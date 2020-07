Rapala VMC Oyj



Johdon liiketoimet



23.7.2020 klo 16:00



TIEDOTE JOHTOHENKILÖIDEN JA HEIDÄN LÄHIPIIRINSÄ LIIKETOIMISTA

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Marc Speeckaert

Asema: Hallituksen jäsen

Liikkeeseenlaskija

Nimi: Rapala VMC Oyj

LEI: 7437009TB42O2AB3JW91

Ensimmäinen ilmoitus

Viitenumero: 7437009TB42O2AB3JW91_20200722174045_4

Liiketoimen päivämäärä: 2020-07-21

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumentti: Osake

ISIN: FI0009007355

Liiketoimen luonne: Hankinta

Volyymi: 1 500

Yksikköhinta: 2,89000

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

Volyymi: 1 500

Keskihinta: 2,89000

Lisätietoja antaa: Lakiasiainjohtaja Olli Aho, puh. +358 9 7562 540

Jakelu: NASDAQ Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala konserni on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Rapalan jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Englannissa. Rapala konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini ja Peltonen sekä 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 275 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 2 600 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

Liite