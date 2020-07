July 21, 2020 12:11 ET

July 21, 2020 12:11 ET

AS “Olainfarm'' padome 21. jūlijā saņēmusi iesniegumu par amata atstāšanu no līdzšinējā valdes locekļa Mārtiņa Pūriņa, viņš turpinās pildīt amata pienākumus līdz 2020. gada 1. augustam. Mārtiņš Pūriņš AS “Olainfarm” valdē darbojās kopš 2019. gada 4. aprīļa.



“Šodien saku paldies par nozīmīgo darbu, kas paveikts strādājot AS “Olainfarm” valdē valdes loceklim Mārtiņam Pūriņam, pateicībā par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā, par ekspertīzi viedo risinājumu ieviešanā uzņēmuma darbībā un viņa pūlēm un enerģiju pārmaiņu vadības procesos. Es visas padomes vārdā novēlu panākumus un izdošanos turpmākajos profesionālajos izaicinājumos,” uzsver AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētājs Gundars Bērziņš.

AS "Olainfarm" valdē darbu turpina valdes priekšsēdētājs Jerūns Veitess un valdes locekļi Milana Beļeviča, Raimonds Terentjevs, Elena Bušberga, Signe Baldere-Sildedze un Zane Kotāne.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm un teritorijām, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

