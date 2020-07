CNOVA N.V.

Activité du 2ème trimestre et résultats financiers du 1er semestre 2020

AMSTERDAM, le 23 juillet 2020, 07h45 CEST - Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV ; ISIN : NL0010949392) (“Cnova” ou la “Société”) annonce aujourd’hui les chiffres clés non audités de son activité du 2ème trimestre et de ses résultats financiers du 1er semestre 2020.

GMV : +25% de croissance organique1 au T2 2020, pour atteindre 1 milliard d’euros

Une dynamique très positive qui s’est poursuivie après la fin du confinement 2

Une croissance portée par la Marketplace (+13,5 pts) et les ventes directes (+6,9 pts)

Expansion rapide de la marketplace : quote-part de 46,3% au T2 2020 soit +6,2 pts

Fulfillment by Cdiscount : +41% de GMV au T2 2020

Nombre total de références : +29% soit 71 millions

Client : croissance de +25% pour atteindre 4,3 millions au T2 2020

+41% sur les nouveaux clients

Record du nombre de Visiteurs Uniques Mensuels en mai3 : + de 25 millions

International : doublement du GMV au T2 2020

88 sites connectés à fin juin, x2,5 par rapport à l’an dernier

25 pays livrés

Monétisation B2B : +23% au S1 2020

Déploiement de la nouvelle plateforme AdTech

EBITDA : amélioration de +30 millions d’euros au S1 2020, à 48 millions d’euros

Amélioration de la marge brute : +2,8 pts, à 20,3%

Emmanuel Grenier, PDG de Cnova, a commenté :

“Le second trimestre a été marqué par une très forte croissance et une accélération dans l’évolution de notre business model, qui ont conduit à accroître significativement notre rentabilité.

La croissance a d’abord été soutenue par un trafic très dynamique, affichant un record à 25 millions de Visiteurs Uniques Mensuels en mai, et plus d’un million de nouveaux clients sur notre site au cours du trimestre.

La marketplace a connu une croissance de près de 40%, avec une quote-part du GMV record à 46%, portée par les performances du Fulfillment by Cdiscount. Les ventes directes, pour leur part, ont été particulièrement dynamiques sur des catégories à plus fortes marges comme le jardin, le bricolage, le sport et les produits du quotidien. Nous avons par ailleurs étendu la livraison à domicile gratuite à toutes les commandes de plus de 25€, et significativement amélioré nos délais de livraison.

La croissance du nombre de clients et du trafic a soutenu le développement de la monétisation. Nous avons notamment développé ce semestre Cdiscount Ads Retail Solution (CARS), une plateforme publicitaire accessible de façon autonome par nos fournisseurs et vendeurs marketplace, qui présente déjà des résultats prometteurs.

Notre stratégie de croissance rentable se confirme, soutenue par l’évolution de notre business model ainsi que le développement de nos différentes initiatives de monétisation. »

Cnova N.V. Deuxième trimestre(1) Variation 2020 2019 Publiée(1) Organique(2) GMV(3) (€ millions) 1 046,7 847,2 +23,5% +24,8% Quote-part de la marketplace 46,3% 40,1% +6,2 pts Quote-part du mobile 49,6% 49,0% +0,7 pts Quote-part de CDAV (4) 40,8% 44,7% -3,8 pts Chiffre d’affaires (en millions d’euros) 556,0 468,8 +18,6% +16,9% Trafic (visites en millions) 315,3 235,3 +34,0% Quote-part du mobile 71,1% 71,5% -0,4 pts Clients actifs(5) (en millions) 9,6 9,2 +5,2% Commandes(7) (en millions) 7,6 5,9 +28,3% Quote-part de CDAV 41,1% 44,1% -2,9 pts Unités vendues (en millions) 13,4 11,1 +20,8%

