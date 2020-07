Communiqué de presse

Paris, le 22 juillet 2020

Pleine exécution des plans d’actions Covid-19 et Fit for Growth

Croissance de l’EBITDA et du free cash-flow versus S1’19

Performance du chiffre d’affaires T2’19 en ligne

Ensemble des objectifs 2020 confirmés

Chiffre d’affaires net de 1 242 millions d’euros, en baisse de 8% à données comparables1

Retail en baisse organique de 4% au S1’20

avec une performance meilleure qu’attendue au T2’20

Performance de B&A impactée par des volumes faibles au T2’20

du fait des confinements dans plusieurs pays

60 millions d’euros d’impact EBITDA positif exécuté au travers de

Fit for Growth et du plan d’action Covid-19

278 millions d’euros d’EBITDA2, soit 22,4% du chiffre d’affaires (+400 points de base)

Solide free cash-flow de 151 millions d’euros atteignant 54,3% de taux de conversion

87 millions d’euros de RNPG, en croissance de 9% par rapport au S1’19 proforma

Ensemble des objectifs 2020 confirmés

Baisse organique à un chiffre dans la fourchette moyenne à haute

du chiffre d’affaires en 2020

Marge d’EBITDA 2020 supérieure à 21% sur le chiffre d’affaires net

Taux de conversion de l’EBITDA en free cash-flow supérieur à 50%

Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, annonce aujourd’hui ses résultats financiers du premier semestre 2020.

Nicolas Huss, Directeur général d’Ingenico Group, a commenté : « Dans le contexte de la crise du Covid-19 qui a fortement impacté le deuxième trimestre, le Groupe affiche une performance relative solide, avec une baisse organique de 8% au cours du premier semestre, grâce d’une part à un très bon début d’année dans chaque division, mais aussi d’une performance meilleure qu’attendue des activités Retail au T2’20.

Au cours du semestre, nous avons exécuté avec succès notre robuste et holistique plan d’action Covid-19 ainsi que notre plan Fit for Growth, nous permettant de générer un impact EBITDA de 60 millions d’euros protégeant ainsi notre profitabilité et notre génération de trésorerie. Nous avons été à même d’améliorer de 400 points de base notre marge durant la première partie de l’année tout en conservant une conversion de notre EBITDA en free cash-flow supérieure à 50%. Je voudrais remercier nos équipes pour leur attention et leur mobilisation proactive durant cette période, et saluer leur engagement qui nous a permis d’atteindre ces bons résultats semestriels. Nos fondamentaux de croissance à long-terme restent inchangés et je suis profondément convaincu que nous sortirons de cette crise plus forts encore. Enfin, le projet de rapprochement avec Worldline suit son cours et offrira une opportunité unique de créer un champion européen incontesté du paiement, capable de rivaliser avec les plus grands acteurs mondiaux, et cela, au profit de l’ensemble des parties prenantes. »



Chiffres clés S1 2020

(en millions d’euros) S1’20 S1’19 PF* S1’19 S1’20 vs. S1’19 PF* Chiffre d’affaires 1 399 1 602 1 611 -13% Commissions d’interchange (157) (231) (231) -32% Chiffre d'affaires net 1 242 1 371 1 380 -9% Marge brute ajustée 572 586 572 -2% En% du chiffre d'affaires 46,1% 42,7% 41,4% +3,4 pts Charges opérationnelles ajustées (294) (333) (318) -12% En% du chiffre d'affaires -23,7% -24,3% -23,0% (0,6) pts EBITDA 278 252 254 +10% En% du chiffre d'affaires 22,4% 18,4% 18,4% +4,0 pts Résultat d'exploitation courant ajusté (EBIT) 204 187 188 +9% En% du chiffre d’affaires 16,4% 13,6% 13,6% +2,8 pts Résultat opérationnel 131 124 124 +6% Résultat net 92 80 82 +14% Résultat net, part du groupe 87 80 80 +9% (en millions d’euros) S1’20 S1’19 PF* H1’19 S1’20 vs. S1’19 PF Free cash-flow 151 - 120 +25% % Conversion FCF/EBITDA 54,3% - 47,4% +6,9 pts Dette nette 1 178 - 1,466 -20%



(0,8)x Ratio de dette nette/EBITDA3 1,9x - 2,7x Capitaux propres, part du groupe 2 276 - 2 085 +9%

* Les chiffres S1 2019 PF incluent le retraitement de la cession des activités Healthcare France réalisée en 2019 ainsi que la réallocation de coûts liée à la réorganisation juridique du Groupe, effective depuis le 1er janvier 2020, comme décrite en annexe 5 du communiqué de presse..



