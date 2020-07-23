中国无锡, July 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 能工网络科技有限公司 (“能工”或“该公司”) (纳斯达克股票代码: EDTK), 一家提供互动在线学习服务的教育技术公司，今天宣布其首次公开募股定价，以每股5美元价格发行3,000,000股普通股。该公司股票将以“EDTK”为交易代码于美国东部时间2020年7月23日在纳斯达克开始公开交易。根据惯例成交条件，此次发行预计在美国东部时间2020年7月27日完成交割。



公司已授权承销商45天的超额认购权，允许其按公开发行价（扣除承销折扣佣金）额外认购不超过450,000股普通股，弥补超额配售（如有）。

The Benchmark Company担任本次公开募股的主要账簿管理人, Axiom Capital Management担任联席账簿管理人。

有关本次首次公开募股的申请登记表已于2020年6月30日提交美国证券交易委员会（“SEC”），并已由美国证券交易委员会宣布生效。此次发售仅通过书面招股说明书进行。有关发行的最终招股说明书的电子副本可以在SEC网站（www.sec.gov）上获得，也可以通过The Benchmark Company获得，邮件收件人: Prospectus Department, 150 E. 58th Street, 17th floor, New York, NY 10155,电邮 prospectus@benchmarkcompany.com 或致电+1(212) 312-6700。

本新闻稿并不构成销售邀约或购买邀请；如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前做此类邀约或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

关于能工网络科技有限公司

能工网络科技有限公司是一家提供交互式在线职业培训和虚拟模拟实验培训课程的教育科技公司。 该公司于2013年在中国无锡成立，是中国经济发展和劳动就业教育改革的主要支持者。 公司目前拥有5950万名注册会员和310万名付费会员。

详情请垂询：

能工网络科技有限公司

Frank Wang,投资者关系总监

邮箱: Frankwang@kingwayedu.cn