Les données ne sont pas auditées. Les variations organiques incluent les services et ventes en corners mais excluent les ventes de biens techniques et de matériel pour la maison réalisées dans les hyper et supermarchés du Groupe Casino, ainsi que les masques vendus au sein du Groupe Casino (impact total de l’exclusion de +1,3 pts sur la croissance du GMV). Le GMV (gross merchandise volume) comprend, toutes taxes comprises, les ventes de marchandises, les autres revenus et le volume d’affaires de la marketplace (sur la base des commandes validées et expédiées) et inclut le volume d’affaires des services. La quote-part du GMV de CDAV a évolué depuis les publications de l’année dernière. La formule de calcul est désormais la suivante : [GMV CDAV – GMV des renouvellements d’abonnements CDAV] / [GMV global - GMV des renouvellements d’abonnements CDAV]. Clients actifs à fin juin ayant effectué au moins un achat sur les sites et l’application Cdiscount au cours de la période des 12 mois écoulés correspondante. Nombre total de commandes passées avant annulation due à la détection de fraudes et/ou à l’absence de paiement par les clients.

Principaux indicateurs du 2ème trimestre et du 1er semestre 2020

GMV T2 20 S1 20 Croissance Organique +24,8% +12,0%



Le volume d’affaires organique (GMV) a affiché une forte croissance de +24,8% au 2ème trimestre 2020 comparé à la même période en 2019, porté par la marketplace (+13,5 pts de contribution à la croissance organique) et les ventes directes (+6,9 pts de contribution).

Marketplace T2 20 S1 20 QP marketplace +6,2 pts +4,7 pts QP FFM du GMV de la marketplace +1,5 pts +3,7 pts

La marketplace a été le principal moteur de la croissance avec une progression de +39% au 2ème semestre 2020. La quote-part de la marketplace a atteint 46,3% au 2ème trimestre 2020, en progression de +6,2 pts. Le GMV généré par les produits opérés en Fulfillment By Cdiscount a également connu un second trimestre très dynamique avec une croissance de +41%, pour atteindre 28,1% du GMV de la marketplace.

Chiffre d’affaires T2 20 S1 20 Croissance organique +16,9% +6,2%

Le chiffre d’affaires s’est établi à 556 millions d’euros au 2ème trimestre 2020, une croissance organique de +16,9% comparé à la même période en 2019, soutenu notamment par le dynamisme des ventes directes et la hausse des commissions de la marketplace.

Trafic T2 20 S1 20 Croissance du trafic mobile +33,3% +17,4% Quote-part mobile du GMV +0,7 pt +3,3 pts

Le trafic de Cdiscount a augmenté de +34% au second trimestre, avec un total de 315 millions de visites. La croissance a été particulièrement dynamique sur le trafic direct (+47%), traduisant l’amélioration des performances du SEO. Cdiscount a confirmé sa place de n°2 en termes de visiteurs uniques mensuels (VUM) et a réduit l’écart avec le premier en atteignant près de 25 millions de VUM en mai, soit une croissance de +25%. La quote-part mobile du GMV a continué à croître pour atteindre 49,6% (+0,7 pts).

Croissance de la base client T2 20 S1 20 Total +24,9% +10,6% Nouveaux +41,3% +17,8%

La croissance clients a été très dynamique ce trimestre avec une hausse de +25% du nombre total de clients, portée par le recrutement d’un million de nouveaux clients, en hausse de +41% par rapport à l’an dernier.

CDAV T2 20 Croissance du nombre de membres4 +10,3%

Le programme de fidélité de Cdiscount, Cdiscount à Volonté (“CDAV”), compte désormais 2,2 millions de membres, bénéficiant de 1,3 millions de références disponibles à la livraison express, soit +19% par rapport à l’an dernier.





Performance financière du 1er semestre 2020

Cnova N.V.

(en millions d’€) Premier semestre Variation 2020 2019 Publiée Organique GMV 1 946,4 1 753,6 +11,0% +12,0% Chiffre d’affaires 1 049,1 995,8 +5,4% +6,2% Marge brute 212,7 174,5 +21,9% Taux de marge brute 20,3% 17,5% +2,8 pts Frais d’exploitation -203,2 -188,3 +7,9% Résultat opérationnel courant 9,5 -13,9 +23,4 EBITDA 48,4 18,1 +30,3

La marge brute a été de 213 millions d’euros au 1er semestre 2020, soit un taux de marge brut de 20,3 %, en nette amélioration de +2,8 points par rapport à 2019. Elle a bénéficié de la forte progression de la quote-part marketplace, de l’évolution du mix produits vers des produits à plus forte récurrence d’achat et à marges plus élevées ainsi que du développement des revenus de monétisation B2B et B2C.

