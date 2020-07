PAULIC MEUNERIE

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020

Bonne résistance de l’activité : +3,0% à 4,3 M€*

Lancement officiel au cours du 2nd semestre 2020 des farines Qualista® exploitant le procédé breveté Oxygreen© auprès des boulangers et du grand public

Saint-Gérand, le 21 juillet 2020 - Paulic Meunerie (ALPAU – ISIN : FR0013479730), Groupe familial spécialisé dans les farines haute qualité, annonce la publication du chiffre d’affaires du 1er semestre de son exercice 2020. Au 30 juin 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 M€ en hausse de 3,0% par rapport au 1er semestre 2019. Sur la période, la croissance a été portée par les activités traditionnelles et plus particulièrement par les bonnes ventes en farines de froment. Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, le Groupe a confirmé son engagement auprès de ses clients en augmentant sa production et ses livraisons afin de satisfaire la forte demande des consommateurs en produits alimentaires de base. La consolidation des relations avec ses clients historiques et de nouveaux partenaires commerciaux est de bon augure avant le lancement dès le second semestre 2020, auprès du grand public et des professionnels de sa farine Qualista® exploitant le procédé breveté Oxygreen© et bénéficiant de propriétés physico-chimiques et sanitaires recherchées par les consommateurs.

Résistance de l’activité au cours de la crise sanitaire

Sur le segment des farines de froment à destination des boulangeries artisanales, industrielles, des biscuiteries et des ateliers des grandes surfaces, la demande a été soutenue au début de la crise sanitaire. Dans ce contexte, le Groupe a su profiter de la hausse de la demande en augmentant sa production de farines haute qualité afin de satisfaire les attentes de ses clients historiques et celles de ses nouveaux partenaires commerciaux.

Sur les farines de sarrasin, produits plus contributifs à la marge, à destination principalement des crêperies ou restaurants, la situation est plus contrastée avec des commandes à l’arrêt pendant la période de confinement et leur reprise très progressive avec la réouverture des restaurants. Cette évolution sur les farines de sarrasin, compensée par le dynamisme des ventes en farines de froment, viendra peser sur le mix-produits et l’évolution de la marge brute sur la période.

Pour rappel, les ventes de farine de sarrasin sont marquées par une saisonnalité au bénéfice des mois d’été. A ce stade, le Groupe précise que, malgré sa vigilance accrue, il n’a constaté aucune augmentation des défauts de paiement en restauration lié à la crise sanitaire.

Oxygreen® : poursuite des investissements

Paulic Meunerie entend également se développer sur le segment de la très haute qualité sanitaire avec les produits issus d’Oxygreen®, procédé de traitement d’ozonation permettant la purification des grains de blés destinés à la production de farines pour l’alimentation humaine et de son pour l’alimentation animale permettant notamment d’alimenter le marché en plein développement de l’entomoculture. Au 30 juin, le chiffre d’affaires lié à Oxygreen® aura encore été très marginal dans l’attente du déploiement du nouveau réacteur d’ozonation à l’échelle industrielle. Concernant cet investissement, les interruptions de chantier durant le confinement ne devraient toutefois pas avoir d’impact significatif sur le plan de marche du Groupe.

Poursuite des travaux d’extension de la capacité de production

Les travaux de modernisation et d’extension industrielle intégrant des outils automatisés « 4.0 » engagés depuis 2016 destinés à tripler les capacités de production d’ici à fin 2020 ont été partiellement arrêtés au cours du confinement altérant logiquement l’évolution du chantier. Pour autant, le Groupe n’envisage pas non plus de décalage par rapport au planning annoncé lors de l’introduction en bourse.

Vers un retour progressif à une situation normalisée

A compter du mois de juillet, le Groupe a constaté une amélioration graduelle de ses activités sur le circuit restauration. Pour autant, la prudence reste de mise dans un environnement sanitaire et économique à visibilité réduite.

Au cours des prochains mois, Paulic Meunerie continuera à bénéficier de la résilience d’un modèle porté par plus de 700 clients avec une demande toujours solide pour des produits de 1ère nécessité. A cet égard, le Groupe indique qu’il vient de s’associer avec les Magasins U et deux partenaires bretons, la coopérative Eureden et la boulangerie Leroux dans le but d’officialiser la création d'une filière U Blé de Bretagne. Ce partenariat est une nouvelle illustration de la volonté commune de produire, transformer et commercialiser "autrement", au plus près des territoires et en faveur du "bien manger" recherché par les consommateurs et poursuivi historiquement par le Groupe.

Le Groupe pourra également bénéficier du lancement effectif des farines Qualista® exploitant le procédé Oxygreen© à destination des boulangers et du grand public.

Au regard de ces éléments, Paulic Meunerie réaffirme sa confiance et confirme l’ensemble des objectifs fixés à l’occasion de l’Introduction en Bourse : atteindre à l’horizon 2023 un chiffre d’affaires de 50 M€ avec une marge brute comprise entre 50% et 55%.

*chiffre d’affaires non audité

A propos

Paulic Meunerie (ALPAU – ISIN : FR0013479730), est un Groupe familial breton reconnu sur le marché

des farines labellisées. Il fidélise aujourd’hui plus de 700 clients professionnels sur des marchés diversifiés (industriels, boulangeries artisanales, ateliers de la grande distribution, restaurateurs, …).

En 2019, les trois moulins de l’Entreprise ont permis de générer un chiffre d’affaires de 8,6 M€. Avec

Oxygreen®, son procédé de purification des grains de blés à base d’ozonation permettant de diviser

les pesticides par 20 et réduire le taux de mycotoxines de 30% à 50%, Paulic Meunerie se positionne

sur le marché de la farine très haute qualité axée sur la nutrition santé et sur le marché en plein essor et à forte valeur ajoutée de l’alimentation des insectes d’élevage. PAULIC MEUNERIE est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALPAU.

Pour plus d'informations, visitez www.PAULICMEUNERIE.com

François Alexis Bancel

Directeur Administratif et Financier



02 97 40 50 00

investisseurs@paulic.bzh Benjamin Lehari

Consultant

01 56 88 11 11

blehari@actifin.fr







Presse

Isabelle Dray

01 56 88 11 29

idray@actifin.fr







Investisseurs

Alexandre Commerot

01 56 88 11 18

acommerot@actifin.fr

Pièce jointe