前瞻性研究发现 MeMed 的宿主免疫技术对个体化治疗新冠病毒肺炎重症患者具有潜在效用

使用 MeMed Key™ 快速连续地测量宿主免疫应答，有助临床医生预测新冠病毒肺炎的严重程度、监测炎症状态及指导治疗决策

以色列海法，2020 年 7 月 23 日——以色列拉宾综合医学中心（贝林松医院和哈沙隆医院）的研究人员与 MeMed 合作发布前瞻性数据，说明宿主免疫生物标志物 IP-10 分析在管理新冠病毒肺炎重症患者护理和治疗中的潜在效用。

前瞻性研究的初步数据表明，连续快速地测量 IP-10（一种与传染性疾病和免疫功能障碍等炎性疾病相关的生物标志物）可作为预测疾病的严重性和发展程度、监测炎症状态和新冠病毒肺炎重症患者个体化治疗策略的宝贵资源。研究结果发表在 medRxiv（健康科学领域的预刊发服务器）上。

“在大多数新冠病毒肺炎阳性的患者中，宿主会产生局部免疫应答，足以清除上呼吸道中的病毒，也有可能清除肺部的病毒，随后免疫应答消退，患者恢复健康。但低于 15% 的患者会引发高炎症综合征或“细胞因子风暴”，导致急性肺损伤、多器官功能衰竭和死亡率，”拉宾综合医学中心的中央研究机构负责人 Boaz Tadmor 博士说道，“临床医生在为此类患者提供护理时面临的主要挑战是，缺乏关于预测性生物标志物的充足数据，以及缺乏预防措施和连续测量新冠病毒肺炎引起的高炎症综合征的方法。MeMed 团队以高度的职业精神，全力合作，促使研究圆满完成，我们对此深表感谢。”

拉宾综合医学中心哈沙隆医院综合性重症监护部门负责人，也是本研究的主要作者 Shaul Lev 博士补充说：“这是对如何通过实时测量宿主免疫蛋白生物标志物 IP-10 来监测和控制新冠病毒肺炎重症患者炎症的首次研究。本研究提供的初步证据表明，有必要进行进一步的研究，并使用 MeMed Key™ 快速连续地测量宿主免疫应答可为新冠病毒肺炎治疗决策提供依据，从而改变个体化个别患者护理的临床实践。”

拉宾综合医学中心研究团队使用 MeMed 的开创性技术平台 MeMed Key™ ，在需要时只需几分钟便可对多种宿主免疫蛋白（包括 IP-10）进行高度灵敏的测量。在研究过程中，研究人员评估了 52 名拉宾综合医学中心哈沙隆医院的病房和 ICU 患者的 502 项 IP-10 系列测量结果。高水平 IP-10 与新冠病毒肺炎的严重程度和死亡率上升息息相关。个体化免疫调节（旨在改善免疫应答的治疗性干预措施）可降低 IP-10 水平。

MeMed 联合创始人兼首席执行官 Eran Eden 补充说：“我们很高兴能与拉宾综合医学中心的同事一起开展这项重要研究。这项合作旨在利用多年来为解析免疫系统信号所开发的相关技术，为医生提供重要信息，使之做出更明智的治疗决策。我们对研究合作伙伴，深表感谢，并为加入这个团队，倍感自豪。整个团队齐心协力，努力解决重大临床难题，希望早日实现改善新冠病毒肺炎患者护理和治疗效果的解决方案。”

关于 MeMed

我们的使命是将免疫系统的复杂信号转化为简单清楚的信息，从而改变疾病的诊断和治疗方式，造福患者和社会。如需了解有关 MeMed 的其他信息，请访问 http://www.me-med.com 。



关于 MeMed Key™

MeMed Key™ 是业内首创的技术平台，只需几分钟便可对多种蛋白质进行高度灵敏的测量。该平台开辟出新的途径，让我们在必要情况下，对处于健康和疾病状态的多种人类蛋白质进行量化测量。MeMed Key™ 开发计划部分由美国国防部和欧盟委员会出资。MeMed Key™ 已获得欧洲 CE 标志和以色列卫生部的 AMAR 许可。

参考文献

1. Lev, S等人. 实时IP-10测量作为一种新的炎症调节工具在临床决策支持方案中用于管理严重的新冠病毒患者. 2020年7月22日, https://doi.org/10.1101/2020.07.21.20158782