Les coûts d’exploitation se sont élevés à -203 millions d’euros au 1er semestre 2020 soit 19,4% du chiffre d’affaires, une hausse de +0,5 points. Les coûts de distribution, à 8,4 % (+0,2 point), ont augmenté du fait de l’impact année pleine de l’ouverture en juillet 2019 d’un nouvel entrepôt de 60 000 mètres carrés à Andrézieux afin d’absorber la hausse des ventes de produits volumineux. Les coûts marketing ont diminué, à 3,7% du chiffre d’affaires (-0,2 pts) grâce à l’optimisation des performances SEO qui a permis d’augmenter le trafic gratuit tout en limitant les campagnes médias hors ligne pendant le confinement. Les dépenses IT ont progressé pour atteindre 4,9% du chiffre d’affaires (+0,4pts), portées par les investissements réalisés dans les activités de monétisation B2C et B2B. Les coûts administratifs s’établissent pour leur part à 2,4% du chiffre d’affaires (+0,1pt).

En conséquence, l’EBITDA a connu une forte amélioration de +30,3 millions d’euros au 1er semestre 2020, pour atteindre 48,4 millions d’euros. Elle reflète la croissance soutenue de la marketplace, l’amélioration significative de la rentabilité du cœur de métier et la croissance des revenus de monétisation.

Le résultat opérationnel courant a augmenté de +23,4 millions par rapport à 2019, les dépréciations et amortissements s’établissant en hausse de 7,0 millions d’euros.

Les charges financières nettes, essentiellement liées au paiement en 4 fois proposé aux clients, sont restées globalement stables à -25,2 millions d’euros.

Le résultat net des activités poursuivies s’est amélioré de +18 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2019, pour s’établir à -23,8 millions d’euros, soit un BNPA ajusté de -0,07 euro qui profite principalement de l’amélioration continue de la rentabilité.

Les flux de trésorerie disponibles avant intérêts s’est élevée à 36 millions d’euros sur les 12 derniers mois, reposant sur des fondamentaux solides :

Une forte hausse de la rentabilité opérationnelle, avec un EBITDA positif à 109 millions d’euros, en amélioration de +49 millions d’euros ;

Une variation du Besoin en Fonds de Roulement positive à +55 millions d’euros, soutenue par la rationalisation des stocks et l’impact positif de la croissance de la marketplace.

Les autres charges opérationnelles et taxes se sont établies à -19 millions d’euros (dont -4 millions d’euros relatifs à des dépenses en lien avec le Covid-19).

Les remboursements et intérêts sur les emprunts de location se sont élevés à -32 millions (impact de la norme IFRS 16).

Les CAPEX se sont élevés à -78 millions d’euros, en diminution en pourcentage du GMV, destinés à accompagner la transformation stratégique de notre modèle et les initiatives de monétisation.

En prenant en compte les dépenses financières nettes et les activités abandonnées, la variation de la dette financière nette s’est établie à -18 millions d’euros sur la même période.

Points clés sur l’activité

Développement de la marketplace et des services aux vendeurs

L’activité de la marketplace a accéléré pendant le 2 ème trimestre avec un gain de +6,2 points de la quote-part du GMV, pour atteindre 46,3%.

trimestre avec un gain de de la quote-part du GMV, pour atteindre L’élargissement de l’assortiment éligible à la livraison express est un facteur clef de croissance, de satisfaction client et du développement de CDAV. Il repose en premier lieu sur le développement du Fulfillment by Cdiscount, en croissance de +41% ce trimestre, avec un élargissement de l’assortiment comprenant désormais 100 000 références (+57% par rapport à l’an dernier)

Expansion de l’offre de produits

Afin de répondre à la demande grandissante pour les produits du quotidien , Cnova a élargi son offre existante avec plus de 2 000 nouveaux produits sélectionnés parmi les références les plus vendues de Casino.

