上海, July 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过旗下子公司成为Domino’s Pizza®在中国的特许经营商的Dash Brands Ltd.（以下称“Dash Brands”或“该公司”）今日宣布，2020年第二季度Domino’s Pizza, Inc.（以下称“Domino’s Pizza”）（NYSE:DPZ）的一家子公司以4000万美元的价格收购了该公司的非控股权益。根据协议条款，如果满足特定的业绩条件，Domino’s Pizza需在2021年第一季度向该公司再投入4000万美元；如果该等业绩条件未能满足，则可自行选择追加投资。



除此项投资之外，Dash Brands还很高兴地欢迎Domino's Pizza的国际业务执行副总裁Joe Jordan成为该公司董事会成员。

“我们非常高兴在今天发布此公告。我们实现了深化承诺并发展与Domino’s Pizza关系的一项首要目标。我为Dash Brands团队以及团队为执行Domino品牌中国增长计划而付出的努力感到自豪。这项重大投资突出显示，Domino’s Pizza对我们在中国发展该品牌的领导力感到十分振奋，”Dash Brands Ltd主席兼联合创始人Frank Krasovec 表示。“我们欢迎Joe Jordan加入董事会。我相信，Joe的知识和全球经验将为我们在中国发展品牌、实现增长以及进一步扩张提供十分宝贵的助益。”

Jordan先生表示，“我们对投资于Dash Brands团队感到非常兴奋，该团队不断拓展Domino’s品牌在中国的增长，而中国市场拥有巨大的长期潜力。” 我很高兴能加入Dash Brands董事会，助力Dash Brands实现Domino’s品牌在中国的发展潜力，我们都看好这一前景。”

Dash Brands中国分公司首席执行官Aileen Wang评论道，“Domino’s的业务已覆盖中国九个城市的300多家门店，过去五年的增长超过30%，因此在成为我们所打入市场的领先披萨递送品牌方面拥有非常有利的条件。我们的菜单主要由本地开发，在保留全球经典披萨的同时，增加了更多的中式偏好。此外，Domino’s在配送专长和技术创新方面处于领先地位，通过我们的各种在线订购选项，目前全部订单中约85%来自数字订单。” Wang总结道：“我们非常高兴能够继续执行公司增长战略的初期环节并利用Domino’s Pizza的专业知识，在中国进一步拓展Domino’s品牌。”

Jefferies LLC担任Dash Brands的顾问，Goldman Sachs & Co. LLC担任Domino’s Pizza的顾问。

关于Dash Brands Ltd.

Dash Brands Ltd.（Dash Brands）通过旗下子公司成为Domino’s Pizza在中国地区（中国大陆、香港和澳门）的特许经营商。按全球销售额计，Domino’s是世界上最大的披萨公司。Dash Brands各子公司在过去五年的总销售额增长率超过30%。通过旗下子公司，Dash Brands目前在9个城市拥有和运营300多家门店，其中上海113家，北京86家，深圳、广州、杭州、天津、南京和苏州等地也有多家门店。在中国，Dash Brands旗下子公司通过网站、微信和App等方式提供各种快速在线订购选择，约85%的订单都是数字化订单。每张订单都提供30分钟送达承诺，否则客户可获得免费领取披萨的礼券作为补偿。

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