Résilience des licences renouvelables au T2



Acquisition de nouveaux clients au T2 sur les verticales stratégiques

Noisy-le-Grand, France, le 22 juillet 2020, 18h00 – EasyVista (FR0010246322 – ALEZV – Éligible PEA PME), acteur majeur de l’IT Service Management en Europe et aux États-Unis, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier semestre 2020.

CA en M€ S1 2019 S1 2020 (*) Variation Licences renouvelables 10,0 8,4 -16% Managed services 0,9 1,5 +71% Anciens contrats SaaS 4,7 3,1 -35% Maintenance 2,8 2,7 -4% Total CA récurrent 18,4 15,6 -15% Licences classiques 1,5 1,4 -5% Conseil et formation 3,2 3,1 -2% CA consolidé 23,0 20,1 -13%

* Données non auditées

Sylvain Gauthier, Président-Directeur Général d’EasyVista, déclare : « Comme attendu, ce semestre a été marqué par un recul conjoncturel dans l’acquisition de nouveaux clients. La pandémie liée au Covid-19 a, en effet, incité de nombreuses organisations à décaler leurs projets digitaux afin de se concentrer sur la continuité de leurs opérations. Malgré un repli notable du nombre d’opportunités commerciales générées sur la période, nous avons été en mesure de signer plusieurs contrats structurants en Europe comme aux Etats-Unis. Associée à la bonne maîtrise des coûts sur la période, EasyVista anticipe un résultat net positif sur le semestre. Néanmoins, les incertitudes à la fois sanitaires et financières ne permettent pas d’établir des prévisions fiables sur le second semestre. La dynamique commerciale reprend progressivement, mais i) les cycles de décision s’allongent et des reports de projets restent possibles et ii) les effets du repli du nombre d’opportunités commerciales enregistrées sur la période pourraient s’étendre sur plusieurs trimestres successifs, ce qui ne permettra pas de réaliser de croissance sur l’exercice 2020 et ne permet pas à ce stade de prévisions fiables sur 2021. »

EasyVista enregistre au premier semestre 2020 un chiffre d’affaires de 20,1 M€, en recul de 13% par rapport à la même période en 2019. Cette évolution découle principalement de la baisse des Licences renouvelables qui s’établissent à 8,4 M€ au premier semestre. L’impact de la pandémie sur la génération de nouveau business ressort plus modéré au second trimestre avec un niveau de licences renouvelables stable à 4,6 M€.

Cette inflexion commerciale s’est matérialisée au travers de la signature de plusieurs nouveaux contrats structurants, notamment dans le secteur public avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes en France, et aux Etats-Unis avec le Rady Children’s Hospital à San Diego et le Wake Technical Community College, l’un des plus importants groupes universitaires en Caroline du Nord avec plus de 70 000 étudiants. Dans le secteur privé, EasyVista s’est distingué en signant avec FranFinance, filiale de Société Générale dans le crédit à la consommation, et la Matmut en France. Outre-Atlantique, le groupe fournit désormais sa solution à Coretelligent. En Europe du Sud, le groupe a signé avec le groupe italien Pelligrini, un acteur majeur de la restauration collective employant plus de 7.000 personnes.

L’évolution des autres lignes d’activité reflète le prolongement des tendances, déjà à l’œuvre au cours du premier trimestre et qui, pour la plupart, sont sans lien direct avec la crise liée à la pandémie.

Les Managed services ont progressé de 71% pour atteindre 1,5 M€ sur la période, comparé à 0,9 M€ au premier semestre 2019, traduisant l’adhésion continue des clients aux prestations récurrentes d’hébergement des licences renouvelables.

Les contrats classiques SaaS ont affiché une baisse de 35% à 3,1 M€, recul structurel lié au transfert mécanique des clients du mode SaaS historique vers les licences renouvelables.

L’activité Maintenance est restée stable à 2,7 M€ à l’instar des licences classiques qui se sont établies à 1,4 M€.

Enfin, l’activité de Services est restée stable à 3,1 M€ après un premier trimestre marqué par une demande dynamique liée à certains projets spécifiques.

Au cours de la période et dans le contexte de la pandémie liée au Covid-19, le groupe s’est vu accorder un financement non dilutif de 8 M€ sous forme de Prêt Garanti par l’Etat (PGE), renforçant ainsi la structure financière du groupe et rappelant la confiance des partenaires financiers.

Prochain communiqué financier :

Résultats semestriels 2020, le 15 septembre 2020

À propos d’EasyVista

EasyVista est un éditeur mondial de solutions de Service Management et de Self-Help destinées à automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients des entreprises. En s’appuyant sur la puissance d’une plateforme ITSM et des technologies de Self-Help, IA et Micro Apps, EasyVista propose aux organisations une expérience utilisateur augmentée et contextualisée ; permettant ainsi une digitalisation des processus métiers, une réduction des coûts opérationnels et une amélioration de la satisfaction clients.

Aujourd’hui, EasyVista permet à plus de 1 500 entreprises à travers le monde d’accélérer le changement en leur donnant les moyens de mieux servir leurs employés et leurs clients dans de nombreux secteurs d’activité, tels que les services financiers, la santé, l’enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l’industrie etc.





Contacts







EASYVISTA

Amélie Aliasghari

aaliasghari@easyvista.com

01 55 85 91 13























NewCap

Communication financière et relations investisseurs

Louis-Victor Delouvrier / Emmanuel Huynh

easyvista@newcap.eu

01 44 71 98 53

Pièce jointe