Chiffre d’affaires net S1 2020 T2 2020 M€ % variation M€ % variation Comparable1 Publié Comparable1 Publié Retail 631 -4% -6% 291 -14% -17% SMBs 114 -2% -2% 54 -9% -10% Global Online 169 -2% -3% 78 -11% -14% Entreprise 170 -6% -13% 77 -19% -26% Payone 179 -5% -5% 83 -16% -16% B&A 611 -12% -13% 293 -22% -24% EMEA 213 -12% -11% 102 -21% -21% Amérique Latine 89 -19% -38% 40 -30% -48% Amérique du Nord 122 45% 67% 67 43% 57% Asie-Pacifique 187 -26% -25% 84 -39% -38% TOTAL 1 242 -8% -10% 584 -18% -21%

Performance du deuxième trimestre 2020

Au deuxième trimestre 2020, le chiffre d’affaires net ressort à 584 millions d’euros, en baisse de 18% à données comparables. En données publiées, le chiffre d’affaires net est ressorti en baisse de 21% par rapport au deuxième trimestre 2019 et intègre un effet de change négatif de 17 millions d’euros et l’impact de la cession de l’activité « Healthcare » France.

Au cours de ce trimestre, la business unit Retail a réalisé un chiffre d’affaires net de 291 millions d’euros, affichant une baisse de 14% à données comparables. A données publiées, l’activité a baissé de 17% et intègre un effet de change négatif de 4 millions d’euros et l’impact de la cession de l’activité « Healthcare » France. Au cours de ce deuxième trimestre, les différentes divisions ont évolué, à données comparables, comme ci-après :

SMB (- 9%) : La performance du deuxième trimestre est supérieure à nos attentes, avec un redressement des activités tout au long du trimestre. Par ailleurs, la division a bénéficié de son modèle d’affaire basé en partie sur des abonnements mensuels générant de la résilience malgré le ralentissement des volumes de transactions. Au cours du trimestre, et malgré les confinements, SMB a continué de faire croitre sa base de marchands avec environ 1 000 nouveaux marchands nets par mois (plus de 4 000 nouveaux marchands en brut par mois), notamment grâce à une diminution de son taux d’attrition durant la période, et par un équilibre de gains entre marchands digitaux et marchands physiques. Au cours du deuxième trimestre, l’offre in-store intégrée dédiée aux ISVs, Bambora Connect, poursuit son déploiement avec deux contrats signés qui devraient monter en puissance au cours du quatrième trimestre 2020.

Global Online (- 11%) : La performance du deuxième trimestre ressort en ligne avec nos attentes, avec une baisse des volumes transactionnels sur des verticaux spécifique du fait de la propagation du Covid-19 dans le monde. Le vertical Travel (c.35% des volumes pre-Covid) a été fortement impacté et représente aujourd’hui moins de 10% des volumes globaux (moins de 10% en Avril et légèrement supérieur à 15% en juin). La fin du trimestre a cependant été marquée par quelques reprises concernant les voyages régionaux, mais les voyages internationaux ne devraient pas reprendre avant 2021, comme mentionné lors de la publication du T1’20. Entre-temps, Global Online a bénéficié d’une bonne dynamique sur les verticaux non-Travel tels que les biens digitaux, les jeux vidéo en ligne ou les marketplaces, en croissance à deux chiffres, mais non suffisante pour compenser l’impact du Travel. Au niveau régional, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Nord ont été dynamiques alors que l’Amérique Latine a été impactée par son exposition à des verticaux spécifiques. Malgré l’environnement Covid-19, Global Online a poursuivi son développement commercial avec des gains de nouveaux marchands au cours du trimestre, tels que Asos, Porter ou Rappi.

Enterprise (- 19%) : La performance est ressortie légèrement supérieure aux attentes au deuxième trimestre malgré l’impact du Covid-19 et une base de comparaison élevée au T2’19 portée par les activités « Healthcare » en Allemagne. Retraité de cet effet de base, Enterprise aurait enregistré une baisse organique de 13%. La division a été impactée en Europe, en région Pacifique et en Turquie par les confinements sur les activités terminaux comme transactionnelles. Après un impact important de mi-mars à mi-mai, les volumes de transactions se sont redressés pour atteindre un niveau normatif fin juin. Entre-temps, l’ensemble des programmes omnichannel locaux et pan-Européens ont été confirmés par les grands marchands avec une contribution attendue au cours du deuxième semestre qui devrait revenir sur des niveaux normatifs d’activité. En parallèle, les activités Nord-américaines de vente de terminaux ont été impactées comme en Europe par les confinements.

Payone (- 16%) : La performance ressort supérieure à nos attentes avec un redressement plus rapide qu’anticipé en mai et en juin sur les activités transactionnelles, alimenté par une accélération de la transition vers les paiements électroniques. Pendant la période Covid-19, l’usage de cartes de paiements sur le marché allemand a fortement augmenté grâce notamment au relèvement des seuils sans contacts, favorisant leur utilisation. Ce mode de paiement représente aujourd’hui c.60% des paiements électroniques contre c.50% pre-Covid. La conversion de la clientèle des Caisses d’Epargne aux solutions de paiement de Payone s’est poursuivie au cours du trimestre, tirée par l’offre « one-stop shop » et les capacités d’onboarding digitales, avec un rythme de plus de 1 000 nouveaux marchands nets intégrés chaque mois à la plateforme. L’accélération du basculement de la région DACH vers l’utilisation des paiements électroniques devrait bénéficier à Payone dans les trimestres à venir.

