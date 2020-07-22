上海, July 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dash Brands Ltd. 透過其在中國的主要特許經營商子公司 Domino’s Pizza® （「Dash Brands」或 該「公司」）今天宣佈，Domino's Pizza, Inc.（「Domino's Pizza」）（紐約證券交易所：DPZ）的子公司在 2020 年第二季度以 4,000 萬美元的價格收購了該公司的非控股權益。根據該協議的條款，在假設滿足了特定的業績條件下，Domino's Pizza 必須在 2021 年第一季度向該公司再投資 4,000 萬美元；如果無法滿足此業績條件，則可以選擇進行其他投資。



伴隨著這項投資，Dash Brands 很榮幸迎來 Domino's Pizza 國際部行政副總裁 Joe Jordan 成為公司董事局成員。

「我們很高興今天宣佈這個消息。我們已經實現了主要目標，就是與 Domino's Pizza 加深承諾及建立的關係。我為 Dash Brands 團隊及他們為實踐 Domino 品牌在中國的增長計劃而付出的努力感到自豪。這筆巨額投資凸顯了 Domino's Pizza 領導層對在中國發展其品牌的熱情。」Dash Brands Ltd 董事長兼聯合創辦人 Frank Krasovec 說。「我們歡迎 Joe Jordan 加入我們的董事局。我相信，隨著品牌在中國各地不斷發展、成長並進一步擴展的情況下，Joe 的知識及國際經驗都將是無價之寶。」

Mr. Jordan 說：「我們對 Dash 品牌團隊的投資感到振奮，因為他們將繼續在中國發展 Domino 的品牌，而這市場擁具有巨大的長期潛力。我很榮幸能加入 Dash Brands 董事局，並幫助 Dash Brands 實現我們對 Domino 品牌在中國發展潛力的信心中發揮作用。」

Dash Brands 中國子公司行政總裁 Aileen Wang 評論說：「在過去 9 年中，Domino’s 在中國 9 個城市擁有 300 多家門市，並且在過去 5 年中增長了 30％ 以上，這使我們成為市場上領先的薄餅外賣品牌。我們的餐牌是在本地開發，以保留全球經典薄餅款式為基礎， 並添加更多中國喜好口味。此外，Domino 憑藉傳遞專業知識及技術創新，以及通過各種網上訂購選項的領先優勢，目前大約有 85％ 的訂單是來自數碼訂單。」 Wang 女士總結：「我們很高興能繼續在增長策略的早期階段，利用 Domino’s Pizza 的專業知識，並同時進一步將 Domino 的品牌擴展到全中國。」

Jefferies LLC 曾擔任 Dash Brands 及 Goldman Sachs＆Co.（高盛）的顧問。LLC 在 Domino's Pizza 擔任顧問。

關於 Dash Brands Ltd.

Dash Brands Ltd. (Dash Brands) 透過其子公司，成為 Domino’s Pizza 在中國大陸地區（中國大陸、香港及澳門）的主要特許經營者。根據全球零售額，Domino 是世界上最大的薄餅公司。在過去的五年中，Dash Brands 子公司的總銷售增長率超過了 30％。Dash Brands 透過其子公司目前在 9 個城市擁有及營運 300 多家店鋪，其中包括在上海有 113 間、北京有 86 間店鋪，以及在深圳、廣州、杭州、天津、南京及蘇州的許多店鋪。在中國，Dash Brands 的子公司提供各種快速的網上訂購選項（例如透過網站、微信及 App），大約 85％ 的訂單是來自數碼訂單。每個訂單都附帶 30 分鐘的送貨承諾，否則客戶將獲得免費薄餅的優惠券作為補償。

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