Contrairement à la crise de 2007-2008 dont l’origine était bancaire, la crise actuelle est d’origine sanitaire et les établissements bancaires sont incontestablement des acteurs majeurs de la remédiation du volet économique de cette crise.

Les banques françaises sont mieux armées que par le passé et présentent des fondamentaux solides pour faire face à cette crise. Parmi celles-ci, le Groupe Crédit Agricole et par conséquence notre Caisse régionale est l’enseigne qui fait preuve des fondamentaux les plus solides du marché (Ratio de fonds propres, ratio et réserves de liquidité, taux de Créances Douteuses et Litigieuses).







La Caisse régionale Sud Rhône Alpes rappelle qu’avec l’ensemble du Groupe Crédit Agricole, elle s’est pleinement mobilisée et continuera à se mobiliser pour soutenir et accompagner ses clients face à la crise économique résultant de la pandémie de Covid-19, tout en protégeant ses collaborateurs. La continuité et l’accessibilité de nos services bancaires et assurantiels ont été garantis. Nos automates, une grande partie de nos agences, nos points de contact à distance et nos accès digitaux sont ouverts et accompagnent nos clients au quotidien.







Nos collaborateurs sont mobilisés pour répondre aux sollicitations de nos clients et pour les contacter pro-activement. En fonction de leurs besoins, nous mettons en place rapidement des solutions adaptées : pauses crédit, trésorerie (dont le Prêt Garanti par l’Etat), épargne et placements, assurances, etc. Nous avons adapté les délégations de nos collaborateurs pour permettre une grande autonomie et une très bonne réactivité dans le contexte exceptionnel du COVID19. Notre responsabilité d’acteur économique de référence s’exprime pleinement à travers notre soutien actif à l’économie et à tous les acteurs de nos territoires.







Alors même que l’année 2020 s’annonce marquée par la crise sanitaire et économique, la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes continuera plus que jamais d’agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société, avec la force de son modèle de banque régionale coopérative et mutualiste.