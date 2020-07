Valmet Oyj:n lehdistötiedote 22.7.2020 kello 11.00



Valmet toimittaa kahdeksannen pehmopaperilinjan ja sen mukana laajan automaatiojärjestelmän turkkilaiselle pehmopaperin tuottajalle Hayat Kimyalle. Yhtiö on päättänyt investoida kolmanteen koneeseen Venäjällä, jotta se voi vastata laadukkaiden pehmopaperituotteidensa kasvavaan kysyntään. Tämä on yhtiön uuden, Moskovan ulkopuolella sijaitsevan tehtaan ensimmäinen kone. Uusi tuotantolinja kasvattaa yhtiön nykyistä kasvo-, WC- ja pyyhepaperin tuotantoa 70 000 pehmopaperitonnilla.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2020 toisen neljänneksen tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta.

Hayat Kimyalla on tällä hetkellä hallussaan maailman nopeusennätys Valmetin toimittamalla, Turkissa sijaitsevalla TM 2 -pehmopaperikoneellaan. Yhtiö etsii jatkuvasti uusinta teknologiaa parhaan tehokkuuden ja pienimmän mahdollisen energiankulutuksen saavuttamiseksi. Yhtiö on aiemmin asentanut kuusi Valmet Advantage DCT 200TS -pehmopaperilinjaa Turkissa, Venäjällä ja Egyptissä sijaitseviin tehtaisiinsa. Lisäksi yksi pehmopaperilinja käynnistyy vuonna 2021.

”Pyrkimyksenämme on toimia erittäin tehokkaasti, ja Valmetin teknologia ehdottomasti edistää tätä tavoitetta. Päivitämme konekantaamme säännöllisesti, jotta voimme varmistaa, että tuotantomme on aina optimaalinen. Mielestämme sekä Valmetin teknologian että henkilöstön kanssa toimiminen on erittäin helppoa”, sanoo Lütfi Aydin, Hayat Kimyan paperiliiketoiminnan johtaja.

”Olemme innoissamme siitä, että voimme osallistua Hayat Kimyan menestyksekkääseen kehitykseen. Yhtiö aloitti toimintansa vain 14 vuotta sitten, ja siitä on jo nyt tullut maailmanluokan toimija, jolla on pian toiminnassa yhdeksän pehmopaperilinjaa”, sanoo Björn Magnus, Valmetin Paperit-liiketoimintalinjan Pehmopaperitehtaat-liiketoimintayksikön myyntijohtaja.

Valmet Advantage DCT 200 TS -pehmopaperikone

Tekniset tiedot

Uuden TM9-pehmopaperikoneen leveys on 5,6 m ja suunnittelunopeus 2 200 m/min.

Pehmopaperin tuotannossa käytetään raaka-aineena ensiökuitua. Uusi tuotantolinja on optimoitu säästämään energiaa ja parantamaan lopputuotteen laatua.

Valmetin toimitukseen kuuluu kokonainen pehmopaperin tuotantolinja, joka sisältää massankäsittelyjärjestelmät ja Valmet Advantage DCT 200 TS -pehmopaperikoneen . Kone on varustettu OptiFlo-perälaatikolla ja kevytmetallisella jenkkisylinterillä . Koneessa on myös Advantage-pehmopaperiteknologiaa: ViscoNip-puristin , kaasuturbiinin poistokaasua puhallusilmana käyttävä AirCap Heli -huuva ilmajärjestelmällä, WetDust-pölynhallintajärjestelmä , radansiirtojärjestelmä ja SoftReel L -rullain . Lisäksi linja sisältää Valmet F(O)CUS -uudelleenrullaimen . Massankäsittelylinjalla on OptiSlush -pulpperit, OptiFiner -kartiojauhimet ja OptiScreen -konelajittimet.

Lisäksi toimitus sisältää laajan Valmet-automaatiojärjestelmän, jossa on Valmet DNA -kone- ja -prosessiohjaukset ja Valmet IQ -laadunohjaus . Perussuunnittelu, asennusvalvonta, koulutus, käynnistys ja käyttöönotto kuuluvat niin ikään toimitukseen.

Tietoa Hayat Kimyasta

Hayat Kimya A.S. on osa Hayat-konsernia. Hayat-konsernin pääasialliset toimialat ovat kodinhoito, hygienia ja pehmopaperit kulutustavarateollisuudelle. Hayat aloitti pehmopaperin tuotannon 14 vuotta sitten ja on tehnyt sen jälkeen useita merkittäviä investointeja. Nykyään konserni on Afrikan, Lähi-idän ja Itä-Euroopan suurin pehmopaperinvalmistaja. Sen vuotuinen tuotantokapasiteetti on 490 000 tonnia.

VALMET

Konserniviestintä



Lisätietoja antavat:

Jan Erikson, Vice President, Sales, Valmetin Paperit-liiketoimintalinjan Pehmopaperitehtaat-liiketoimintayksikkö, puh. +46 70 517 14 90

Björn Magnus, Sales Director, Valmetin Paperit-liiketoimintalinjan Pehmopaperitehtaat-liiketoimintayksikkö, puh. +46 703 17 79 83

