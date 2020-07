MONTRÉAL, 21 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il prévoyait acquérir 1 500 wagons-trémies à céréales de grande capacité et de nouvelle génération, dont la livraison devrait commencer en janvier 2021. Ces nouveaux wagons stimuleront la reprise économique en favorisant la création d’emplois dans le secteur manufacturier nord-américain en plus d’aider le CN à répondre à la demande croissante des producteurs de céréales et de leurs clients.



« Cet investissement, combiné à notre programme de dépenses en immobilisations de 2,9 G$ en 2020, nous permettra de transporter davantage de céréales. Nous avons confiance en l’avenir du secteur céréalier et nous sommes convaincus de son rôle essentiel dans la stratégie de croissance du CN. En investissant dans la fabrication de nouveaux wagons pouvant transporter plus de céréales, nous voulons contribuer rapidement à l’essor de l’économie nord-américaine en appuyant les emplois des secteurs manufacturier et agricole. »

- Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN



« Le transport de céréales canadiennes par le CN continue de battre des records mois après mois, et la plus grande capacité de ces nouveaux wagons-trémies nous permettra de pérenniser notre croissance dans ce secteur clé de l’économie nord-américaine. Ce deuxième achat de wagons-trémies en deux ans démontre que nous continuons de respecter notre engagement auprès des producteurs de céréales, leurs clients et l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement d’accroître notre capacité collective par le renouvellement de notre parc de wagons. Grâce à cet investissement, nous pourrons soutenir et accroître le transport des céréales vers les marchés internationaux compte tenu de l’augmentation continue de la demande. »

- James Cairns, premier vice-président de la Chaîne d’approvisionnement, Transport par rail, CN

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne relative aux valeurs mobilières. De par leur caractère, les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Compagnie prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et impliquent des risques, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats réels ou la performance réelle de la Compagnie par rapport aux perspectives ou aux résultats futurs ou à la performance future implicites dans ces énoncés. On pourra trouver une description des principaux facteurs de risque dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

