18.3.2020 antamassaan tulosvaroituksessa yhtiö arvioi, että vuoden 2020 tulos tulee olemaan tappiollinen. Yhtiö tiedotti tuolloin, että koronaviruksen leviämisen seurauksena markkinaolosuhteet ja toimintaedellytykset Trainers’ House Oyj:n toimialalla ovat heikentyneet nopeasti ja voimakkaasti.



Yhtiön tammi-kesäkuun operatiivinen liikevoitto on alustavan tiedon mukaan noin 0,6 miljoonaa euroa, josta vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien osuus on noin 0,1 miljoonaa euroa.



Lopulliseen ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen vaikuttaa lisäksi vanhakantaiseen liiketoimintamalliin liittyvä liikearvotestin aiheuttama alaskirjaus, joka on suuruudeltaan noin 5,1 miljoonaa euroa. Alaskirjaus kohdistuu yhtiön tavaramerkkeihin, eikä sillä ole rahavirtavaikutusta. Lisäksi laskennalliset verovelat taseessa pienentyvät noin 1,0 miljoonaa euroa. Alaskirjaus aiheutuu vanhakantaisen valmennusliiketoiminnan heikentyneestä näkymästä.



Poikkeuksellisen taloudellisen tilanteen vaikutuksia loppuvuodelle on tällä hetkellä vaikea arvioida tarkasti. Yhtiön tekemien skenaarioiden mukaisesti operatiivinen tulostaso voi vaihdella merkittävästi. Yhtiö arvioi vuoden 2020 operatiivisen tuloksen olevan positiivinen.



Tyypillisesti valtaosa yhtiön operatiivisesta voitosta syntyy ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Vuonna 2019 Trainers’ House teki operatiivista liikevoittoa 634 tuhatta euroa.



Yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksen aikaisemmin tiedotetun mukaisesti 12.8.2020.