La business unit B&A a généré au deuxième trimestre 2020 un chiffre d’affaires net de 293 millions d’euros, en baisse de 22% à données comparables. A données publiées, l’activité a baissé de 24% et intègre un effet de change négatif de 12 millions d’euros. Au cours de ce deuxième trimestre, les différentes régions ont évolué, à données comparables, comme ci-après :

Europe, Moyen-Orient & Afrique (- 21%) : La performance du deuxième trimestre est ressortie en ligne avec nos attentes dans l’environnement Covid-19 en Europe, impactée par les confinements dans la grande majorité des pays. En Europe de l’Ouest, certains pays ont affiché une certaine résilience dans cet environnement, comme la région DACH et la région Ibérique, cette dernière bénéficiant de contrat Terminal as a Service signé au cours du T1’20. Entre-temps, le Royaume-Uni et l’Italie ont quant à eux été fortement impactés par les confinements durant le trimestre. Comme attendu, l’Europe de l’Est, après un retour à la croissance au T1’20, a poursuivi sur cette trajectoire, alors que la Russie a continué de souffrir d’une base de comparaison élevée au T2’20. La situation devrait se normaliser au cours des trimestres à venir au niveau de la performance globale.

Asie-Pacifique (- 39%) : La dynamique sur la région est ressortie en deçà de nos attentes durant le trimestre. La Chine, après un T1’20 porté par le déploiement de commandes APOS passées en fin d’année 2019, a été impactée par un portefeuille d’activité faible lié au manque de projets initiés au cours du T1’20 du fait des confinements, ainsi que par une base de comparaison élevée, le T2’19 étant le plus haut niveau de revenus réalisés l’année dernière. En parallèle, l’Inde a fortement été impactée par les confinements, ces derniers ayant été prolongés au-delà de la fin juin. Comme au cours du T1’20, l’Asie du Sud-Est a été plus faible avec un retour normalisé de l’activité en Indonésie, impactée par un effet de base de comparaison élevée. Entre-temps, la région Pacifique a affiché une certaine résistance dans ce contexte, bénéficiant des réussites commerciales et du portefeuille de projets.

Amérique Latine (- 30%) : La performance est en ligne avec nos attentes, avec un marché brésilien impacté par la situation Covid-19 durant le trimestre et combiné à une base de comparaison élevée. Cette situation devrait continuer à peser sur la performance au cours des prochains trimestres. Dans les autres pays, tels que la Colombie, l’Argentine et le Pérou, la dynamique se poursuit sur la même trajectoire que le T1’20, portée par les gains de contrats et les projets en portefeuille.

Amérique du Nord (+ 43%) : Comme au cours du T1’20, la performance de la région est forte au cours de ce deuxième trimestre, avec une accélération de l’activité au Canada après un retour à un niveau normatif au trimestre dernier. La croissance des activités américaines reste forte, bénéficiant de la mise en œuvre de l’initiative ISVs qui a montré une dynamique continue, portée par l’exécution de projets et la poursuite du développement des programmes de partenariats. La demande liée au cycle de renouvellement EMV est restée robuste et la consolidation de parts de marché s’est poursuivie. Le vertical des. Globalement, le portefeuille de projets devrait soutenir le niveau d’activité dans les trimestres à venir, niveau se stabilisant séquentiellement.





Performance du premier semestre 2020 et résultats financiers

Au premier semestre 2020, le chiffre d’affaires net ressort à 1 242 millions d’euros, en baisse organique de 8%. En données publiées, le chiffre d’affaires net est ressorti en baisse de 10% par rapport au premier semestre 2019 et intègre un effet de change négatif de 20 millions d’euros et l’impact de la cession de l’activité « Healthcare » France.

La business unit Retail a réalisé un chiffre d’affaires net de 631 millions d’euros, en baisse organique de 4%. A données publiées, l’activité a baissé de 6% au cours du semestre et intègre un effet de change négatif de 4 millions d’euros et l’impact de la cession de l’activité « Healthcare » France.

Au cours du premier semestre, B&A a généré un chiffre d’affaires net de 611 millions d’euros, en baisse de 12% à données comparables. A données publiées, l’activité a baissé de 13% et intègre un effet de change négatif de 16 millions d’euros.

Marge brute ajustée

Au premier semestre 2020, la marge brute ajustée a atteint 572 millions d’euros, soit 46,1% du chiffre d’affaires net, par rapport à la marge brute proforma S1’2019 de 586 millions, soit 42,7% du chiffre d’affaires net.

La marge brute ajustée de Retail s’est légèrement améliorée du fait de son mix d’activités, et celle de B&A a été impactée de manière positive par un mix géographique favorable, principalement lié à la croissance organique de 45% en Amérique du Nord et à une performance relative meilleure en EMEA comparée aux régions émergentes (Amérique Latine et Asie-Pacifique). Par ailleurs, la marge brute ajustée a bénéficié d’un impact positif de 25 millions d’euros liée à l’exécution de Fit for Growth ainsi que du plan d’action Covid-19.

