Capgemini s’engage à atteindre le « zéro émission nette » d'ici 2030

Paris, le 23 juillet 2020 – Capgemini annonce son engagement d’atteindre la neutralité carbone de ses opérations au plus tard en 2025 et l’objectif « zéro émission nette » d’ici 2030. Le Groupe peut s’appuyer sur ses solides avancées en ayant atteint dès janvier 2020 son objectif de réduire de 30% ses émissions de carbone par collaborateur, soit avec 10 ans d'avance.1

Pour atteindre le « zéro émission nette » dans les dix ans à venir, Capgemini va accélérer son programme de décarbonation de ses opérations ayant le plus fort impact - à savoir les voyages d'affaires, les déplacements et la consommation d'énergie dans les bureaux - en s’alignant sur la trajectoire 1,5 °C de l’initiative « Science Based Targets »2. Parmi les actions qui seront mises en place : la limitation du nombre de voyages d'affaires et des trajets domicile-travail par l’instauration de nouveaux modes de travail, le déploiement d’une flotte de voitures hybrides et électriques et la décarbonation de la supply chain du Groupe pour laquelle des engagements seront pris avec les fournisseurs. Capgemini passera également à une électricité 100% renouvelable dans l'ensemble du Groupe.

La réduction de son empreinte environnementale étant la première priorité de Capgemini, pour atteindre l’objectif de neutralité carbone d'ici 20253, toute émission résiduelle sera contrebalancée par des programmes de compensation carbone parmi lesquels des projets de reboisement. La fixation de cet objectif s’étend également à l’ensemble de la supply chain du Groupe avec pour ambition d'atteindre le « zéro émission nette » d'ici 20304.

Aiman Ezzat, directeur général du groupe Capgemini, commente la nécessité d’agir pour faire face au changement climatique : « La situation mondiale actuelle avec la pandémie de Covid-19 a révélé l’importance de vivre en harmonie avec notre planète. Depuis une décennie, Capgemini se concentre sur la réduction de l’ impact environnemental et, même si beaucoup a déjà été fait, nous avons pris la décision d’accroître encore cette ambition. J'ai placé le changement climatique au cœur des priorités du Groupe avec pour objectif central d'atteindre le ‘zéro émission nette’ d’ici 2030. Un ensemble de mesures solides ont été instaurées : elles vont de l’extension de la digitalisation de l’environnement de travail et du télétravail, jusqu’à la mise en place de solutions technologiques pour accompagner nos clients dans leurs démarches de décarbonation. »

L’objectif Science Based Targets 2030 atteint avec une décennie d'avance

L'objectif précédent de Capgemini pour 2030, fixé en accord avec l’initiative internationale « Science Based Targets », visait à réduire les émissions de carbone de 30% par collaborateur. Il a été atteint en janvier 2020 , soit dix ans plus tôt, et ce, avant les mesures de confinement imposées par la pandémie Covid-19. Cette étape importante a pu être franchie au moyen de programmes visant à réduire le nombre de voyages d'affaires et la consommation d’énergie. La virtualisation de l’environnement de travail a été accompagnée par la formation des collaborateurs et le déploiement d'outils de collaboration au sein du Groupe, ainsi que par des initiatives prises au niveau local pour favoriser une mobilité durable. De même, la proportion d’électricité en provenance de sources renouvelables a doublé : elle est passée de 23,7% en 2018 à 46,2% en 2019. Capgemini a également mis l’accent sur l'amélioration de l’efficacité énergétique dans son patrimoine immobilier, entraînant une réduction de la consommation d'énergie par mètre carré de plus de 18% depuis 2015.

Des actions fortes pour aller plus loin en matière de changement climatique

En tant que l’une des premières entreprises de son secteur à établir des objectifs alignés sur la trajectoire « Science Based Targets », Capgemini s’est illustré par des actions fortes en matière de changement climatique. Sa démarche et sa performance ont été distinguées par le CDP, le Groupe ayant intégré en début d’année sa prestigieuse ‘A-List’ .

Le Groupe accompagne également ses clients dans leurs démarches de décarbonation à l’aide des technologies et a fixé pour objectif une réduction de leurs émissions de 10 millions de tonnes de carbone à horizon 2030.

En outre, Capgemini a récemment signé l’appel « Business Ambition for 1.5oC » lancé auprès des directions des groupes internationaux par l’ United Nations Global Compact et fait partie des membres fondateurs de la campagne Race to Zero des Nations Unies. Capgemini intervient également régulièrement pour promouvoir le rôle des entreprises dans la transition vers un modèle durable et mettre en lumière le rôle clé de la technologie et de l’innovation.

Lors du sommet mondial sur le climat organisé à l’occasion de la COP25, Capgemini a fait part de ses réflexions sur une nécessaire révolution de l’entreprise durable . Depuis, le Groupe a publié des recherches sur les thématiques de la transition énergétique et sur le rôle de la technologie dans le développement durable des secteurs économiques clés, comme l’industrie automobile et le commerce.

Cliquez ici pour plus d’informations sur les programmes de durabilité environnementale et sur le leadership éclairé de Capgemini.

1 Cet objectif fait partie de l’engagement de Capgemini de réduction de son impact carbone en accord avec la trajectoire 2°C Science Based Targets (SBTi) de 2017. Fin 2019, Capgemini a réduit ses émissions de carbone de 14,6% en valeur absolue, tandis que l’effectif a augmenté de 22,6% - ce qui équivaut à une réduction de 29,8% des émissions par collaborateur. Fin janvier 2020, les émissions de carbone par collaborateur ont diminué de 30,2% par rapport à 2015.

2 Les objectifs de Capgemini sont alignés sur la trajectoire 1,5°C SBTi, 1,5°C étant la limite supérieure largement acceptée pour éviter les conséquences les plus catastrophiques et irréversibles du changement climatique.

3 La compensation des émissions résiduelles de Capgemini inclura : toutes les émissions des Scopes 1 et 2 (notamment la consommation d’énergie, la consommation de carburant et les émissions fugitives des systèmes de climatisation), ainsi que les émissions du Scope 3 relatives aux voyages d'affaires, déplacements, déchets et à l'eau, ainsi que des pertes résultant du transport et de la distribution de l’électricité.

4 Selon le CDP et la SBTi, le « zéro émission nette » est atteint lorsque les activités de la chaîne de valeur d'une entreprise n'entraînent aucun impact net sur le climat du fait des émissions de gaz à effet de serre. Il est obtenu par la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la chaîne de valeur, conformément à la trajectoire de 1,5 °C, ainsi que par la compensation de l’impact de toute émission de gaz à effet de serre restante avec des programmes appropriés d’élimination du carbone. ( Lien )