, Cnova a élargi son offre existante avec plus de 2 000 nouveaux produits sélectionnés parmi les références les plus vendues de Casino. Cnova confirme son positionnement sur le marché en forte croissance de l’occasion et du reconditionné. Après avoir intégré un onglet dédié sur le site, Cnova s’est concentré sur l’augmentation rapide de son offre, avec une multiplication par 2,5 du nombre de références par rapport au premier trimestre 2020 (nouvelles offres d’occasion : vêtements, jeux-vidéos en partenariat avec Easycash et livres avec Cdiscount librairie)

Progression du programme de fidélité CDAV

Le programme de fidélité CDAV a atteint 2,2 millions de membres , une croissance de +10% par rapport à l’année dernière.

, une croissance de +10% par rapport à l’année dernière. Le nombre de références éligibles à la livraison expresse a augmenté de +19% ce trimestre par rapport à l’an dernier, atteignant 1,3 millions à fin juin.

Une livraison plus rapide et plus proche des clients

La livraison gratuite à domicile est désormais disponible pour toute commande de plus de 25€, conduisant à une hausse durable de la quote-part de la livraison à domicile, à 63% en juin 2020, +16 pts par rapport à février 2020.

est désormais disponible pour toute commande de plus de 25€, conduisant à une hausse durable de la quote-part de la livraison à domicile, à en juin 2020, par rapport à février 2020. Les délais de livraison se sont améliorés avec une réduction de -11% 5 du délai de livraison moyen entre février 2020 (avant confinement) et juin 2020 (après confinement), grâce à une accélération de la préparation en entrepôt et une augmentation de la quote-part des colis livrés en express.

se sont améliorés avec une réduction de -11% du délai de livraison moyen entre février 2020 (avant confinement) et juin 2020 (après confinement), grâce à une accélération de la préparation en entrepôt et une augmentation de la quote-part des colis livrés en express. Agrikolis a ouvert 35 nouveaux points-relais au cours du 2ème trimestre pour atteindre 135 à fin juin 2020, améliorant ainsi la proximité avec nos clients. Le réseau a franchi une étape importante en livrant son 100 000ème colis depuis le lancement du partenariat en février 2019.

Les services B2C ont réalisé de solides performances malgré l’impact négatif de la Covid-19

Cdiscount Energie a connu une forte croissance de son GMV, à +57% ce trimestre, portée par un recrutement client très dynamique, qui a atteint un chiffre record en juin, conduisant à une croissance de 79% du nombre d’abonnés en fin de 2 ème trimestre par rapport à l’an dernier. De plus, Cnova a étendu son offre en ajoutant à son catalogue une offre d’énergie 100% verte et française.

a connu une forte croissance de son GMV, à ce trimestre, portée par un recrutement client très dynamique, qui a atteint un chiffre record en juin, conduisant à une croissance de du nombre d’abonnés en fin de 2 trimestre par rapport à l’an dernier. De plus, Cnova a étendu son offre en ajoutant à son catalogue une offre d’énergie 100% verte et française. Cdiscount Mobile a réalisé en juin son meilleur mois en termes de recrutement clients, menant à une croissance de +50% de son parc d’abonnés à fin juin ainsi qu’un doublement de son GMV.

Un plan d’expansion internationale en bonne voie

Le GMV généré à l’international a été multiplié par deux au 2 ème trimestre 2020.

trimestre 2020. La plateforme internationale comprend désormais 88 sites directement connectés à fin juin, soit x2,5 par rapport à l’an dernier, permettant de livrer dans 25 pays.

Lancement d’un nouveau site : Cdiscount Pro

Le nouveau site dédié aux clients professionnels a été lancé ce trimestre et montre déjà des résultats prometteurs. De nouveaux services dédiés aux professionnels sont désormais proposés, comme une offre de Régie, une offre d’énergie et le programme de fidélité CDAV Pro.

Les initiatives de monétisation progressent rapidement

La plateforme de monétisation B2B est l’un des piliers de la croissance rentable de Cnova. Ce semestre, Cnova a lancé CARS (Cdiscount Ads Retail Solution), une plateforme d’enchères en gestion autonome ouverte aux vendeurs marketplace et aux fournisseurs pour promouvoir leurs produits dans le moteur de recherche.

est l’un des piliers de la croissance rentable de Cnova. Ce semestre, Cnova a lancé (Cdiscount Ads Retail Solution), une plateforme d’enchères en gestion autonome ouverte aux vendeurs marketplace et aux fournisseurs pour promouvoir leurs produits dans le moteur de recherche. Cette nouvelle plateforme a fortement contribué à la croissance de +23% des revenus de la plateforme de monétisation B2B.