Charges opérationnelles ajustées

Au cours du premier semestre 2020, les charges opérationnelles ajustées se sont élevées à 294 millions d’euros, en baisse de 39 millions d’euros, soit 12% plus faibles qu’au premier semestre 2019 proforma. Les charges opérationnelles ajustées affichent une baisse de 60 points de base en pourcentage du chiffre d’affaires (23,7% contre 24,3% au S1’2019 proforma). Par ailleurs, les charges opérationnelles ajustées ont bénéficié d’un impact positif de 35 millions d’euros liée à l’exécution de Fit for Growth ainsi que du plan d’action Covid-19.

Marge d’EBITDA

L’EBITDA s’élève à 278 millions d’euros au premier semestre 2020 (marge d’EBITDA de 22,4%), contre 252 millions d’euros (marge d’EBITDA de 18,4%) sur le premier semestre 2019 proforma (254 millions d’euros publiés), soit une amélioration de 26 millions d’euros (+400 points de base en marge d’EBITDA) malgré l’impact de la crise sanitaire Covid-19 sur le chiffre d’affaires net. L’EBITDA du Groupe a bénéficié de l’exécution du plan Fit for Growth ainsi que du plan Covid-19 initié au cours du premier semestre. L’effet combiné de ces deux initiatives a généré un impact EBITDA de 60 millions d’euros au premier semestre 2020, avant investissement de 3 million d’euros dédiés à l’initiative PPaaS de B&A.

Retail a généré un EBITDA de 141 millions d’euros (22,3% du chiffre d’affaires net) contre 130 millions d’euros (19,6% du chiffre d’affaires net) sur le S1’2019 proforma, soit une hausse de 270 points de base. La performance globale est pleinement en ligne avec la trajectoire d’EBITDA annuel pour Retail.

L’EBITDA de B&A ressort à 154 millions d’euros (25,2% du chiffre d’affaires net) par rapport à celui de 150 millions d’euros (21,1% du chiffre d’affaires net) du S1’2019 proforma, en hausse de 410 points de base. Cette hausse de marge d’EBITDA s’explique principalement par la forte performance du chiffre d’affaires en Amérique du Nord ainsi que par des initiatives d’économies de coûts.

Au cours du premier semestre 2020, les coûts Corporate s’élèvent à 17 millions d’euros, en baisse de 10 millions d’euros (27 millions d’euros au S1’2019 proforma), reflétant l’exécution des plans Fit for Growth et Covid-19, visant à réduire les coûts Corporate à 45 millions d’euros en 2020, contre 50 millions d’euros en 2019. La réalisation du premier semestre 2020 est pleinement en ligne avec la trajectoire annuelle.

Résultat opérationnel

La marge d’EBIT atteint 204 millions d’euros contre 187 millions d’euros au S1 2019 proforma (188 millions d’euros publiés).

Les autres produits et charges opérationnels (OIE) s’élèvent à -24 millions d’euros contre -13 millions d’euros au premier semestre 2019 proforma (-13 millions d’euros publiés), parfaitement aligné avec la trajectoire annuelle et sous contrôle.

Le résultat opérationnel inclut également des charges d’amortissement relatives à l’allocation de prix d’acquisition de 50 millions d’euros au premier semestre 2020 contre 50 millions d’euros au premier semestre 2019 (cf. annexe 4).

Après avoir pris en compte ces autres produits et charges opérationnels ainsi que les charges d’amortissement relatives à l’allocation de prix d’acquisition mentionnées ci-dessus, le résultat opérationnel s’élève à 131 millions d’euros par rapport à 124 millions d’euros au premier semestre 2019 proforma (124 millions d’euros publiés).

Résultat net part du Groupe

Le résultat financier ressort à -15 millions d’euros, contre -22 millions d’euros au S1’2019 proforma

(-21 millions d’euros publiés).

La charge d’impôts est stable et s’élève à -24 millions d’euros, contre -21 millions d’euros au S1’2019 proforma (-21 millions d’euros publiés). La charge d’impôts a bénéficié des dispositions fiscales spécifiques liées à l’environnement Covid-19. Le taux d’imposition effectif ressort à 21% contre 20,8% au S1’2019 proforma (20,4% publié).

Au premier semestre 2020, après prise en compte de 5 millions d’euros relatifs aux intérêts minoritaires, le bénéfice net du Groupe attribuable aux actionnaires est ressorti à 87 millions d’euros contre 80 millions d’euros au S1’2019 proforma, en croissance de 9% (+ 8% contre 80 millions d’euros en base publiée).

