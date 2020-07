Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 22 juillet 2020

Premier semestre 2020

Chiffre d’affaires : 33 M€

Chiffre d’affaires en M€ S1 2019 S1 2020* T1 22,1 18,4 T2 21,6 14,6 TOTAL 43,7 33,0

*Chiffres non audités

TIVOLY a réalisé sur le premier semestre 2020, un chiffre d’affaires de 33 M€, en retrait de

- 24,63% à taux de change et périmètre constants. A taux de changes réels, l’activité est en baisse de - 24,4%.

Dans un environnement économique en berne, perturbé par la crise sanitaire mondiale, le Groupe est resté particulièrement mobilisé pour servir tous ses clients selon l’évolution géographique de la pandémie de Covid-19, dans le plus strict respect des mesures sanitaires pour offrir les meilleures conditions de sécurité à l’ensemble de ses collaborateurs.

- En France, et en Europe, l’activité baisse de l’ordre de 25%, malgré des ventes, tirées par la distribution et le bricolage, qui viennent compenser, significativement mais partiellement, le gel des commandes dans les industries aéronautique et automobile. Globalement, le Groupe continue de prendre des parts de marchés sur tous ses marchés et reste dans une bonne dynamique de conquête commerciale.

- En Amérique du Nord, l’activité subit le fort ralentissement général de l’économie qui a affecté les ventes de l’ordre de 31%.

- En Asie, qui est sortie en premier de la crise sanitaire, le Groupe a retrouvé une forte progression de l’activité avec une augmentation de 19% en cumul sur le premier semestre.

Fort d’un modèle d’entreprise réparti sur deux grandes activités et plusieurs continents, le groupe Tivoly démontre sa résistance dans un contexte de crise exceptionnel. A l’aune de ces premiers indicateurs d’activité, le Groupe dont la structure financière a été renforcée, confirme sa stratégie de développement long terme.

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers, au secteur aeronautique et au secteur médical et dentaire.

TIVOLY est éligible au PEA PME

