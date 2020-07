Fabriqué au Québec : Beyond Meat® investit dans la production locale par le biais d'un partenariat

avec une usine de fabrication québécoise

Le burger 100 % à base de plantes est encore plus juteux et délicieux,

avec 35 % moins de lipides saturés qu'un burger au bœuf traditionnel.

MONTRÉAL, 22 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beyond Meat® annonce l'arrivée de la plus récente version de son Beyond Burger®, produit en collaboration avec un fabricant québécois, désormais offert dans les grands marchés d'alimentation à l'échelle du pays. Cette plus récente variante du burger Beyond Burger, produit-phare de la société Beyond Meat, contient 20 g de protéines dérivées d'ingrédients simples à base de plantes comme des pois, des haricots mungos et du riz, et présente un marbrage provenant de beurre de cacao conçu pour lui conférer une texture fondante et tendre comme du bœuf.

Le Canada continue de jouer un rôle important dans la stratégie de croissance à long terme de Beyond Meat, et en produisant le Beyond Burger localement, Beyond Meat entend mieux servir le marché canadien, tout en réduisant l'empreinte environnementale de la société.

« Nous sommes heureux d'offrir aux consommateurs canadiens la plus récente version de notre burger, et de réitérer notre engagement envers ce marché important en investissant dans la production locale. Notre processus d'innovation constante et rapide au service des consommateurs, et les investissements que nous faisons dans les marchés que nous desservons constituent les piliers de la stratégie de notre société visant à fournir de délicieuses et nourrissantes protéines à base de plantes avec une empreinte environnementale réduite,” affirme monsieur Ethan Brown, fondateur et chef de la direction de Beyond Meat.

Cette plus récente version du Beyond Burger reflète l'engagement de Beyond Meat à créer une protéine à base de plantes impossible à distinguer de son équivalent en protéine animale (du point de vue du goût, de la texture, de la couleur et de l'expérience de cuisson), en misant sur une approche d'innovation constante et rapide.

Produit avec des ingrédients simples à base de plantes, sans OGM, soya, gluten ou ingrédients synthétiques, le burger Beyond Burger est conçu pour égaler, voire surpasser le profil nutritionnel de son équivalent en protéine animale. Comparé au burger au bœuf traditionnel, cette nouvelle version de Beyond Burger :

fournit une source complète de protéines avec 20 g de protéines végétales dérivées de pois, de riz et de haricots mungos

contient plus de fer

comporte 35 % moins de lipides saturés

contient moins de matières grasses totales

ne contient pas de cholestérol, d'antibiotiques ou d'hormones

Ce plus récent Beyond Burger se joint à une gamme délicieuse de produits novateurs à base de plantes offerts dans les marchés d'alimentation partout au pays. Beyond Meat a fait son entrée sur le marché du détail canadien avec le lancement du burger Beyond Burger emblématique original en juin 2019, qui a été suivi du lancement de Beyond Beef®, huit mois plus tard. Plus récemment, la marque lançait la saucisse Beyond Sausage®, juste à temps pour la saison du barbecue, offrant du coup encore plus de choix de produits « meilleurs pour vous » à base de plantes.

Les consommateurs canadiens peuvent désormais trouver le nouveau burger Beyond Burger dans le comptoir des viandes de leur épicerie (PDSF : 7,99 $). Recherchez le cercle vert sur l'emballage, et la mention de 35 % moins de lipides saturés pour vous assurer qu'il s'agit bien du nouveau produit.



À propos de Beyond Meat

La société Beyond Meat, Inc. (NASDAQ:BYND) est l'une des entreprises alimentaires présentant la croissance la plus rapide aux États-Unis, offrant un portefeuille de protéines à base de plantes révolutionnaires. Fondée en 2009, Beyond Meat a pour mission d'utiliser des ingrédients simples, à base de plantes, pour créer de nouvelles façons de reproduire le goût, la texture et autres attributs sensoriels de produits à base de protéines animales populaires, tout en offrant les avantages nutritionnels et environnementaux des protéines de source végétale. L'engagement de la marque Beyond Meat, qui se traduit par « Mangez ce que vous aimez », représente sa conviction qu'en optant pour sa gamme de protéines à base de plantes, les consommateurs peuvent manger plus, et non moins, de leurs repas favoris, et qu'ainsi, ils peuvent participer à la solution aux problèmes de santé humaine, des changements climatiques, de la conservation des ressources et du bien-être animal. En date du 28 mars 2020, le portefeuille de protéines végétales de Beyond Meat était offert dans plus de 94 000 marchés d'alimentation et restaurants, dans plus de 75 pays à l'échelle mondiale. Visitez www.BeyondMeat.com et suivez @BeyondMeat, #BeyondBurger et #GoBeyond sur Facebook, Instagram et Twitter.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué constituent des « déclarations prospectives ». Ces déclarations sont fondées sur les opinions, attentes, croyances, plans, objectifs, hypothèses ou projections actuels de la direction concernant des événements futurs ou des résultats futurs. Ces déclarations prospectives ne sont que des prédictions, et non des faits historiques, et impliquent certains risques et incertitudes, ainsi que des hypothèses. Les résultats, niveaux d'activité, performances, réalisations et événements réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés, prévus ou implicites dans ces déclarations prospectives. Bien que la société estime que ses hypothèses sont raisonnables, il est très difficile de prédire l'incidence des facteurs connus et, bien entendu, il est impossible d'anticiper tous les facteurs qui pourraient influer sur les résultats réels. Il existe de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives faites aux présentes, y compris, surtout, les risques décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » du formulaire 10-Q de la société pour le trimestre terminé le 28 mars 2020 déposé auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) des États-Unis le 12 mai 2020 et le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 déposé auprès de la SEC le 19 mars 2020, ainsi que d'autres facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par la société auprès de la SEC. Ces déclarations prospectives ne sont faites qu'à la date de ce communiqué. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf disposition contraire de la loi.Si nous mettons à jour un ou plusieurs énoncés prospectifs, il ne faut pas en déduire que nous ferons des mises à jour supplémentaires par rapport à ces énoncés ou à d'autres déclarations prospectives.

