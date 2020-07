OTTAWA, 23 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chez SCC, nous sommes ravis d’annoncer que Vale a renouvelé son soutien à titre de commanditaire. Ce partenariat vise notamment Skills/Compétences Canada, Skills Canada Manitoba, Skills/Compétences Canada Ontario et Skills Canada Terre-Neuve-et-Labrador. En cette période sans précédent, nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec Vale à l’échelle nationale et à l’échelle provinciale, de promouvoir le mandat de recrutement de Vale, d’appuyer les femmes qui font carrière dans les métiers non traditionnels et la sécurité au travail. Ce partenariat a continué de grandir depuis sa création en 2015.



« En partenariat avec Vale, Skills/Compétences Canada continuera de promouvoir les carrières incroyablement importantes dans les métiers spécialisés et les technologies. Grâce aux partenaires comme Vale, nous pouvons réaliser des programmes et fournir des renseignements qui établissent le profil des diverses carrières stimulantes et variées dans l’industrie minière », déclare Shaun Thorson, Directeur général de SCC.

« Chez Vale, nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec Skills/Compétences Canada comme preuve de notre engagement à aider à façonner le cheminement professionnel des jeunes Canadiens et Canadiennes », déclare Christine Marcelino, directrice de la gestion du talent mondial pour le compte du volet du Commerce des métaux communs de Vale. « Comme l’exploitation minière constitue un service essentiel au Canada, nous comptons sur un solide bassin de talents dans les métiers spécialisés et les technologies. Nous nous efforçons d’habiliter les jeunes d’aujourd’hui en leur offrant des possibilités de carrières fructueuses et stimulantes au sein de l’industrie minière. »

Vale s’engage à soutenir la formation et le perfectionnement continus d’une main-d’œuvre spécialisée diverse et qualifiée, surtout dans les domaines des métiers spécialisés et des technologies. Plusieurs excellentes carrières et avenirs prometteurs sont à la portée des jeunes, mais plusieurs d’entre eux ne sont pas au courant de l’éventail complet de ces possibilités, ni des compétences et de la formation nécessaires pour réussir. Les programmes et les événements comme ceux offerts par SCC permettent de s’assurer que les jeunes feront l’expérience d’un plus vaste éventail de possibilités de carrière et que leurs efforts et leur apprentissage relativement aux métiers spécialisés et aux technologies seront reconnus.

À propos de Vale

Vale est une société minière mondiale dont le siège social se trouve au Brésil. Sa mission consiste à assurer le développement durable et la prospérité du secteur minier en transformant les ressources naturelles. L’entreprise est un chef de file dans la production de minerai de fer et se classe au deuxième rang mondial pour la production de nickel. Depuis plus d’un siècle, les Canadiens travaillent dans le secteur minier et en bénéficient. Vale est fière de ses réalisations au Canada et elle attend avec beaucoup d’intérêt de voir ce que l’avenir lui réserve. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le lien suivant : www.vale.com .



À propos de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est un organisme national sans but lucratif qui, de concert avec les employeurs, les éducateurs, les syndicats et les gouvernements, fait la promotion des carrières dans les métiers et les technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. Grâce aux liens uniques qu’il entretient avec des partenaires des secteurs privé et public, SCC est en mesure de contribuer à combler les besoins futurs du Canada en main-d’œuvre qualifiée tout en permettant aux jeunes et aux futurs apprentis de découvrir des carrières gratifiantes. Skills/Compétences Canada offre à des centaines de milliers de jeunes des occasions d’apprentissage expérientiel, dont des concours de compétences régionaux, provinciaux et territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Le bureau national de Skills/Compétences Canada , représentant officiel du pays au sein de WorldSkills, est situé à Ottawa, en Ontario.