Responsabilité Sociétale des Entreprises : aider les citoyens et l’économie française pendant la Covid-19

Cnova s’est également impliqué dans le soutien à l’économie française : Un rôle clef dans l’approvisionnement en masques pour les professionnels avec le soutien du gouvernement français : plus de 40 millions de masques fournis aux PME, professionnels et institutions publiques ; Une aide au maintien de l’activité des PME françaises, avec la mise en place d’une procédure d’adhésion simplifiée et 6 mois de gratuité.



Cnova a aidé les personnes les plus touchées par la Covid-19 au travers de multiples actions, parmi lesquelles : Des dons : plus de 60 000 masques ainsi que de l’électroménager (bouilloires, micro-ondes, …) ont été donnés au personnel hospitalier, auxquels s’ajoutent un millier de tablettes pour les hôpitaux et les maisons de retraite. Un soutien sur l’approvisionnement et la logistique pour l’envoi de près de 10 000 tablettes à des individus isolés partout en France.



Perspectives

La stratégie de croissance rentable de Cnova est confirmée par les bons résultats obtenus au premier semestre, et sera développée autour de 3 axes principaux :

L’expansion rapide la marketplace , portée par la croissance du Fulfillment by Cdiscount

, portée par la croissance du Fulfillment by Cdiscount L’augmentation des revenus B2B portée par le développement de notre plateforme de marketing digital et par de nouvelles offres B2B permettant de monétiser nos principaux actifs

portée par le développement de notre plateforme de marketing digital et par de nouvelles offres B2B permettant de monétiser nos principaux actifs L’expansion internationale, en s’appuyant sur notre catalogue produits et notre technologie

Cnova publiera aujourd’hui, jeudi 23 juillet, son rapport semi-annuel sur son site.

A propos de Cnova N.V.

Cnova N.V., un des leaders de la vente en ligne en France, offre à ses 9,6 millions de clients actifs des produits qu'ils peuvent acheter sur son site marchand à la pointe de l'innovation : Cdiscount. Cnova N.V. propose à ses clients une offre de produits à des prix très attractifs, des options de livraison rapides et commodes, des solutions de paiement pratiques et innovantes ainsi que des services de voyage, de divertissement et d’énergie. Cnova N.V. fait partie du Groupe Casino, groupe de distribution mondial. Les communiqués de Cnova N.V. sont disponibles à l’adresse www.cnova.com. Les informations disponibles ou accessibles depuis les sites mentionnés ci-dessus ne font pas partie de ce communiqué de presse.

Le présent communiqué de presse contient des informations réglementées (gereglementeerde informatie) au sens de la loi de supervision néerlandaise sur les marchés financiers (Wet op het financieel toezicht) qui doivent être rendues publiques conformément aux législations néerlandaise et française. Ce communiqué de presse est émis uniquement à des fins d'informations.

Annexes

Cnova N.V. Etats financiers consolidés (1)

