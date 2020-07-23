紐約, July 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hazeltree 作為基於雲端的資金管理和證券投資解決方案領先供應商，與 Northern Trust Alternative Fund Services (NTAFS) 今天發佈一份報告，題為：“Weathering the 2020 Storm: Market Volatility, Location Disruption and Record Volumes”（度過 2020 年風暴：市場波動性、位置中斷和龐大記錄量）。該分析報告檢驗 COVID-19 的市場影響，突出投資管理人面臨需要立即關注的多項新營運挑戰。



分析報告觀察到 NTAFS 與 Hazeltree 的客戶趨勢，以及：

比較由 NTAFS 與 Hazeltree 追蹤的 2020 年 3 月 / 4 月與早前期間經歷的流動性指標

突出在這些不確定時期內對現金和流動性管理做法的重視

詳細介紹投資者的一系列新問題，指出理在投資者營運盡職調查中可能遇到的問題

強調強大的流程和技術在目前這種新的「在家工作」營運模式下對有效管理現金、流動性和抵押品的重要性。

Northern Trust 替代基金和 Omnium 商業服務主管 Peter Sanchez 表示：「從三月開始，資產管理人不但面對市場動盪，也面臨需要在家工作環境下執行關鍵營運職能的壓力。這些挑戰突出了另類基金管理人有具有可擴張性、安全性和系統，以在內部及透過與基金管理人或其他供應商合作下，都可以有效操作的方式管理此類危機，這點是非常重要的。」

Hazeltree 主席及行政總裁 Sameer Shalaby 說：「三月的交易量和波動性的顯著增加已導致所有客戶將重點放在實施現金和流動性控制上，尤其是依靠手動 LOA 流程來轉移現金的客戶。隨著客戶網絡增加中斷情況，我們一直招攬新客戶，以幫助他們將手動現金流程進行自動化。」

要下載新白皮書的副本，請瀏覽以下連結之一：

https://hazeltree.com/wp-content/uploads/2020/07/Hazeltree-NT-Weathering-the-2020-Storm-Whitepaper.pdf

https://cdn.northerntrust.com/pws/nt/documents/asset-servicing/weathering-the-2020-storm.pdf

或聯絡其中一家公司的代表。

關於 Hazeltree

Hazeltree 是一間財務管理解決方案的主要提供商，為對沖基金、私人市場、資產管理人、基金管理人、財務機構、養老基金及企業提供強大且積極的效能提升及風險緩解能力，從運營中生成阿爾法，降低一系列流動性和融資風險，並簡化運營。Hazeltree 結合了財務管理解決方案，包括全面現金管理、證券融資、抵押品管理、交易對手管理和保證金管理功能。Hazeltree 的總部位於紐約，在倫敦及香港均設有辦公室。請瀏覽 www.hazeltree.com 或聯絡 info@hazeltree.com 以獲得更多資訊。