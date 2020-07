July 23, 2020 00:34 ET

‘Slamdance Screenplay Competition’ finaliza el 27 de julio, ‘Final Draft Big Break’ finaliza el 30 de julio, ‘ScreenCraft Drama Screenplay Competition’ finaliza el 31 de julio, y ‘Nickelodeon Writing Program’ finaliza el 1ro. de agosto

Coverfly da la bienvenida y abre la beca de escritura "The Minority Report" para los candidatos

Todas las solicitudes del programa son accesibles en Coverfly.com

LOS ÁNGELES, July 22, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coverfly, la plataforma en línea de guionistas para conectar su trabajo con la industria global del entretenimiento, anunció una notificación de cuatro fechas límite de concursos importantes que se acercan en los próximos diez días. Cuatro concursos y programas de guiones cierran el 1ro. de agosto, y Coverfly también anunció que las solicitudes ya están abiertas para la beca de escritura, "The Minority Report", que cierra el 27 de septiembre. Las presentaciones para los cinco programas ahora están accesibles a través de la plataforma Coverfly - www.coverfly.com .



El Slamdance Screenplay Competition aceptará presentaciones hasta el lunes 27 de julio. El “Big Break Screenwriting Contest” del Draft Final finaliza el jueves, 30 de julio, la fecha límite para la presentación del ScreenCraft 's 2020 Drama Screenplay Competition es el viernes, 31 de julio, y la fecha límite para la solicitud del Nickelodeon Writing Program es el sábado, 1ro. de agosto.



Ya está abierto el segundo informe anual "The Minority Report" de Diverso la beca de escritores. Coverfly está capacitando a los candidatos para el premio basado en minorías, que está abierto para presentaciones hasta el 27 de septiembre.



“Los concursos de escritura de guiones son un mecanismo valioso, necesario y autosuficiente para descubrir nuevos talentos de escritura de guiones sin prejuicios. Pueden ayudar a derribar los muros que han obstaculizado la diversidad geográfica, socioeconómica y racial de Hollywood por tantos años, dijo Scot Lawrie, cofundador de Coverfly “Estos concursos y becas conectan a grandes escritores emergentes con profesionales de la industria deseosos de trabajar con nuevos talentos. El arte de escritura de guion está vivo y activo, y nos alegra que Coverfly ayude en el descubrimiento de estos escritores en la industria".



Las próximas fechas límite para los programas de descubrimiento de talento auspiciados por Coverfly incluyen:

Slamdance Screenplay Competition :

: Enlace para participar: https://writers.coverfly.com/competitions/view/slamdance



Acerca de: Dedicados a descubrir y apoyar el talento emergente de la escritura, los ganadores del Slamdance Screenplay Competition que han llegado a la producción son; Maria Full of Grace del escritor Joshua Marston y The Woodsman co-escrita por Nicole Kassell y Steven Fechter.



"Ganar Slamdance fue un impulso moral increíble y el sello de aprobación que hizo que la industria se detuviera y tomara nota", dijo Nicole Kassell, ganadora de Slamdance Screenplay y directora de The Woodsman, y "The Watchmen" de HBO. "

○ Formatos aceptados: Features, Pilotos de TV y Cortometrajes. ○ Fecha límite final: 27 de julio de 2020

Big Break Screenwriting Contest del Draft Final :

: Enlace para participar: https://writers.coverfly.com/competitions/view/bigbreak



Acerca de: El “Big Break Screenwriting Contest” del Draft Final ofrece a los guionistas de cine y televisión en 11 géneros la oportunidad de ganar hasta $100.000 en efectivo y premios. Los ganadores del Gran Premio volarán a Los Ángeles para reunirse con gerentes, productores y ejecutivos. Más de 50 semifinalistas, finalistas y ganadores de "Big Break" han firmado acuerdos de representación profesional, con guiones seleccionados, vendidos y producidos, y trabajo a tiempo completo en televisión.

