BOSTON, 23 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua , leader dans le domaine des solutions de gestion de la PI, a annoncé aujourd'hui la création d'une nouvelle unité commerciale qui répondra aux divers besoins croissants des cabinets de conseils à travers le monde. Dans le cadre de cette croissance, Anaqua investit davantage dans son équipe dirigeante et dans ses logiciels dédiés aux cabinets de conseils, AQX Law Firm et PATTSY WAVE. Cette initiative souligne l'importance de ces cabinets pour Anaqua, qui sont une partie intégrante de l'écosystème PI et elle s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise qui consiste à faire en sorte de toujours mieux répondre aux besoins de ce marché.

Domenic Leo, qui dirigera cette unité, rejoint Anaqua en tant que Vice-Président et Directeur Général, Cabinets. Il supervisera à la fois l'offre globale d'Anaqua pour les cabinets de conseils ainsi qu’O P Solutions, dernière acquisition en date d’Anaqua, dont le logiciel permet la gestion automatique de PI pour les cabinets de conseils.

"Avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la gestion de la propriété intellectuelle, Domenic va venir renforcer notre expertise dans le domaine des cabinets de conseils et travailler sur la manière dont nous pourrons mieux les servir et leur proposer des solutions toujours mieux adaptées", a déclaré Bob Romeo, PDG d'Anaqua. "Nous sommes ravis d'accueillir Domenic au sein de l'équipe".

Domenic Leo a ajouté : "Anaqua est à l'écoute du marché et a la réputation de fournir des solutions de pointe en matière de gestion de propriété intellectuelle. C'est la culture d'Anaqua et c’est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'ai rejoint l'entreprise. Je suis très enthousiaste à l'idée de diriger une équipe talentueuse composée de salariés d'Anaqua, de la direction d'O P Solutions et d'experts du secteurs récemment embauchés. Ensemble, nous contribuerons à la réussite de nos clients dans le monde entier".

Aux côtés de Domenic et des équipes déjà en place d’Anaqua viennent s’ajouter de nouvelles recrues, Jayne Durden et Joe Bichanich, ainsi que Mike Frechtman et Ethan Waters, ces derniers ayant rejoint Anaqua avec l'acquisition d'O P Solutions.

Jayne Durden rejoint Anaqua avec une vaste expérience à la fois comme praticienne de la PI et comme fournisseur de services de gestion PI. Avocate spécialisée dans les marques, Jayne Durden a travaillé auparavant dans de grands cabinets en Australie et aux États-Unis, notamment Ladas & Parry LLP, Allens et The Webb Law Firm. Dans son rôle de Vice-Présidente de la stratégie des cabinets de conseils, elle travaillera en étroite collaboration avec la communauté des clients des cabinets d’Anaqua pour mettre leurs besoins au premier plan et collaborera avec l'équipe produits d’Anaqua pour prendre ces besoins en compte et améliorer le logiciel de gestion PI de manière significative.

Joe Bichanich rejoint Anaqua en tant que Directeur de la clientèle, cabinets de conseils, monde. Il a plus de 10 ans d’expérience dans la direction de programmes juridiques et technologiques, son rôle le plus récent étant celui de directeur des technologies de l'information et du soutien aux cabinets chez Michael Best & Friedrich LLP. Chez Anaqua, M. Bichanich sera chargé de développer et de mettre en œuvre des stratégies créatives pour améliorer la réussite à long terme des clients d'Anaqua. Il apportera également son soutien aux cabinets de conseils en PI, notamment sur la manière de développer et d'appliquer la technologie d'Anaqua pour transformer ses activités.

"Nous sommes très heureux d’avoir le soutien de notre conseil d'administration pour réaliser d’importants investissements humains, technologiques et produits afin de toujours mieux répondre aux besoins des cabinets de conseils dans le domaine de la gestion de la propriété intellectuelle", a déclaré M. Romeo. "Avec la création de cette unité, et avec cette équipe en particulier, nous renforçons notre connaissance du secteur et notre capacité à comprendre et à traduire les besoins de nos clients en solutions de pointe efficaces. ”

A propos d'Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur premium de solutions de gestion de la propriété intellectuelle et de l'innovation intégrées de bout en bout, au service de 50 % des 25 plus grands déposants de brevets aux États-Unis, de plus de 50 % des 25 plus grandes marques mondiales et d’un nombre croissant de cabinets juridiques parmi les plus prestigieux et avant-gardistes. Le siège social de la société est situé à Boston et elle possède des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. La plateforme de propriété intellectuelle d'Anaqua est utilisée par plus d'un million de cadres, d'avocats, de juristes, d'administrateurs et d'innovateurs du monde entier. Sa suite de solutions fusionne les flux de travail des meilleures pratiques avec l'analyse des données et les services techniques pour créer un environnement intelligent conçu pour informer la stratégie en matière de propriété intellectuelle, permettre la prise de décision et rationaliser les opérations de propriété intellectuelle.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site anaqua.com .