Compte de résultat Consolidé 1er semestre

Ajusté IFRS 16(1) Evolution 1er semestre

Hors IFRS 16 En millions d’euros 2020 2019 2020 2019 Chiffre d’affaires 1 049,1 995,8 +5,4% 1 049,1 995,8 Coûts d'achat des marchandises vendues -836,4 -821,4 +1,8% -836,4 -821,4 Marge brute 212,7 174,5 +21,9% 212,7 174,5 en % du chiffre d’affaires 20,3% 17,5% 20,3% 17,5% Frais d’exploitation -203,2 -188,3 +7,9% -205,2 -189,3 en % du chiffre d’affaires -19,4% -18,9% -19,6% -19,0% Coûts de distribution -87,7 -81,6 +7,5% -89,6 -82,3 Dépenses de marketing -38,7 -39,0 -0,7% -38,7 -39,0 Dépenses d’informatique et de contenu -51,9 -45,2 +14,8% -52,0 -45,3 Frais administratifs -24,8 -22,5 +10,5% -24,8 -22,6 Résultat opérationnel courant (ROC) 9,5 -13,9 +23,4 7,6 -14,8 en % du chiffre d’affaires 0,9% -1,4% 0,7% -1,5% Autres produits et charges opérationnels -10,0 -4,4 +5,6 -10,1 -4,4 Résultat Opérationnel -0,5 -18,3 +17,8 -2,5 -19,2 Résultat financier -25,2 -24,0 +4,9% -21,2 -21,3 Résultat avant impôt -25,7 -42,3 +16,6 -23,8 -40,5 Charge d'impôt 1,9 0,1 +1,8 1,5 0,1 Résultat net des activités poursuivies -23,8 -42,2 +18,4 -22,3 -40,4 Résultat net des activités abandonnées 0,1 -0,3 +0,4 0,1 -0,3 Résultat net de l’ensemble consolidé -23,7 -42,5 +18,8 -22,2 -40,7 en % du chiffre d’affaires -2,3% -4,3% -2,1% -4,1% Part du Groupe -25,2 -42,9 +17,7 -23,9 -41,4 Intérêts ne donnant pas le contrôle 1,5 0,4 +1,1 1,7 0,7 Résultat net ajusté par action (en €) des activités poursuivies (2) -0,07 -0,11 +17,8 -0,07 -0,11

La norme IFRS 16, qui remplace la norme IAS 17 ainsi que ses interprétations à partir du 1er janvier 2019, élimine la distinction entre la location simple et la location financement : il faut désormais reconnaître un actif (le droit d’utilisation de cet actif) ainsi qu’une dette financière, reflet de la valeur actuelle de l’intégralité des loyers à venir sur la totalité des contrats de location. Les coûts de loyer de la location simple sont donc remplacés par une dépréciation, qui reflète à la fois le droit d’utilisation de l’actif ainsi que la charge d’intérêt rattachée à cette dette de loyers. Auparavant, le Groupe reconnaissait principalement des charges de loyer de location simple au fil de l’eau et reconnaissait seulement des actifs et des passifs s’il y avait des différences temporelles entre le paiement effectif de la charge et sa reconnaissance au compte de résultat. Le Groupe a décidé d’adopter la nouvelle norme de manière rétroactive dès le 1er janvier 2019. Le résultat net ajusté par action correspond au résultat net part du Groupe Cnova avant autres produits et charges opérationnels et impacts des impôts afférents, divisé par la moyenne pondérée du nombre d'actions ordinaires en circulation durant la période correspondante.

