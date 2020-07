Publication d’une étude clinique sur les avantages du



Mont-Blanc 3D+ dans le traitement de la scoliose

Spineway, spécialisée dans le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale, annonce la publication d’un article scientifique dans la revue scientifique de renom « Spine Deformity »1 mettant en avant les qualités de la technologie Mont-Blanc 3D+ dans le traitement de la scoliose idiopathique chez l’adolescent.

Une étude clinique internationale réalisée auprès de 49 patients

Cette étude clinique conduite par le Pr Carlos Barrios (Université Catolique de Valencia, ESP) a été menée dans 4 pays suite à un suivi opératoire moyen de 32 mois réalisé par les chirurgiens M. José Lajara (Espagne), M. Philippe Mazeau (France), Mme Karen Weissmann (Chili), M. Guahua Lu (Chine), M. Bing Wang (Chine-), M. Lei Kuang (Chine), M. Yong Hai (Chine) et M. José I. Maruenda (Espagne).

Ce groupe multicentrique a ainsi fourni les données cliniques de 49 patients atteints de scoliose adolescente idiopathique et notamment étudié la restauration de la cyphose thoracique (courbure du bas de la colonne) des patients suite à une chirurgie correctrice.

L’article, rédigé par le Professeur Carlos, conclut que l’utilisation de l’instrumentation Mont-Blanc 3D+ de Spineway offre une correction de la cyphose thoracique plus importante que les autres méthodes et instrumentations avec lesquelles elle a été comparée dans cette étude.

Une restauration des courbes naturelles de la colonne thoracique

Les techniques actuelles utilisant des vis pédiculaires, ont réussi à rectifier efficacement la déformation de la colonne vertébrale des patients atteints de scoliose « en vue de face », sans toutefois parvenir à restaurer les courbures naturelles de la colonne thoracique « en vue de profil ». Ces méthodes efficaces en alignement créent malheureusement des « dos plats » chez les patients.

Or, la cyphose thoracique naturelle joue un rôle dans l’équilibre global du corps, et l’absence de reconstruction de cette courbure naturelle génère des problèmes sur le long terme (douleurs, déformation compensatrice de la colonne cervicale gênant la vision, l’équilibre etc.) qui font actuellement l’objet de nombreuses publications et communications.

La technique de correction offerte par l’instrumentation Mont-Blanc 3D+ de Spineway permet d’une part de rectifier « vue de face » la colonne vertébrale déformée mais également de restaurer et ce, de manière contrôlée par le chirurgien, une cyphose thoracique pour le patient, « en vue de profil ». Cette correction de la position des vertèbres sur trois plans de l’espace permet ainsi de prémunir le patient contre de possibles effets indésirables à long terme.

Stéphane Le Roux, PDG de Spineway, déclare : « Nous sommes heureux et fiers de cette publication qui est le fruit d’un travail collaboratif engagé il y a plus de 5 ans avec des chirurgiens de qualité spécialisés dans le traitement de la scoliose. Les résultats obtenus dans ces différents pays confirment la capacité du Groupe à proposer des instrumentations et implants innovants dans le secteur du rachis. Elle traduit ainsi la volonté constante de Spineway d’apporter des solutions qui contribuent à l’amélioration des soins des patients atteints de maladies de la colonne vertébrale. Je remercie tous les chirurgiens qui ont participé à cette étude pour leur confiance et leur implication. »

Cette publication démontre la qualité de l’instrumentation Mont Blanc 3D+ développée et brevetée par Spineway ainsi que les progrès qu’elle apporte pour le confort de vie des patients mais également dans la technique opératoire pour les chirurgiens.