○ "Ningún otro concurso de guion ofrece lo que hace el Industry Insider Contest: una oportunidad para desarrollar tu guion junto con un profesional de la industria. Algunos concursos se tratan de dinero en efectivo y premios. El Industry Insider Contest se trata de avanzar en su carrera y desarrollar material que pueda tener éxito en el mercado. Se trata de abrir puertas". - Tyler Marceca, The Disciple Program - Ganador del concurso ○ Formatos aceptados: Pilotos de TV y guiones. ○ Fecha límite final: 30 de julio de 2020

ScreenCraft Drama Screenplay Competition :

Enlace para participar: https://writers.coverfly.com/competitions/view/drama



Acerca de: ScreenCraft 's 2020 Drama Screenplay Competition está aceptando presentaciones, con un impresionante jurado de la industria en busca de grandes guionistas de drama que demuestren voces frescas y originales, y sincera emoción. Los anteriores ganadores de ScreenCraft han firmado acuerdos de representación con las empresas CAA, UTA, 3 Arts y Brillstein desde el concurso.

○ "El esfuerzo que el equipo de ScreenCraft ha puesto para desarrollar mis relaciones dentro de la industria y labrar un camino para mi carrera como escritor no se pueden subestimar. El equipo fomentó mi guion y mostró un interés genuino en mi éxito, asociándome con mi gerente, Scott Carr, quien se interesó en mi talento y ética. El equipo de ScreenCraft continúa trabajando estrechamente conmigo, incluso después de todo lo han hecho para ayudar con mi carrera. Si tienes un guion que crees que tiene una oportunidad de éxito dentro de la industria, los concursos y programas de ScreenCraft son una excelente manera de probar tu guion y posiblemente iniciar tu carrera". – Michael Mirabella ○ Formatos aceptados: Features, cortometrajes y pilotos de TV. ○ Fecha límite final para solicitar: 31 de julio de 2020

Nickelodeon Writing Program :

Enlace para participar: https://writers.coverfly.com/competitions/view/nickelodeon-writing-program



Acerca del: Nickelodeon Writing Program está aceptando solicitudes ahora. Solicite la oportunidad de perfeccionar sus capacidades, construir una red profesional y poner un pie en la puerta de las salas de escritores de Nickelodeon. El Nickelodeon Writing Program global es uno de los mejores en el negocio del entretenimiento. Ofrece a los aspirantes a escritores de televisión, con voces únicas y comunidades subrepresentadas, perfeccionar sus capacidades y lanzar sus carreras como escritores de Nickelodeon guiones de acción en vivo y producciones animadas.

○ Formatos aceptados: Pilotos de TV originales y episodios de programas selectos. ○ Fecha límite final para solicitar: 1ro. de agosto de 2020

The Minority Report de Diverso :

: Enlace para participar: https://writers.coverfly.com/competitions/view/the-minority-report



Acerca de: Nuevo en Coverfly con presentaciones abiertas esta semana. The Minority Report es un programa de becas patrocinado por la DIVERSO para diversos guionistas matriculados en programas universitarios de pregrado o posgrado en su segundo año. Diseñada por estudiantes, para estudiantes, es la primera iniciativa de su tipo en la historia. Su objetivo es proporcionar oportunidades a los escritores subrepresentados. The Minority Report permite a los estudiantes tener más acceso y proseguir sus carreras, al mismo tiempo que mitiga las barreras que tradicionalmente detienen a las minorías. Entre los mentores se incluyen destacados líderes de la industria como Dede Gardner, presidente, Plan B Entertainment, Meredith Lavitt, directora ejecutiva, Sundance Ignite, Ben López, director ejecutivo, NALIP, Yahlin Chang, escritora, The Handmaid 's Tale.

○ Formatos aceptados: Features y pilotos de TV. ○ Fecha límite final para solicitar: 27 de septiembre de 2020

