AUSTIN, Texas, July 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen einen entscheidenden Meilenstein bei der Entwicklung seiner entzündungshemmenden True Human-Antikörper der nächsten Generation erreicht hat. Das Unternehmen entwickelt einen neuen Antikörper, der die True Human Anti-IL-1⍺-Antikörper der Vorgängergeneration ersetzen soll, die 2019 für 750 Millionen US-Dollar und bis zu 600 Millionen US-Dollar in Meilensteinzahlungen verkauft wurden. Im Rahmen des Verkaufs wurde es XBiotech erlaubt, neue True Human Anti-IL-1⍺-Antikörper zur Verwendung in allen medizinischen Bereichen mit Ausnahme der Dermatologie zu erforschen.



Anfang dieses Jahres haben Wissenschaftler von XBiotech erstmals ein Panel der neuen Anti-IL-1⍺-Antikörper eines menschlichen Spenders untersucht und charakterisiert. Trotz der COVID-19-Krise hat das Team unnachgiebig daran gearbeitet, die Antikörpergene in Zellen zu klonen, die für die Produktion dieser neuartigen Therapeutika verwendet werden können. Die Antikörperprodukte werden zunächst in klinischen Studien an Menschen getestet, ehe sie vermarktet werden. Das Forschungs- und Entwicklungsteam hat nun erfolgreich ein zellbasiertes Produktionssystem für den ersten seiner neuen Anti-IL-1⍺-Antikörper entwickelt, damit das Unternehmen mit dem Herstellungsprozess von Arzneimitteln in seiner hochmodernen Anlage in Austin, Texas, beginnen kann.

Sushma Shivaswamy, Chief Scientific Officer des Unternehmens: „Unsere Wissenschaftler und das gesamte Team haben unnachgiebig daran gearbeitet, die Herausforderungen durch COVID-19 zu meistern und uns auf Kurs zu halten, damit wir im nächsten Jahr wieder mit klinischen Studien beginnen können. Wir sind davon überzeugt, dass das neue Molekül das Potenzial hat, als Therapeutikum ein für die gesamte Branche interessanter Verkaufsschlager zu werden. Dass wir nun eine Produktionsplattform haben, ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung dieses Ziels.“

Der neue Antikörper zielt auf schädliche Entzündungen ab, indem er Interleukin-1alpha (IL-1α) neutralisiert. IL-1α ist ein vom Körper erzeugter Entzündungsmediator, der bei Erkrankungen wie Krebs, Arthritis und kardiovaskulären Indikationen eine Rolle spielt. Das Unternehmen gab kürzlich vielversprechende neue Ergebnisse bekannt, die in Circulation, der Fachzeitschrift der American Heart Association, veröffentlicht wurden . Die Ergebnisse zeigten, dass eine Antikörpertherapie, die auf IL-1⍺ abzielt, Hirnverletzungen und neurologische Defizite durch Schlaganfälle bei Tieren signifikant reduzieren konnte. Diese Erkenntnis legt nahe, dass die neue Anti-IL-1⍺-Antikörper-Produktlinie des Unternehmens eine Therapie mit Blockbusterpotenzial ist.

Da XBiotech sich das Recht vorbehielt, neue True Human Parallel-Antikörper gegen IL-1⍺ außerhalb der Dermatologie zu erforschen und entwickeln, ist dieser Produktkandidat der erste in einer Reihe neuer Therapien, die von XBiotech für wichtige medizinische Bereiche mit unerfüllten Anforderungen entwickelt werden.

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich ganz seiner Vorreiterrolle bei der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung einer Pipeline von Therapien voran, für die natürlich vorkommende Antikörper von Patienten mit Immunität gegen bestimmte Erkrankungen nutzbar gemacht werden. Die natürliche Immunität des Menschen als Quelle neuer Medikamente zu nutzen, bietet das Potenzial, die Behandlungsstandards bei zahlreichen Krankheiten neu zu definieren.

Am 30. Dezember 2019 verkaufte XBiotech einen IL-1⍺-blockierenden True Human™-Antikörper, der in einer Reihe klinischer Studien erfolgreich eingesetzt wurde. Der Verkauf des Antikörpers brachte eine Vorauszahlung in Höhe von 750 Millionen US-Dollar ein und kann bis zu 600 Millionen US-Dollar an potenziellen Meilensteinzahlungen generieren. Das Unternehmen behielt sich das Recht vor, True Human™-Antikörper zu entwickeln, die auf IL-1⍺ in allen anderen medizinischen Bereichen als der Dermatologie abzielen. Während sich das Unternehmen zunächst noch auf einen einzigen, auf IL-1⍺ abzielenden True Human™-Antikörper konzentrierte, plant es nun die Entwicklung mehrerer Produktkandidaten, die auf IL-1⍺ in spezifischen medizinischen Bereichen abzielen.

Zusätzlich zum jüngsten Verkauf seines Anti-IL-1⍺-Antikörpers hat XBiotech nun weitere Einnahmequellen. Seit dem 1. Januar 2020 nutzt XBiotech seine firmeneigene Produktionstechnologie, um im Rahmen eines zweijährigen Liefervertrags ein klinisches Arzneimittel für ein großes Pharmaunternehmen herzustellen. Darüber hinaus bietet XBiotech Auftragsforschungstätigkeiten für klinische Studien an, um zwei große, doppelblinde, placebokontrollierte klinische Studien der Phase II durchzuführen. Die finanzielle Stärke, die aus dem Verkauf und der Auftragstätigkeit entsteht, ermöglicht es XBiotech, sowohl seine Anti-IL-1⍺-Produktentwicklung als auch seine Programme für Infektionskrankheiten auszubauen.

Um den Fortschritt der Pipeline des Unternehmens zu beschleunigen, erweitert das Unternehmen sein bestehendes Produktions- und Forschungszentrum und plant den Bau eines weiteren 2790 m2 großen Forschungs- und Entwicklungszentrums für Infektionskrankheiten auf seinem 19 Hektar großen Grundstück in Austin, Texas, das sich vollständig im Besitz des Unternehmens befindet. Die Erweiterung und der Neubau werden zusätzlich zu der derzeit auf dem Gelände bestehenden kundenspezifisch gebauten 3065 m2 großen kombinierten Produktions- und F&E-Einrichtung errichtet. XBiotech besitzt das 19 Hektar großen Gelände und alle darauf befindlichen Strukturen schuldenfrei und plant den weiteren Ausbau von Einrichtungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com .

Über die therapeutischen True Human™-Antikörper

Die True Human™-Antikörper von XBiotech sind die einzigen Antikörper, welche unverändert von Personen stammen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. (Im Gegensatz zu allen kommerziell erhältlichen Antikörpern, die als „humanisiert“ oder „vollständig human“ bezeichnet werden, stammen die True Human™-Antikörper von XBiotech direkt aus der natürlichen menschlichen Immunantwort für bestimmte Krankheiten und werden nicht modifiziert.) Die True Human-Antikörper von XBiotech haben das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers nutzbar zu machen, um Krankheiten beispiellos sicherer, wirksamer und verträglicher zu bekämpfen.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu den Überzeugungen und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie „darf“, „wird“, „sollte“, „würde“, „könnte“, „erwartet“, „plant“, „erwägt“, „antizipiert“, „glaubt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „hat vor“, „beabsichtigt“ oder „fortsetzt“ oder den negativen Pendants dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ einiger unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Operationen, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

