CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 23. HEINÄKUUTA 2020 KLO 10

Cargoteciin kuuluva Kalmar on tehnyt sopimuksen kahden päästöttömän mobiilipukkinosturin (Zero Emission RTG) toimittamisesta Turkin Safi Derince International Port -satamaan. Tilaus, joka sisältää myös Kalmar One -automaatiojärjestelmään kuuluvia Kalmar SmartPort -prosessiautomaatioratkaisuja, on kirjattu Cargotecin vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen tilauskantaan. Laitteet toimitetaan vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.

Safi Derince International Port sijaitsee Marmaran alueella Izmitinlahden pohjoispuolella. Merikuljetusten lisäksi sataman hyvät rautatie- ja maaliikenneyhteydet tarjoavat helpon pääsyn sekä Turkin sisäisiin että kansainvälisiin kohteisiin.



Kalmar Zero Emission -mobiilipukkinosturi saa sähkönsä suoraan verkosta eikä itse tuota päästöjä tai moottorimelua. Nosturissa ei myöskään tarvita lainkaan hydrauliikkaöljyä. Pelkistetyn rakenteensa ansiosta nosturi tarvitsee huomattavasti vähemmän huoltoa kuin dieselkäyttöinen mobiilipukkinosturi.



Safiport Derincelle toimitettavat nosturit ovat 7+1 konttia leveitä, yksi-yli-kuuden korkeita, ja niiden nostokapasiteetti on 40 tonnia. Mobiilipukkinostureiden Kalmar SmartFleet -etävalvontajärjestelmä mahdollistaa laitteiden tilan, tuottavuuden ja huoltotarpeiden hallinnan ja analysoinnin sekä vianmäärityksen. Nostureihin asennetaan myös automaattinen Kalmar SmartRail -ohjausratkaisu.



Baris Yavuzcetin, Technical Coordinator, Safiport Derince: “Olemme tyytyväisiä Kalmar-mobiilipukkinosturiemme suorituskykyyn ja paikalliseen Kalmar-tiimiin, joten oli luonnollista kääntyä Kalmarin puoleen, kun tuli tarve uudistaa kalustoamme.”



Mikko Mononen, myyntijohtaja, EMEIA, Kalmar: “Tämä tilaus on osoitus Safiportin luottämuksesta hyväksi todettuihin mobiilipukkinostureihimme, sekä heidän yleisestä tyytyväisyydestään meidän ekotehokkaisiin ratkaisuihimme ja maailmanluokan palveluosaamiseemme.”



Mikko Mononen, EMEIA-alueen myyntijohtaja, Kalmar, puh. +358 40 536 0596, mikko.mononen@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com



Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.com

