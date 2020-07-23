校园暴力国际观察组织（International Observatory of Violence in Schools）今天发布的一份报告显示，尽管收费高昂，但私立学校并未能保护学生免受严重欺凌和网络欺凌。



一位权威专家对此感到担忧并表示，因为优先考虑其声誉，这些学校往往对表达意见的受害者进行惩罚，让欺凌者感到其行为得到许可。

作为世界上最贵学校的萝实学院（Institut Le Rosey）在瑞士一个备受关注的诉讼案件中被指未能保护一名学生。

日内瓦, July 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 巴黎东大名誉教授、校园暴力国际观察成员Eric Debarbieux博士警告说，一些私立学校未能保护其学生免受欺凌，且未能秉持宽容和尊重的价值观。

Eric Debarbieux博士阐述了某些学校未能充分培训其工作人员，导致严重欺凌事件未被发现或被弱化处理的情况。受害者不能得到认真对待，甚至遇到因说出真相而被惩罚的更严重情形，也就是受到所谓的“双重惩罚”。

他随后呼吁各学校确保所有教职员工都应该了解其保护和关心学生的责任，并接受关于如何处理严重欺凌事件的培训。

他表示，“最负盛名的机构”“往往”会出现这种情况。这些机构通常主要关心学校声誉，因此“对存在骚扰的说法做出最强烈的否认”。

Debarbieux博士特别以世界上最昂贵的学校——萝实学院（Institut Le Rosey）为例进行了探讨。1由于据称学校未采取任何措施，一名学生的父母Radhika和Pankaj Oswal别无选择，只能在瑞士对学校采取法律行动。

在声称他们的孩子遭受严重欺凌之后，这对父母向该校教师提出了他们的关切，并要求采取行动确保他们孩子的安全。

不过，校方显然没有采取任何行动，并且工作人员试图大事化小。在谈到本案（并提供所陈述的事实）时，Debarbieux博士指出，萝实学院的工作人员未能以应有的认真态度对待这一情况，因而造成了更多的问题。

萝实学院没有表示出承认问题存在的愿意，而是在没有正当理由的情况下取消了这个孩子的重新入学资格。2孩子的家人称，最近学校表示拒绝道歉，认为这不过是“青少年之间司空见惯的短暂纠纷”。

这位专家阐释了这为什么是一个明显的“双重惩罚”案例。在这一案例中，受害者不仅遭受对方欺凌，而且还受到本应承担保护职责的人员（在本案中指学校工作人员）的惩罚。

Eric Debarbieux博士表示：

“根据我得到的事实，萝实学院本应更加认真地对待这个问题，那样就可以避免对这名学生的持续骚扰。在此类案件中采取任何行动时，都必须力争听取受害者的意见并对他们给予保护。遗憾的是，受害者却可能被学校惩罚，从而让欺凌者感到他们的行为得到许可。”

报告呼吁私立学校制定明确的预防政策，以确保受害者可通过安全的程序提出任何担忧，并确保他们得到倾听和认真对待。报告指出，预防政策还应该包括对工作人员进行处理学校骚扰和网络欺凌问题的充分培训。

本案当事人学生的父母Radhika和Pankaj Oswal表示：

“Debarbieux博士阐明了萝实学院等学校未能履行其儿童福利方面责任的情况。诸如萝实学院这样的学校应该利用其资源在创建有效政策以保护学生方面成为先导。遗憾的是，情况并非如此。

我们很高兴他选择了关于我们女儿的案件进行讨论。此类评述应该以建设性的方式得到运用，让这类学校思考到底应如何提供世界一流教育，并采取行动为工作人员提供充分培训，而不是成为超级富豪们的游乐场。

我们的女儿坚持认为，她生活中的这一段不愉快经历应该转化为一种有益的力量。我们希望借此机会打造一种积极的传统，确保此类事件不会在和我们女儿处于同样位置的更多学生身上发生。”

Eric Debarbieux博士，巴黎东大荣誉教授、校园暴力国际观察组织成员。

debarbieux.antibullyingreport@gmail.com

编者注释

Eric Debarbieux教授是巴黎东大（法国）教育科学荣誉教授。他是校园暴力和欺凌问题的国际专家， 曾在法国教育部负责反学校欺凌和暴力的公共政策。他是校园暴力国际观察组织的联合创办人。Debarbieux博士著有11部关于校园暴力、欺凌及学校环境的著作。

Pankaj和Radhika Oswal是居住在瑞士的一个成功的印度家庭， 其家族在全球各地经营众多业务。本案于2019年9月30日提交瑞士法院。

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1 https://www.dailymail.co.uk/news/article-8281345/Billionaire-parents-sue-worlds-expensive-school-claims-daughter-bullied.html