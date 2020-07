Le plus récent membre de la famille réputée des avions Global offre des vols intercontinentaux sûrs et productifs dans une cabine spacieuse et confortable

L’avion Global 5500 devance ses concurrents avec le plus long rayon d’action, la plus large cabine et le vol le plus en douceur

MONTRÉAL, 23 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a l’honneur d’annoncer la livraison du premier avion Global 5500 à être basé aux États-Unis. Cet avion d’affaires, qui sera offert au nolisement, a récemment été livré à Unicorp National Developments, client de longue date de Bombardier basé à Orlando (Floride).

« L’équipe d’Unicorp est on ne peut plus enthousiaste de profiter du premier avion Global 5500 aux États-Unis », a déclaré Chuck Whittall, président d’Unicorp National Developments. « Cet avion nous permettra de voyager sans tracas, l’esprit plus tranquille. »

L’avion d’affaires Global 5500 est entré en service le mois dernier, se joignant à la nouvelle gamme d’avions Bombardier à cabine large aux côtés de l’avion Global 6500 et de l’avion phare de l’industrie, le biréacteur Global 7500. Le rayon d’action de premier ordre de l’avion Global 5500 lui permet de transporter des passagers sans escale de la Floride à São Paulo, Paris, Londres ou Moscou. * Sur des vols court ou long-courriers, les passagers de l’avion Global 5500 profiteront de l’environnement le plus confortable, avec trois zones habitables superbes et spacieuses dotées de la collection de sièges Nuage brevetés de Bombardier. La connectivité à bande Ka haute vitesse à portée mondiale** assure une productivité constante.

« Nous sommes ravis qu’Unicorp utilise cet avion d’affaires Global hautement performant et de haute valeur pour faciliter les besoins de voyage », a indiqué Peter Likoray, vice-président principal des Ventes mondiales et du Marketing de Bombardier Avions d’affaires. « Grâce à son rayon d’action intercontinental et son expérience en cabine de premier ordre, l’avion Global 5500 est un précieux actif pour les sociétés en quête de transport sûr et efficace. »

Le biréacteur d’affaires Global 5500 est doté de Bombardier Pũr Air, un système de purification à la fine pointe de la technologie offert exclusivement sur les avions Global. Le filtre HEPA avancé du système élimine jusqu’à 99,99 % des allergènes, des bactéries et des virus.

L’avion Global 5500 d’Unicorp sera offert au nolisement au départ de l’aéroport international d’Orlando par Elite Air, selon un certificat en vertu du chapitre 135 des FAR.

La livraison de l’avion a eu lieu à l’usine de Bombardier à Wichita (Kansas), qui assure la finition des avions Global 5500. Ce site polyvalent a tout un passé de collaboration avec Unicorp : il y a 16 ans, la société a pris livraison du tout premier avion Learjet 60 à sortir des usines de Wichita.

À propos de l’avion Global 5500

Le nouveau biréacteur d’affaires Global 5500 offre un mélange unique d’innovation, de style et de confort. Avec ses ailes à la technologie de dernière génération et ses moteurs spécialement construits pour lui, l’avion Global 5500 vole plus loin et plus vite. Soigneusement conçu avec des finis exquis et un savoir-faire haut de gamme, l’avion Global 5500 propose des innovations révolutionnaires, dont le fauteuil breveté Nuage de Bombardier, représentant la toute première architecture de fauteuil dans l’aviation d’affaires depuis 30 ans. Portant la performance totale à de nouveaux sommets, l’avion Global 5500 présente un rayon d’action impressionnante de 5 900 milles marins (10 928 km), avec une aile optimisée assurant le vol le plus en douceur.

À propos de Bombardier

Comptant près de 60 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

En plus de son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont totalisé 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter @Bombardier.

* Dans certaines conditions d’exploitation.

** Couverture excluant les pôles Nord et Sud.