Génération de trésorerie

Le free cash-flow ressort en forte croissance sur le premier semestre 2020 à 151 millions d’euros, par rapport à 120 millions d’euros au premier semestre 2019. Les principaux éléments de l’amélioration de ce free cash-flow sont :

La contribution de l’augmentation de l’EBITDA de 24 millions d’euros à données publiées ;

L’amélioration du besoin en fonds de roulement de 14 millions d’euros, conséquence de l’attention particulière portée sur les processus de contrôle de la trésorerie et d’une meilleure efficacité quant à la collecte des fonds ;

La baisse des investissements de 4 millions d’euros pour atteindre 56 millions d’euros, contre 60 millions d’euros au S1’2019. L’intensité capitalistique est en ligne avec la politique d’investissement du Groupe à moyen terme, et ce, malgré la crise du Covid-19 ;

Les OIE ressortent en hausse de 7 millions d’euros pour atteindre 24 millions d’euros, en ligne avec notre objectif annuel ;

Stabilisation des intérêts payés à 8 millions d’euros ;

Augmentation de 7 millions d’euros des impôts cash payés, passant de 25 millions d’euros au premier semestre 2019 à 32 millions d’euros au premier semestre 2020, à la suite d’un remboursement exceptionnel de 16 millions d’euros des autorités fiscales françaises au S1’20 et du report de 8 millions de taxes lié aux dispositions fiscales spécifiques dans l’environnement Covid-19.

En conséquence, le taux de conversion de l’EBITDA en free cash-flow a atteint 54,3% contre 47,4% au premier semestre 2019. (c.37% au S1’2019 à comparer avec c.46% au S1’2020 retraités des différents éléments impactant les impôts cash payés).

Dette nette du Groupe

La dette nette du Groupe a diminué à 1 178 millions d’euros par rapport à 1 307 millions d’euros en début d’année. Le principal moteur de cette évolution est le free cash-flow de 151 millions d’euros. Le ratio d’endettement sur l’EBITDA3 est de 1,9x contre 2,2x à fin 2019 et 2,7x à fin du premier semestre 2019.

Ensemble des objectifs 2020 confirmés

Chiffre d’affaires net : une baisse organique à un chiffre dans la fourchette moyenne à haute ;

une baisse organique à un chiffre dans la fourchette moyenne à haute ; EBITDA : une marge d’EBITDA supérieure à 21% du chiffre d’affaires net (20.9% en 2019) ;

une marge d’EBITDA supérieure à 21% du chiffre d’affaires net (20.9% en 2019) ; Free cash-flow : une conversion de l’EBITDA en FCF supérieure à 50%.

Les objectifs 2020 communiqués en avril 2020 ont été construits sur la base les trois scénarios suivants structurés selon des courbes de retour d’activité à la normale différentes, prenant en compte les hypothèses suivantes inchangées, à savoir un retour progressif de la consommation dans un environnement de réouverture des commerçants selon les contraintes sanitaires, un scénario central pour le segment voyage sans reprise des voyages internationaux d’ici la fin 2020 et une reprise graduelle des voyages régionaux, et après prise en compte de possibles reconfinements localisés de courte durée dans des pays où le Groupe opère :

Scénario 1 : retour à la guidance de croissance organique pré-Covid de 4% à 6% au 4 ème trimestre 2020 conduisant à une baisse organique à un chiffre dans le bas de la fourchette moyenne à haute en 2020 ;

trimestre 2020 conduisant à une baisse organique à un chiffre dans le bas de la fourchette moyenne à haute en 2020 ; Scénario 2 : retour à la guidance de croissance organique pré-Covid de 4% à 6% au mois de décembre 2020 conduisant à une baisse organique à un chiffre dans le milieu de la fourchette moyenne à haute en 2020 ;

Scénario 3 : retour à la guidance de croissance organique pré-Covid de 4% à 6% au 1er trimestre 2021 conduisant à une baisse organique à un chiffre dans le haut de la fourchette moyenne à haute en 2020.

Dans ce contexte, le Groupe a calibré et activé au cours du mois de mars un fort et holistique plan d’action afin d’adapter sa base de coûts, protéger sa rentabilité et préserver sa trésorerie. La volumétrie de ce plan d’action a été établie sur la base du scénario le plus conservateur (scénario 3). Par conséquent, en plus du plan Fit for Growth qui délivrera 35 millions d’euros d’impacts EBITDA en 2020, le plan d’action C19 mis en œuvre durant le T1’20 génèrera 100 millions d’euros d’impacts EBITDA supplémentaires en 2020. La combinaison de ces deux plans réduira les dépenses opérationnelles et les autres charges jusqu’à hauteur de 13%.

A fin juillet 2020, le scénario 2 apparaît être le plus probable. Sur cette base, le Groupe se donne la possibilité de relâcher une partie des économies de coûts prévues dans la cadre du plan Covid-19 si cela venait à se confirmer au cours du 3ème trimestre 2020.

Les moteurs de croissance long termes d’Ingenio Group restent intacts et le Groupe est convaincu que nous devrions sortir plus forts de cette crise, avec l’engagement de l’ensemble des collaborateurs dédiés à nos clients, tout cela pour le bénéfice de l’ensemble des parties prenantes.





