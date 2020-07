Moderna s’appuie sur la plateforme Rave Clinical Cloud de Medidata pour ses essais cliniques visant à mettre au point un vaccin contre la COVID-19

La conception innovante de l’étude, centrée sur les patients, constitue un réel avantage pour les participants

New York, NY, le 23 juillet 2020 — Medidata, une société du Groupe Dassault Systèmes, leader mondial des solutions de bout en bout au service de l’ensemble du processus des essais cliniques, annonce aujourd’hui sa collaboration avec la société Moderna, Inc. (Nasdaq : MRNA) dans le cadre des essais cliniques du mRNA-1273, son vaccin potentiel contre la COVID-19.

La gamme de solutions de Medidata est utilisée dans le cadre des essais cliniques du vaccin mRNA-1273 de Moderna, et notamment des essais de phase 3, à laquelle devraient participer 30 000 patients. Les équipes de Medidata et de Moderna progressent avec la rapidité et l’urgence rendues nécessaires par la pandémie mondiale en s’appuyant sur la plateforme cloud innovante et évolutive de Medidata pour les activités de développement clinique.

Cet essai clinique est l’un des plus importants à ce jour à intégrer la capture des données effectuée directement par les patients, limitant leurs déplacements dans les centres médicaux. La « virtualisation » de l’étude permet aux participants qui le souhaitent d’utiliser leurs propres appareils, ce qui leur évite de devoir transporter un appareil fourni par l’équipe médicale.

« C’est avec une grande fierté que nous collaborons avec Moderna dans le cadre de ces essais dont l’importance est capitale pour la science médicale et la santé de l’ensemble des populations du monde », a déclaré Tarek Sherif, co-fondateur et co-CEO de Medidata. « Le solide partenariat que nous avons établi depuis plusieurs années nous permet de contribuer à ces études cliniques critiques. Et clairement, plus tôt nous obtiendrons des réponses, mieux ce sera pour tous, à travers le monde. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Medidata », a déclaré Marcello Damiani, Chief Digital and Operational Excellence Officer de Moderna. « La plateforme unifiée de Medidata nous permet de placer les patients au coeur des efforts entrepris pour développer un vaccin sûr et efficace contre la COVID-19. »

Moderna utilise plusieurs technologies de la plateforme Medidata Rave pour supporter et accélérer le développement clinique, parmi lesquelles Rave EDC pour la capture électronique des données, Rave eCOA pour l’évaluation électronique des résultats cliniques, et Detect pour l’analyse statistique centralisée. La collaboration entre Moderna et Medidata remonte à décembre 2015, et les deux entreprises ont travaillé ensemble sur de nombreux essais cliniques.

Medidata est une filiale à part entière de Dassault Systèmes qui, avec sa plateforme 3DEXPERIENCE, se positionne à la pointe de la transformation numérique des sciences de la vie à l’ère de la médecine personnalisée, avec la première plateforme métier et scientifique de bout en bout, de la recherche à la commercialisation.

