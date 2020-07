Blagnac, France, le 22 juillet 2020-17h35,



Montréal, Canada

Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2020 : -24,0%

SOGECLAIR, concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour la mobilité, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 1er semestre 2020 arrêté au 30 juin 2020. Il s’établit à 68,9 M€ comparé à 90,6 M€ pour la même période en 2019 et à 25,6 M€ sur le 2ème trimestre comparé à 45,6 M€ au T2 2019. Les variations de change sur la période sont limitées, elles représentent 0,4 M€ contre 1,8 M€ au S1 2019.

Par division Chiffre d’affaires (M€)

S1-2020 Chiffre d’affaires (M€)

S1-2019



Variation en %



Aerospace

A taux de change constant 51,2

50,7 74,9

74,9 -31,6%

-32,3% Simulation

A taux de change constant 17,2

17,3 14,2

14,2 +21,0%

+21,3% Véhiculier 0,4 1,5 -70,2% Total

68,9 90,6 -24,0% Dont international 37,3 51,9 -28,1%

La division aerospace (74,4% du CA) est en baisse de 31,6% sur le semestre et de 54,0% sur le seul 2ème trimestre. Tous les segments aviation commerciale, d’affaires et du spatial baissent.

L’aviation commerciale a subi des fermetures de sites clients limitées, les cadences de production ont été revues à la baisse créant un effet ponctuel amplifié sur les produits. Les services « série » et les services développement ont vu les budgets fortement diminués.

Pour l’aviation d’affaires ce sont les fermetures d’usines plus longues qui ont entraîné l’essentiel de la baisse.

La division simulation (25,0% du CA) est en progression de 21,0% et de 12,5% sur le 2ème trimestre. Ce sont les activités liées aux grands simulateurs qui soutiennent la croissance.

La division véhiculier (0,6% du CA) est en baisse de 70,2% sur le semestre et de 65,7% sur le 2ème trimestre.

Par zone géographique 2020

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution



(en %) France 31,6 45,9% -18,4% Europe 19,6 28,4% -25,4% Amérique 14,5 21,0% -31,5% Asie-Pacifique 2,6 3,8% -37,2% Reste du monde 0,6 0,9% +89,2%

Toutes les zones géographiques sont touchées par les effets de la pandémie sur le semestre, au deuxième trimestre les baisses sont de 34,0% en France (50,4% du CA) et de 51,3% à l’international (49,6% du CA).

Par activité CA 2020

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution



(en %) Développement (services) 13,0 18,8% -29,3% Série (services) 22,8 33,2% -35,6% Produits 33,1 48,0% -10,2%

Malgré l’effet de base de sur-stockage 2019 lié au Brexit et les réductions de production de la filière aéronautique, les produits ne reculent que de 10,2% sur le semestre et de 27,4% au 2ème trimestre. Ils représentent 48,0% de l’activité sur le semestre.

Perspectives

Le marché de l’aviation commerciale malgré son très fort ralentissement reste favorable à moyen terme (entre 3 et 5 ans), ceux de l’aviation d’affaires et du spatial devraient revenir fin 2020 proche de leurs niveaux d’avant crise. Le secteur de la défense offre des perspectives positives à partir de la fin 2020.

La trésorerie est sécurisée pour faire face aux coûts de restructurations qui ont déjà été lancés et aux investissements d’avenir.

Prochain communiqué : résultats du 1er semestre 2020, le 09 septembre 2020 après clôture de la Bourse

A propos de SOGECLAIR

Concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un service de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 – PEA PME 150 / (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG de SOGECLAIR / Marc DAROLLES, DGA de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

Pièce jointe