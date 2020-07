Banco Comercial Português, S.A. informa sobre resultados do Bank Millennium (Polónia) no 1S 2020

O Banco Comercial Português, S.A. informa que o Bank Millennium S.A. com sede em Varsóvia, Polónia, entidade da qual detém 50,1% do capital e que consolida nas suas contas pelo método integral, divulgou hoje os resultados do 1S 2020, cujos destaques passamos a transcrever:

Rendibilidade operacional estável no 1S 2020, afetada por custos de integração e provisões relacionadas com riscos legais

Resultado líquido atingiu 72 milhões de zlótis (16,2 milhões de euros) no 1S 2020 e 54 milhões de zlótis (12,0 milhões de euros) no 2T 2020, uma redução de 79% no 1S 2020 e 70% no 2T 2020, em termos homólogos. Excluindo itens não habituais*, o resultado líquido atingiu 394 milhões de zlótis (89,1 milhões de euros) no 1S 2020 e 204 milhões de zlótis (46,1 milhões de euros) no 2T 2020, um aumento de 8% no 1S 2020 e uma redução de 14% no 2T 2020, em termos homólogos

35,3 milhões de zlótis (8,0 milhões de euros) com custos de integração e provisões relacionadas com o Euro Bank

62 milhões de zlótis (14,0 milhões de euros) de sinergias apropriadas com a fusão do Euro Bank, confortavelmente acima dos custos de integração

Provisões extraordinárias: 168 milhões de zlótis (38,1 milhões de euros) de provisões relacionadas com riscos legais associados a empréstimos concedidos em moeda estrangeira, 69,3 milhões de zlótis (15,7 milhões de euros) de provisões relacionadas com os riscos da Covid-19 e 60,5 milhões de zlótis (13,7 milhões de euros) de provisões relacionadas com o reembolso antecipado de crédito pessoal

ROE de 2,2% e ROE ajustado de 8,7%

Rácio cost/income de 51,8% e Rácio cost/income ajustado de 47,1%, respetivamente

Crescimento de proveitos e custos operacionais influenciado pela integração do Euro Bank

Proveitos operacionais aumentaram 14%, em termos homólogos

Margem financeira aumentou 23%, em termos homólogos

Comissões aumentaram 10%, em termos homólogos

Custos operacionais aumentaram 21%, em termos homólogos, excluindo custos de integração (22%, incluindo custos de integração), e diminuíram 8% (excluindo custos de integração e contribuições obrigatórias para o Fundo de Garantia Bancária), em termos trimestrais

Elevada qualidade dos ativos e liquidez

Rácio de crédito com imparidade (Stage 3) em 4,9%

Custo do risco** de 98 p.b. (79 p.b., excluindo provisões relacionadas com o impacto esperado da Covid-19)

Rácio de Loans-to-deposits no nível mais baixo de sempre, em 83%

Níveis de capital estáveis e redução dos buffers regulamentares

Rácios de Capital Total (TCR) e CET1 do grupo em 20,0% e 17,0%, respetivamente, confortavelmente acima dos requisitos regulamentares (15,4% e 12,2%, respetivamente)

Redução do Systemic risk buffer de 3%, em março de 2020, para 0%

Retalho

2,62 milhões de Clientes ativos, um aumento de 34%, em termos homólogos. Um aumento de +45.600 Clientes desde o início do ano, ocupando o ranking #2 na aquisição de novos Clientes no 1T 2020 (PRnews)

Crescimento de 10% de depósitos, em termos homólogos

Crescimento de 8% do crédito, em termos homólogos (12%, excluindo crédito hipotecário concedido em moeda estrangeira)

Nível mais elevado de sempre na nova produção de créditos hipotecários, 1,5 mil milhões de zlótis (338 milhões de euros) no 2T 2020, 2,9 mil milhões de zlótis (653 milhões de euros) no 1S 2020, um aumento de 50%, em termos homólogos. O que resulta num crescimento de 10%, em termos homólogos, da carteira de crédito hipotecário

2,4 mil milhões de zlótis (540 milhões de euros) de nova produção de créditos pessoais no 1S 2020, um crescimento de 4%, em termos homólogos. 1,1 mil milhões de zlótis (248 milhões de euros) no 2T 2020, uma redução de 17%, em termos homólogos e trimestrais. O que resulta num crescimento de 2%, em termos homólogos, da carteira de crédito não hipotecário

Quota de mercado de 11,1% na nova produção de créditos hipotecários no 1S 2020, sendo que, no mês de junho, a quota aumenta para 15,8% (ranking #2)

Aumento do ritmo de aquisição de novas contas de microempresas, aumento líquido de quase 23 mil contas ativas, em termos homólogos

Número de clientes microempresas ativos a ultrapassar os 100 mil, um aumento de 29%, em termos homólogos

Empresas

Crescimento de 13% dos depósitos, em termos trimestrais (19%, em termos homólogos), e crescimento de 25% do volume de contas correntes, em termos trimestrais (77%, em termos homólogos)

Diminuição de 4% do crédito a empresas, em termos trimestrais, mantendo-se estável em termos homólogos

Turnover de factoring estável, em termos homólogos, posicionando-se no ranking #6 (PZF)

Qualidade e Inovação

Prémios DGP/PwC “Stars of Banking in 2020”: 1º lugar na categoria “Growth Star”, 2º lugar na categoria “Customer Relationship”, 3º lugar na classificação geral e na categoria “Star of Innovation”

Prémios Golden Banker 2020: prémio principal na categoria “Fin-Tech Innovation”, após a implementação do serviço Autopay (em parceria com a Blue Media), 2º lugar na categoria “Mortgage loan”

Resultado do questionário da KPMG sobre experiência do Cliente: Best in Customer Experience entre os bancos polacos

Rácio NPS*** mais elevado entre os bancos polacos (52)

Best Web Site Design na Europa Central e do Leste, de acordo com a Global Finance

1,8 milhões de downloads da app Millennium Goodie – plataforma de smartshopping

(*) excluindo itens não habituais: no 1S20: 1) custos de integração: 35,3 milhões de zlótis (8,0 milhões de euros), 2) 168 milhões de zlótis (38,1 milhões de euros) de provisões relacionadas com riscos legais associados a empréstimos concedidos em moeda estrangeira, 3) provisões relacionadas com o impacto esperado da Covid-19 de 69,3 milhões de zlótis (15,7 milhões de euros), 4) 60,5 milhões de zlótis (13,7 milhões de euros) de provisões relacionadas com o reembolso antecipado de crédito pessoal, 5) periodificação uniforme das contribuições obrigatórias anuais para o Fundo de Garantia Bancária de 58,2 milhões de zlótis (13,2 milhões de euros); no 1S19: 1) custos de integração: 19,8 milhões de zlótis (4,5 milhões de euros), 2) 26,9 milhões de zlótis (6,1 milhões de euros) recuperação extraordinária de ativos por impostos, 3) provisões adicionais relacionadas com a aquisição do Euro Bank de 80,6 milhões de zlótis (18,2 milhões de euros), 4) periodificação uniforme das contribuições obrigatórias anuais para o Fundo de Garantia Bancária de 73,3 milhões de zlótis (16,6 milhões de euros)

(**) Provisões líquidas totais (incluindo o efeito de ajustamento e modificação de Fair Value) sobre crédito bruto médio, excluindo provisões adicionais relativas à IFRS9 para a carteira adquirida ao Euro Bank e riscos legais associados aos empréstimos concedidos em francos suíços

(***) Baseado no ARC Opinia i Rynek survey.

