12/02/2020 34 4 000 1 681 179,80 25/02/2020 35 3 000 1 145 300,00 26/02/2020 150 14 000 5 342 056,45 26/02/2020 171 12 000 4 463 200,00 27/02/2020 43 3 000 1 125 094,80 27/02/2020 113 16 000 5 948 200,00 28/02/2020 93 11 000 4 025 700,00 28/02/2020 82 5 000 1 778 000,00 02/03/2020 34 4 000 1 516 207,00 02/03/2020 53 4 000 1 476 788,15 03/03/2020 57 4 000 1 543 000,00 03/03/2020 44 2 000 753 945,95 04/03/2020 22 2 000 770 000,00 05/03/2020 43 6 000 2 272 600,00 05/03/2020 48 2 000 776 000,00 06/03/2020 105 10 000 3 621 300,00 09/03/2020 14 2 000 686 800,00 09/03/2020 49 8 000 2 708 000,00 10/03/2020 49 9 000 3 152 600,00 10/03/2020 44 10 000 3 403 600,00 11/03/2020 4 2 000 678 000,00 11/03/2020 2 2 000 664 000,00 12/03/2020 15 6 000 1 886 000,00 12/03/2020 80 18 000 5 458 897,55 13/03/2020 71 9 000 2 947 730,90 13/03/2020 17 4 000 1 252 000,00 16/03/2020 42 8 000 2 384 042,35 16/03/2020 73 8 000 2 319 198,45 17/03/2020 21 6 000 1 856 000,00 18/03/2020 110 12 000 3 491 955,20 19/03/2020 143 10 000 2 933 490,75 19/03/2020 40 8 000 2 281 400,00 20/03/2020 25 10 000 3 165 200,00 23/03/2020 11 2 000 600 000,00 23/03/2020 11 4 000 1 238 800,00 26/03/2020 2 2 000 690 000,00 24/03/2020 53 8 000 2 658 823,25 27/03/2020 24 6 000 2 068 000,00 25/03/2020 31 8 000 2 846 853,90 30/03/2020 37 6 000 2 030 000,00 26/03/2020 12 4 000 1 431 600,00 31/03/2020 105 9 000 3 071 000,00 30/03/2020 60 8 000 2 773 240,20 01/04/2020 37 4 000 1 304 000,00 31/03/2020 23 2 000 710 000,00 02/04/2020 16 1 500 478 550,00 02/04/2020 26 1 500 486 650,00 03/04/2020 47 3 000 974 300,00 03/04/2020 40 3 000 981 850,60 07/04/2020 15 2 000 692 000,00 06/04/2020 61 8 000 2 716 232,70 08/04/2020 4 2 006 688 056,80 07/04/2020 26 2 000 700 000,00 09/04/2020 20 4 000 1 368 000,00 08/04/2020 3 2 006 692 100,00 15/04/2020 23 8 000 2 755 000,00 09/04/2020 37 6 000 2 094 000,00 16/04/2020 8 2 000 684 000,00 14/04/2020 16 4 000 1 411 200,00 20/04/2020 6 2 000 705 000,00 16/04/2020 14 4 000 1 384 000,00 21/04/2020 4 4 000 1 406 000,00 17/04/2020 20 4 000 1 438 000,00 23/04/2020 51 3 000 1 048 425,00 20/04/2020 1 2 000 720 900,00 24/04/2020 11 6 000 2 054 000,00 22/04/2020 6 2 000 705 900,00 29/04/2020 7 4 000 1 409 000,00 24/04/2020 10 2 000 692 200,00 30/04/2020 42 8 000 2 842 600,00 27/04/2020 73 6 000 2 096 300,00 04/05/2020 100 5 000 1 695 831,05 28/04/2020 13 4 000 1 428 400,00 05/05/2020 23 1 000 337 900,00 29/04/2020 27 4 000 1 428 000,00 06/05/2020 28 3 500 1 181 900,00 30/04/2020 28 2 000 723 200,00 11/05/2020 6 4 000 1 391 000,00 05/05/2020 70 5 000 1 711 020,00 12/05/2020 1 2 000 693 700,00 06/05/2020 20 1 500 509 750,00 13/05/2020 31 10 000 3 387 400,00 07/05/2020 90 3 500 1 201 925,00 14/05/2020 29 6 000 1 971 200,00 08/05/2020 17 500 176 109,90 20/05/2020 10 1 000 353 000,00 11/05/2020 7 2 000 708 000,00 21/05/2020 13 1 000 356 550,00 12/05/2020 7 2 000 699 600,00 22/05/2020 18 1 265 444 015,00 14/05/2020 7 4 000 1 324 000,00 29/05/2020 23 3 500 1 320 073,00 15/05/2020 54 2 000 664 151,15 04/06/2020 6 1 000 389 000,00 18/05/2020 164 13 000 4 455 050,00 08/06/2020 18 4 000 1 588 000,00 19/05/2020 9 1 000 355 000,00 09/06/2020 4 1 000 392 500,00 20/05/2020 45 2 000 721 883,50 11/06/2020 61 12 000 4 594 523,00 21/05/2020 20 1 000 360 000,00 12/06/2020 34 1 501 565 021,00 25/05/2020 28 2 000 720 213,60 15/06/2020 53 2 500 921 616,30 26/05/2020 2 1 000 366 000,00 18/06/2020 28 4 000 1 505 700,00 27/05/2020 33 2 000 742 341,40 22/06/2020 2 1 000 376 000,00 28/05/2020 25 3 000 1 144 400,00 24/06/2020 23 4 000 1 531 850,00 01/06/2020 32 1 765 670 751,10 25/06/2020 10 3 000 1 125 500,00 02/06/2020 19 3 000 1 153 600,00 26/06/2020 15 500 193 975,00 03/06/2020 26 3 000 1 174 900,00 29/06/2020 27 2 000 769 000,00 04/06/2020 5 1 000 391 000,00 30/06/2020 48 3 000 1 167 693,70 05/06/2020 10 5 000 2 003 100,00 09/06/2020 2 1 000 398 500,00 12/06/2020 14 1 501 574 380,00 15/06/2020 38 1 500 557 530,45 16/06/2020 2 1 000 377 000,00 18/06/2020 10 1 000 380 102,00 19/06/2020 13 5 000 1 923 450,00 22/06/2020 7 2 000 762 000,00 23/06/2020 67 7 000 2 707 357,60 24/06/2020 4 1 000 385 500,00 25/06/2020 39 5 000 1 914 431,10 26/06/2020 50 2 000 781 356,45 29/06/2020 31 2 000 777 800,00 30/06/2020 50 3 500 1 370 550,00





LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot Ponsardin, Krug, Ruinart, Mercier, Château d’Yquem, Domaine du Clos des Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle, Newton, Bodega Numanthia, Ao Yun et Château du Galoupet. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior Couture, Celine, Loewe, Kenzo, Givenchy, Pink Shirtmaker, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Nicholas Kirkwood, Loro Piana, RIMOWA, Patou et Fenty. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Fenty Beauty by Rihanna et Maison Francis Kurkdjian. Le groupe d’activités Montres & Joaillerie est constitué des marques Bvlgari, TAG Heuer, Chaumet, Dior Montres, Zenith, Fred et Hublot. LVMH est également actif dans la distribution sélective ainsi que d’autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les Echos, Cova, Le Jardin d’Acclimatation, Royal Van Lent, Belmond et les hôtels Cheval Blanc.

