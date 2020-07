Un cinéma en plein air depuis sa voiture en toute sécurité physique et digitale

La Fondation OISTE ( www.oiste.org ) a le plaisir de soutenir la jeune et dynamique équipe de Ciné Park Bernex qui s’est lancée pour une programmation de 16 films sous forme de projections « car drive » tous les week-ends durant les mois de juillet et août.

Dans ces temps difficiles du Covid-19, la Fondation OISTE souhaite ainsi soutenir des projets actifs dans la protection des personnes, non seulement digitalement mais également physiquement. Ciné Park Bernex Drive-In propose des séances pour les cinéphiles basées sur un concept des années 60 permettant d’assister à une projection de films actuels et rétros, depuis sa voiture, en plein air et en toute sécurité. L’entier de la programmation est disponible sur le site https://www.cinepark-drive.ch/ .

OISTE est une fondation de droit suisse créée en 1998, ayant pour objectifs la promotion et l’adoption de standards internationaux, afin de protéger technologiquement l’identité digitale des personnes, des serveurs et des objets. La fondation OISTE a un statut consultatif auprès de l’Organisation des Nations Unies (ECOSOC), et fait partie des membres constituants du NPOC de l’ICANN. Son activité dans le cyber-espace permet de sécuriser aussi bien les communications que d’identifier formellement des objets ainsi que la propriété de ces derniers. Par exemple, les produits de luxe, les biens de consommation ou les droits d’auteur, aussi bien cinématographiques que musicaux. Dans ce sens, la fondation a lancé une initiative pour la lutte contre le commerce illicite lors du Zermatt Summit en 2019. Celle-ci réunit déjà plusieurs centaines de signatures de personnes, personnalités et entreprises allant de la PME à la multinationale.

En tant que partenaire de cet événement, la Fondation OISTE a le plaisir de mettre au concours une place (pour une voiture) par soirée. Plusieurs gagnants ont déjà eu le plaisir de participer aux premières séances. Pour gagner sa place, il suffit d’aller sur la page Facebook et/ou Instagram, de « liker » et partager pour participer au tirage au sort qui a lieu chaque mardi à 18h00. Les gagnants sont directement informés par les organisateurs de Ciné Park Bernex Drive-In ainsi que sur la page Facebook et Instagram de la fondation.