ANNEXE 1

Base de préparation des comptes semestriels 2019

Les états financiers consolidés sont établis conformément aux normes IFRS. Afin de fournir des informations comparables pertinentes d’un exercice sur l’autre, les éléments financiers sont présentés en retraitant la charge d’amortissement liée à l’acquisition de nouvelles entités. En vertu de la norme IFRS3R, le prix d’acquisition de nouvelles entités est affecté aux actifs identifiables intégrés dans le périmètre puis amorti sur des durées définies.

Les principaux éléments financiers 2020 sont commentés sur une base ajustée, c’est-à-dire avant impact des écritures d'allocation du prix d'acquisition ("PPA") – voir Annexe 4.

Les éléments de marge brute ajustée et de charges opérationnelles ajustées sont commentés avant amortissements, dépréciations et provisions, coûts des rémunérations fondées sur actions ainsi que les écritures d’allocation du prix d’acquisition (« PPA ») – voir Annexe 4.

Le chiffre d’affaires net correspond au chiffre d’affaires IFRS retraité des commissions d’interchange.

L’EBITDA (Excédent Brut d’Exploitation) est une notion extracomptable représentant le résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et provisions, et coût des rémunérations fondées sur des actions. L’EBITDA intègre les impacts de la norme IFRS 16. La réconciliation du résultat d’exploitation ajusté à l’EBITDA est disponible en Annexe 4.

Le résultat d’exploitation indiqué (EBIT) correspond au résultat opérationnel courant ajusté de la charge d’amortissement des prix d’acquisitions affectés aux actifs dans le cadre des regroupements d’entreprises.

Le free cash-flow représente l’EBITDA diminué : des éléments cash, des autres produits et charges opérationnels, de la variation de besoin en fonds de roulement, des investissements nets des produits de cession des immobilisations corporelles et incorporelles, des charges financières payées nettes des produits financiers encaissés, de l’impôt payé et le remboursement des passifs liés aux contrats de location résultant de l'IFRS 16.

La dette nette commentée exclut la ligne de financement du préfinancement marchands ainsi que les passifs liés aux contrats de location résultant de l'IFRS 16.





ANNEXE 2

Passage chiffre d’affaires brut à chiffres d’affaires net

Suite à la finalisation de la refonte du modèle d’affaires opérationnel, le reporting a été ajusté de la manière suivante :

Retraitement de la contribution des activités Healthcare France cédées fin 2019

Reconnaissance du chiffre d’affaires Mexique dans la région Amérique du Nord contre Amérique Latine auparavant liée à un changement de responsabilités managériales

En parallèle, comme annoncé et afin d’apporter plus de transparence et de faciliter la lecture des performances, le chiffre d’affaires est maintenant publié en net (hors commissions d’interchange).

1. ANCIEN REPORTING EN BASE PUBLIEE (CHIFFRE D'AFFAIRES BRUT) En million d'euros T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 2019 Retail 435 471 501 512 1 919 SMBs 79 85 90 89 343 Global Online 133 141 152 155 582 Entreprise 91 104 101 116 412 Payone 131 142 158 152 582 Banques & Acquéreurs 318 387 379 367 1 451 EMEA 110 130 116 118 473 Amérique Latine 65 78 96 85 325 Amérique du Nord 31 42 56 60 189 APAC 112 136 111 104 463 TOTAL 753 858 880 879 3 370 2. NOUVEAU REPORTING EN BASE PRO FORMA (CHIFFRE D'AFFAIRES BRUT) En million d'euros T1 2019 PF T2 2019 PF T3 2019 PF T4 2019 PF 2019 PF Retail 430 464 500 512 1 906 SMBs 79 85 90 89 343 Global Online 133 141 152 155 582 Entreprise 87 96 99 116 399 Payone 131 142 158 152 582 Banques & Acquéreurs 319 389 376 365 1 449 EMEA 111 132 117 119 479 Amérique Latine 57 72 83 81 293 Amérique du Nord 37 46 62 57 201 APAC 115 140 114 108 477 TOTAL 749 853 875 878 3 355





3. ANCIEN REPORTING EN BASE PUBLIEE (CHIFFRE D'AFFAIRES NET) En million d'euros T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 2019 Retail 324 351 376 394 1 444 SMBs 57 60 64 66 246 Global Online 85 90 99 101 374 Entreprise 91 104 101 116 412 Payone 91 98 112 111 412 Banques & Acquéreurs 318 387 379 367 1 451 EMEA 110 130 116 118 473 Amérique Latine 65 78 96 85 325 Amérique du Nord 31 42 56 60 189 APAC 112 136 111 104 463 TOTAL 642 738 755 761 2 895 4. NOUVEAU REPORTING EN BASE PRO FORMA (CHIFFRE D'AFFAIRES NET) En million d'euros T1 2019 PF T2 2019 PF T3 2019 PF T4 2019 PF 2019 PF Retail 319 344 374 394 1 431 SMBs 57 60 64 66 246 Global Online 85 90 99 101 375 Entreprise 87 96 99 116 399 Payone 91 98 112 111 412 Banques & Acquéreurs 319 389 376 365 1 449 EMEA 111 132 117 119 479 Amérique Latine 57 72 83 81 293 Amérique du Nord 37 46 62 57 201 APAC 115 140 114 108 477 TOTAL 637 733 750 760 2 881





