MONTRÉAL, Quebec, 22 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'étude « Prévalence du vapotage et du tabagisme chez les adolescents au Canada, en Angleterre et aux États-Unis: enquêtes transversales nationales répétées », publiée dans The BMJ en 2019, avait affirmé qu'il y avait une augmentation significative du taux de tabagisme chez les jeunes après des années de déclin, alarmant de nombreuses autorités sanitaires et parents à travers le pays.



Beaucoup ont cité le vapotage comme la raison de l'augmentation soudaine du taux de tabagisme chez les jeunes. Cependant, la publication de l’«Enquête canadienne sur le tabagisme, l’alcool et les drogues chez les élèves» de Santé Canada (CSTADS) a forcé une correction publiée dans The BMJ .

«Dans l'article original du BMJ, les variations de la prévalence du tabagisme au cours des 30 derniers jours entre 2017 et 2018 au Canada étaient de 10,7% à 15,5% (une augmentation statistiquement significative), qui a été révisée après rééquilibrage de 10,7% à 10,0% (changement non-significatif) », peut-on lire dans la mise à jour.

Avec cette correction, il a été conclu que le taux de tabagisme chez les jeunes continue de baisser, démontrant ainsi que le vapotage n'est pas une porte d'entrée vers le tabac combustible. «L’ACV a toujours été un partisan de la protection des jeunes contre la dépendance à la nicotine. Nous sommes heureux de voir que des informations inexactes sont en cours de correction, car les statistiques erronées précédemment rapportées dans cette étude étaient utilisées pour justifier une législation contre le produit de réduction des risques le plus efficace sur le marché », a déclaré Darryl Tempest, directeur exécutif de l’ACV.

Le Collège royal des médecins a conclu pour la sixième année consécutive que le vapotage est au moins 95% moins nocif que le tabagisme . Le vapotage est un outil pour les fumeurs adultes qui vise la réduction des méfaits. Il n'est pas destiné à être utilisé par des jeunes ou des non-fumeurs. Le vapotage s'est avéré à plusieurs reprises être le produit de sevrage le plus efficace disponible dans le monde, les fumeurs ayant 83% plus de chances de réussir à arrêter de fumer grâce au vapotage que par tout autre produit de sevrage.

En tant que société, nous nous efforçons tous de nous assurer que les jeunes sont à l'abri du danger. À ce titre, il est absolument essentiel que les études concernant les dangers du vapotage chez les jeunes soient exactes, car de nombreuses mesures qui peuvent être prises pour protéger les jeunes ont des effets néfastes sur les fumeurs adultes qui cherchent un outil de réduction des méfaits.

L'analyse des données montre maintenant avec précision qu'il n'y a aucun lien entre le vapotage chez les jeunes et l'usage du tabac. Le vapotage est l'outil de réduction des méfaits le plus efficace, et non une porte d'entrée vers le tabagisme, et la loi doit en tenir compte afin de sauver la vie de millions de fumeurs canadiens.

À propos de l'Association canadienne de vapotage

L’Association canadienne du vapotage ( www.thecva.org ) est un organisme national sans but lucratif qui représente les intérêts de l’industrie canadien du vapotage. Fondée en 2014, CVA représente plus de 350 manufacturiers, détaillants, et commerces en ligne. Les compagnies du tabac et leurs filiales ne figurent pas parmi nos membres. Nous somme le principal organe de liaison avec tous les paliers gouvernementaux du pays sur toutes questions législatives et réglementaires liées à l’industrie. Notre mission est d’assurer une réglementation raisonnable et pratique par le biais de communications continues et l’éducation des agents de la santé, les médias, et les élu(e)s.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

John Xydous

Directeur régional

Association canadienne du vapotage

jxydous@thecva.org

(514) 212-7127