Bilan Consolidé Ajusté IFRS 16 Hors IFRS 16 En millions d’euros 2020

Fin juin 2019

Fin déc 2020

Fin juin 2020

Fin juin 2019

Fin déc 2019

Fin juin ACTIFS Trésorerie et équivalents de trésorerie 8,8 78,3 93,6 8,8 78,3 93,6 Créances clients 137,8 163,8 106,6 137,8 163,8 106,6 Stocks 321,9 328,6 349,0 321,9 328,6 349,0 Créances d'impôts courants 3,5 4,1 3,5 3,5 4,1 3,5 Autres actifs courants nets 155,7 150,5 140,5 155,7 150,5 140,5 Total actifs courants 627,7 725,3 693,1 627,7 725,3 693,1 Autres actifs non courants 11,4 14,6 12,7 11,4 14,6 12,7 Actifs d'impôts différés 46,4 41,7 41,2 42,6 38,3 41,2 Droit d’utilisation, net 156,9 174,3 162,4 Immobilisations corporelles nettes 34,0 32,8 36,0 34,0 32,8 36,0 Immobilisations incorporelles nettes 192,7 179,4 158,9 192,7 179,4 158,9 Goodwill 123,0 123,0 123,0 124,2 124,2 124,2 Total actifs non courants 564,3 565,7 534,2 404,9 389,3 373,1 TOTAL ACTIF 1 192,0 1 291,0 1 227,4 1 032,6 1 114,6 1 066,2 PASSIF Provisions courantes 3,6 9,3 8,8 3,6 9,3 8,8 Dettes fournisseurs 478,6 665,7 507,8 478,6 665,7 507,8 Passifs financiers courants 395,6 308,1 453,1 395,6 308,1 453,1 Dettes de loyers courantes 31,7 31,3 27,4 Dettes d'impôt exigibles 90,8 55,0 63,1 90,8 55,0 63,1 Autres passifs courants 224,3 216,5 152,1 224,9 217,1 152,7 Total passifs courants 1 224,6 1 285,8 1 212,3 1 193,4 1 255,2 1 185,6 Provisions non courantes 16,7 16,0 13,1 16,7 16,0 13,1 Passifs financiers non courants 0,7 2,4 2,4 0,7 2,4 2,4 Dettes de loyers non courantes 149,7 165,6 155,4 Passifs d’impôts différés 2,5 2,5 1,7 2,5 2,5 1,7 Autres dettes non courantes 1,7 1,8 2,0 11,5 11,6 12,2 Total passifs non courants 171,3 188,3 174,6 31,5 32,5 29,4 Capital social 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 Réserves consolidées -290,4 -268,0 -244,0 -280,4 -259,3 -234,7 Capitaux propres part du groupe -273,1 -250,8 -226,7 -263,2 -242,1 -217,4 Intérêts ne donnant pas le contrôle 69,2 67,7 67,1 70,9 69,1 68,7 Capitaux propres -203,9 -183,1 -159,6 -192,3 -173,0 -148,7 TOTAL PASSIF 1 192,0 1 291,0 1 227,3 1 032,6 1114,6 1 066,2

è Impacts IFRS 16 inclus :

Tableau de flux de trésorerie Douze derniers mois Six derniers mois Au 30 juin - En millions d’euros 2020 2019 2020 2019 Résultat net des activités poursuivies Part du Groupe -49,0 -26,2 -25,3 -42,5 Intérêts ne donnant pas le contrôle 2,0 0,5 1,5 0,4 Résultat net des activités poursuivies -47,0 -25,7 -23,8 -42,2 Dotations aux amortissements et provisions 74,6 61,3 39,2 32,6 Charges / (produits) calculés liés aux stock-options et assimilés 0,0 0,0 0,0 0,0 Pertes / (gains) liés aux cessions d’actifs non-courant 8,0 -0,5 1,3 0,1 Autres charges / (produits) calculés 0,2 -0,3 -0,0 -0,3 Résultat financier 57,7 54,8 25,2 24,1 Charges / (produits) d’impôt y compris différé 1,3 -37,0 -1,9 -0,1 Impôts versés -2,8 -3,2 -1,3 -1,8 Variation du Besoin en Fonds de Roulement 53,2 22,7 -113,9 -96,5 Stocks 27,1 22,3 6,7 7,1 Dettes fournisseurs et autres dettes -27,9 7,5 -181,4 -158,5 Créances clients -33,8 -33,0 34,7 80,9 Autres 87,8 25,9 26,1 -26,0 Flux nets de trésorerie générés par les activités poursuivies 145,1 72,2 -75,3 -84,1 Flux nets de trésorerie générés par les activités abandonnées -2,1 -0,3 -1,9 -1,0 Acquisition d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement -87,8 -84,2 -43,1 -38,0 Acquisition d’actifs financiers non courants -1,4 -2,6 -0,1 -2,4 Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement 10,3 3,9 5,6 3,7 Variation nette de périmètre -0,9 -1,8 0,0 0,0 Investissement dans des entreprises 0,0 0,0 0,0 0,0 Variation des prêts et avances consentis -13,3 -0,1 -5,1 0,0 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement des activités poursuivies -93,2 -84,9 -42,7 -36,7 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement des activités abandonnées 0,0 0,0 0,0 0,0 Transactions avec les intérêts ne donnant pas le contrôle 0,0 -2,4 0,0 -2,4 Variation des emprunts souscrits -95,4 117,0 62,9 203,4 Augmentation des emprunts et dettes financières 0,0 2,3 0,0 3,3 Remboursement des emprunts et dettes financières -3,8 0,3 -6,8 -7,4 Remboursement des emprunts de location -23,3 -16,6 -11,9 -8,6 Intérêts payés sur les emprunts de location -8,3 -5,1 -4,0 -2,7 Intérêts financiers nets versés -49,6 -49,3 -22,3 -21,9 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités poursuivies -180,4 46,1 18,1 163,7 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités abandonnées 0,0 0,0 0,0 0,0 Incidence des variations monétaires sur la trésorerie (activités abandonnées) 0,0 0,0 0,0 0,0 Variation de trésorerie (activités poursuivies) -128,4 33,4 -100,0 42,9 Variation de trésorerie (activités abandonnées) -2,1 -0,3 -1,9 -1,0 Trésorerie et équivalent de trésorerie nets d’ouverture 69,2 36,1 40,6 27,3 Trésorerie et équivalent de trésorerie nets de clôture -61,3 69,2 -61,3 69,2