ANNEXE 3

Compte de résultats, Bilan et Tableau de flux

1. COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDES (en millions d'euros) 30 juin 2020 30 juin 2019

Proforma 30 juin 2019

Publié CHIFFRE D'AFFAIRES 1 398,8 1 602,1 1 610,7 Coût des ventes (861,6) (1 053,4) (1 073,7) MARGE BRUTE 537,2 548,7 537,0 Charges commerciales et marketing (131,0) (144,4) (149,5) Frais de recherche et développement (106,6) (108,9) (97,7) Frais administratifs (144,6) (159,0) (152,3) RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 155,0 136,4 137,5 Autres produits opérationnels 6,2 3,8 3,8 Autres charges opérationnelles (30,6) (16,7) (17,0) RESULTAT OPERATIONNEL 130,6 123,5 124,3 RESULTAT FINANCIER (14,5) (22,1) (21,4) RESULTAT AVANT IMPOTS 116,0 101,4 102,8 Impôts sur les bénéfices (24,4) (21,1) (21,0) RESULTAT NET 91,7 80,3 81,9 Attribuable aux : - actionnaires d'Ingenico Group SA 87,0 79,8 80,4 - participations ne donnant pas le contrôle 4,7 0,5 1,5 RESULTAT PAR ACTION (en euros) Résultat : - de base 1,39 1,29 1,30 - dilué 1,38 1,29 1,30





2. BILAN CONSOLIDE ACTIF (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 Goodwill 2 780,5 2 800,2 Autres immobilisations incorporelles 1 060,1 1 105,0 Immobilisations corporelles 171,4 186,9 Participations dans les sociétés mises en équivalence 1,3 1,3 Actifs financiers 28,9 32,1 Actifs d'impôt différé 50,6 56,1 Autres actifs non courants 52,9 58,9 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 4 145,8 4 240,5 Stocks 150,6 188,1 Clients et créances d'exploitation 657,8 713,4 Créances liées à l'activité d'intermédiation 228,8 336,4 Autres actifs courants 57,5 42,8 Créances d'impôt courant 15,1 20,7 Instruments financiers dérivés 7,8 5,7 Fonds liés à l'activité d'intermédiation 853,7 1 205,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 433,4 813,8 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 3 404,7 3 326,4 TOTAL DES ACTIFS 7 550,5 7 566,9 PASSIF -- (en millions d'euros) 30 juin 2020 31 déc. 2019 Capital 63,7 63,7 Primes d'émission et d'apport 902,3 902,3 Autres réserves 1 447,4 1 354,1 Ecarts de conversion (137,0) (81,8) Capitaux propres attribuables aux actionnaires d'Ingenico Group SA 2 276,5 2 238,3 Participations non donnant pas le contrôle 280,1 274,6 TOTAL CAPITAUX PROPRES 2 556,6 2 512,9 Dettes financières à long terme 1 653,8 1 652,7 Provisions pour retraites et engagements assimilés 63,9 63,0 Autres provisions à long terme 28,2 21,1 Passifs d'impôt différé 203,1 222,1 Autres dettes non courantes 49,5 59,1 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 1 998,6 2 018,0 Dettes financières à court terme 1 129,3 642,6 Autres provisions à court terme 18,2 20,8 Dettes fournisseurs et autres dettes courantes 671,2 670,4 Dettes liées à l'activité d'intermédiation 1 016,7 1 469,9 Dettes diverses 109,7 182,6 Dettes d'impôt exigible 39,4 44,8 Instruments financiers dérivés 10,6 4,9 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 2 995,3 3 036,0 TOTAL DES PASSIFS 4 993,9 5 054,0 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 7 550,5 7 566,9





3. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE (en millions d'euros) 30 juin 2020 30 juin 2019 Résultat de la période 91,7 81,9 Ajustements pour : - Elimination de la charge (produit) d'impôt 24,4 21,0 - Elimination des amortissements et provisions 113,3 111,0 - Elimination des profits/pertes de réévaluation (juste valeur) 3,7 5,3 - Elimination des résultats de cession d'actifs 0,1 (3,7) - Elimination des charges (produits) d'intérêts nettes 18,0 20,1 Coût des paiements fondés sur des actions 9,2 4,7 Intérêts versés (15,8) (16,4) Impôts payés (31,5) (24,7) Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 213,1 199,1 stocks 30,9 (23,0) créances et autres débiteurs 26,8 25,2 dettes fournisseurs et autres créditeurs (48,1) (6,5) Variation du besoin en fonds de roulement 9,7 (4,2) Besoin en fonds de roulement du préfinancement marchands (6,4) (8,1) FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES 216,4 186,9 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (63,2) (60,0) Produit de cessions d'immobilisation corporelles et incorporelles 11,9 6,1 Cession de filiales sous déduction de la trésorerie cédée - 4,8 Acquisition de filiales sous déduction de la trésorerie acquise (5,0) (72,7) Prêts et avances consentis (1,6) (2,9) Remboursements reçus sur prêts 1,7 1,5 Dividendes reçus 1,4 0,1 Intérêts encaissés 6,3 4,4 FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (48,5) (118,6) Augmentation de capital - (0,1) Rachat d'actions propres - 0,1 Emissions d'emprunts 750,0 126,5 Remboursements d'emprunts (248,0) (0,7) Financement du préfinancement marchands 3,2 6,0 Variation des autres dettes financières (14,6) (14,9) Dividendes versés aux actionnaires - (3,8) FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 490,5 113,8 Incidence de la variation de cours des devises (19,6) 3,3 VARIATION DE TRESORERIE 638,9 185,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture 770,6 762,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture (1) 1 409,7 948,0 30 juin 2019 31 déc. 2018 (1) TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE Valeurs mobilières de placement et dépôts à terme (uniquement pour la partie qui a un caractère de disponibilités) 580,1 140,2 Disponibilités 853,3 953,5 Comptes créditeurs de banque (23,7) (145,7) TOTAL TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 1 409,7 948,0





ANNEXE 4

Impact des écritures d'allocation du prix d'acquisition ("PPA")

(en millions d’euros) S1 2020 ajusté Autre DAP S1 2020 hors

PPA Impact PPA S1 2020

incl. PPA Marge brute 572 (18) 554 (17) 537 Charges opérationnelles (294) (55) (349) (33) (382) EBITDA/Résultat opérationnel courant 278 (74) 204 (50) 155

Réconciliation du résultat opérationnel courant à l’EBITDA

L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant, retraité des éléments suivants :

les amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles, nettes des reprises (y compris sur dépréciation des goodwill ou d’autres immobilisations incorporelles ayant une durée de vie indéterminée, mais à l’exclusion des dépréciations des stocks, clients et créances d’exploitation et autres actifs courants) et y compris les provisions (courantes et non courantes) comptabilisées au passif, nettes des reprises ;

les charges comptabilisées dans le cadre de l’attribution d’options d’achats d’actions, d’actions gratuites ou de tout autre paiement dont la comptabilisation relève de la norme IFRS 2 (« Rémunérations fondées sur des actions »).

Tableau de réconciliation :

(en millions d’euros) S1 2020 S1 2019 Résultat opérationnel courant 155 138 Amortissement des actifs issus d’acquisitions (PPA) 50 50 EBIT 204 188 Autres amortissements et provisions 64 61 Coûts des rémunérations fondées sur des actions 9 5 EBITDA 278 254





ANNEXE 5

Réconciliation du S1’19 avec le S1’19 proforma

Au sein des initiatives de son plan stratégique « Fit for Growth » visant à assurer la croissance et à améliorer les performances de ses opérations, le Groupe a achevé fin 2019 la réorganisation juridique de ses entités, renforçant ainsi la cohérence entre sa stratégie et la gestion de ses deux secteurs d’activités « Banques et Acquéreurs » et « Retail ».

Au 1er janvier 2020, deux sociétés holdings dédiées ont été ainsi constituées, auxquelles sont rattachées les filiales opérant désormais sur un unique secteur d’activité. Préalablement, les entités mixtes du Groupe ont fait l’objet de scissions pour être ensuite rattachées à ces deux entités-mères. Ces deux sociétés holdings sont intégralement détenues par la maison-mère Ingenico Group SA.

Au premier semestre 2020, cette organisation était pleinement opérationnelle.

Compte tenu de cette réorganisation, des accords de services entre le Groupe et les business units ainsi qu’au sein des différentes business units ont été mis en place au cours du semestre, conduisant à modifier le suivi de la performance. L’information sectorielle a été amendée en conséquence, et les informations 2019 ont été retraitées pour en faciliter la comparaison. Les coûts relatifs au Corporate n’ont pas été alloués aux deux business units et la marge réalisée sur les activités « terminaux » reste réallouée entre Retail et B&A, reflétant les synergies dont bénéficie Retail au sein du Groupe.

(in millions of euros) S1 2019 publié Healthcare

France Réorganisation

Légale et reporting S1 2019

proforma Chiffre d’affaires 1 380 (8) (0) 1 371 Marge brute ajustée 572 (5) 18 586 Charges opérationnelles ajustées (318) 3 (18) (333) EBITDA 254 (2) (0) 252













1 A taux de change et périmètre constant







2 EBITDA n’est pas un terme comptable : il s’agit d’un indicateur financier défini ici comme le bénéfice provenant des activités ordinaires avant dotations aux amortissements et provisions avant rémunération en actions.







3 Sur les douze derniers mois







Pièce jointe