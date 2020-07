OTTAWA, 23 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet a vu son nom inscrit aujourd'hui sur la liste des finalistes dans trois catégories en vue de la 7e remise annuelle des Prix canadiens des RH, qui souligne les réalisations exceptionnelles des équipes de RH, des dirigeants, des employeurs et des fournisseurs de services de partout au pays. L'organisme à but non lucratif, mieux connu pour sa gestion du domaine .CA, fait partie de la courte liste pour les prix suivants :



Prix du réseau Dentsu Aegis pour la meilleure stratégie de communication en matière de RH

Prix TalentEgg pour la meilleure image de marque d'un employeur

Prix de l'Agence du leadership pour le dirigeant des RH de l’année afin de souligner la contribution de Sanita Alias, directrice des RH à l'ACEI

L’annonce faite aujourd'hui marque la deuxième année consécutive où l’ACEI fait partie des finalistes de ces prestigieux prix. L’an dernier, l'organisation a raflé le Prix des RH du Canada pour la stratégie de recrutement la plus efficace. Également l’an dernier, l’ACEI s’est aussi mérité le prix du meilleur employeur Kincentric et du meilleur employeur dans la région de la capitale nationale pour souligner ses efforts dans le domaine des ressources humaines et de la culture.

Citation de la direction

« Je suis également ravie de voir qu’on reconnaît une fois de plus l'engagement de l’ACEI envers ses gens. La culture à l’ACEI appartient à tous les employés et va au-delà d’une simple initiative en matière de RH. Depuis l'extérieur, il serait facile de croire que la technologie de calibre mondial représente la priorité numéro un de l'ACEI – mais nous sommes essentiellement une organisation qui s’adresse aux personnes avant tout et qui s’efforce de créer un Internet de confiance pour les Canadiens. Sur un plan personnel, je me sens vraiment ravie de voir mon nom côtoyer ceux de tant d’autres candidats talentueux et formidables au titre de Dirigeant de l’année dans le domaine des RH. Je leur souhaite, tout comme aux autres qui sont en nomination, la meilleure des chances en vue de l’annonce qui sera faite en septembre. »

– Sanita Alias, directrice des Ressources humaines à l'ACEI



Les noms des gagnants seront choisis par un comité d'évaluation indépendant et seront annoncés le 16 septembre.

Vous en apprendrez davantage sur l'approche de l'ACEI en matière de culture organisationnelle et de ressources humaines en consultant les ressources suivantes :

Pour connaître la liste complète des finalistes, consultez le site à l'adresse www.hrawards.ca .

À propos de l’ACEI

L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) gère le domaine de premier niveau .CA au nom de l'ensemble de la population canadienne. De plus, l'ACEI conçoit des technologies et des services — comme le pare-feu DNS D-Zone — qui contribuent à l'atteinte de son objectif qui consiste à bâtir un meilleur Canada en ligne. L'équipe de l'ACEI exploite l'un des domaines nationaux (ccTLD) dont la croissance est la plus rapide, un réseau DNS mondial à haute performance et l'une des solutions de registre d'arrière-plan les plus évoluées.

Contact avec les médias

Erica Howes

Spécialiste des communications

ACEI

613-805-3146

erica.howes@cira.ca