è Impacts IFRS 16 exclus :

Tableau de flux de trésorerie Douze derniers mois Six derniers mois Au 30 juin - En millions d’euros 2020 2019 2020 2019 Résultat net des activités poursuivies Part du Groupe -48,2 -23,2 -23,9 -41,1 Intérêts ne donnant pas le contrôle 2,0 0,8 1,7 0,7 Résultat net des activités poursuivies -46,2 -22,4 -22,2 -40,4 Dotations aux amortissements et provisions 47,1 37,9 25,2 20,5 Charges / (produits) calculés liés aux stock-options et assimilés 0,0 0,0 0,0 0,0 Pertes / (gains) liés aux cessions d’actifs non-courant 8,0 -0,5 1,3 0,1 Autres charges / (produits) calculés 0,2 -0,3 -0,0 -0,3 Résultat financier 49,4 49,7 21,2 21,4 Charges / (produits) d’impôt y compris différé 2,9 -37,0 -1,5 -0,1 Impôts versés -2,8 -3,2 -1,3 -1,8 Variation du Besoin en Fonds de Roulement 54,9 26,2 -113,9 -94,7 Stocks 27,1 22,3 6,7 7,1 Dettes fournisseurs et autres dettes -27,9 7,5 -181,4 -158,5 Créances clients -33,8 -33,0 34,7 80,9 Autres 89,6 29,5 26,1 -24,2 Flux nets de trésorerie générés par les activités poursuivies 113,4 50,4 -91,2 -95,3 Flux nets de trésorerie générés par les activités abandonnées -2,1 -0,3 -1,9 -1,0 Acquisition d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement -87,8 -84,2 -43,1 -38,0 Acquisition d’actifs financiers non courants -1,4 -2,6 -0,1 -2,4 Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement 10,3 3,9 5,6 3,7 Variation nette de périmètre -0,9 -1,8 0,0 0,0 Investissement dans des entreprises 0,0 0,0 0,0 0,0 Variation des prêts et avances consentis -13,3 -0,1 -5,1 0,0 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement des activités poursuivies -93,2 -84,9 -42,7 -36,7 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement des activités abandonnées 0,0 0,0 0,0 0,0 Transactions avec les intérêts ne donnant pas le contrôle 0,0 -2,4 0,0 -2,4 Variation des emprunts souscrits -95,4 117,0 62,9 203,4 Augmentation des emprunts et dettes financières 0,0 2,3 0,0 3,3 Remboursement des emprunts et dettes financières -3,8 0,3 -6,8 -7,4 Remboursement des emprunts de location Intérêts payés sur les emprunts de location Intérêts financiers nets versés -49,6 -49,3 -22,3 -21,9 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités poursuivies -148,8 67,9 33,9 174,9 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités abandonnées 0,0 0,0 0,0 0,0 Incidence des variations monétaires sur la trésorerie (activités abandonnées) 0,0 0,0 0,0 0,0 Variation de trésorerie (activités poursuivies) -128,5 33,4 -100,0 42,9 Variation de trésorerie (activités abandonnées) -2,1 -0,3 -1,9 -1,0 Trésorerie et équivalent de trésorerie nets d’ouverture 69,2 36,1 40,6 27,3 Trésorerie et équivalent de trésorerie nets de clôture -61,3 69,2 -61,3 69,2

















