NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 22.07.2020 KELLO 08:15

Nordic ID Oyj on saattanut päätökseen rahoitusneuvottelut käyttöpääoman vahvistamiseksi. Rahoitusjärjestelyt parantavat yhtiön likviditeettiä ja pienentävät liiketaloudellista riskiä. Yhtiö tiedotti 8.4.2020 rahoitusneuvotteluiden kariutumisesta.





Toimitusjohtaja Juuso Lehmuskoski kommentoi:

”Onnistuneet rahoitusneuvottelut ja suunnattu osakeanti vahvistavat yhtiön asemaa ja luovat siltaa tulevaisuuteen. Palveluliiketoiminnan sopimusten luonne rasittaa alkuvaiheessa yhtiön kassavirtaa ja siksi yhtiölle on ollut tärkeätä löytää oikeanlaiset rahoitusmekanismit tukemaan kasvua. Sopimus uuden rahoituskumppanin kanssa tukee liiketoimintaa ja kykyä toteuttaa kansainvälisiä palveluratkaisuja. Yhtiön strategiana on tarjota kuukausimaksullisia tuotevirtojen ja tuotteiden seurantapalveluita kohdeasiakkaillemme perinteisen laiteliiketoiminnan rinnalla.”

Nordic ID Oyj:n entisen toimitusjohtajan, Juha Reiman, rooli yhtiön neuvonantajana on päättynyt. Reima jätti yhtiön 15.7.2020.





Lisätietoja:

Juuso Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puh. 040 510 3790

Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy





Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nordicid.fi





Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 9,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 76 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. www.nordicid.fi