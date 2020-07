AUSTIN, Texas (États-Unis), 23 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) a annoncé aujourd'hui avoir franchi une étape cruciale dans le développement de sa prochaine génération d'anticorps True Human combattant les inflammations. La Société met actuellement au point un nouvel anticorps pour remplacer un anticorps True Human anti-IL-1⍺ de génération précédente, commercialisé en 2019 pour 750 millions de dollars au comptant et jusqu'à 600 millions de dollars en paiements échelonnés. Conformément aux termes de la vente, XBiotech a été autorisée à poursuivre la découverte de nouveaux anticorps True Human anti-IL-1⍺ utilisés dans tous les domaines de la médecine, à l'exception de la dermatologie.



Les scientifiques de XBiotech ont découvert et caractérisé un panel de nouveaux anticorps anti-IL-1⍺ chez un donneur humain au début de l'année. L'équipe a travaillé assidûment tout au long de la crise du COVID-19 afin de cloner les gènes des anticorps dans des cellules exploitables pour la production de ces nouvelles thérapies. Les produits à base d'anticorps seront employés dans des essais cliniques sur l'humain avant leur commercialisation finale. L'équipe de recherche et développement a conçu avec succès un système de production cellulaire pour le premier de ses nouveaux anticorps anti-IL-1⍺, qui vise à initier la procédure de fabrication de médicaments de la Société sur son site ultra-moderne d'Austin, au Texas.

Sushma Shivaswamy, directeur scientifique de la Société, a déclaré : « Nos scientifiques et l'ensemble des membres de l'équipe ont travaillé sans relâche pour relever les défis de la COVID-19 et pour respecter le calendrier en vue de reprendre les essais cliniques en 2021. Nous pensons que la nouvelle molécule a le potentiel pour devenir un autre traitement révolutionnaire caractérisé par un attrait industriel éprouvé. Le fait de disposer d'une plateforme de production représente une étape significative vers la réalisation de cet objectif ».

Le nouvel anticorps cible l'inflammation préjudiciable en neutralisant l'interleukine-1 alpha (IL-1α), une substance inflammatoire produite par le corps humain qui est impliquée dans des maladies telles que le cancer, l'arthrite ou les troubles cardiovasculaires. La Société a récemment annoncé de nouveaux résultats prometteurs qui ont été publiés dans la revue de l'American Heart Association, Circulation , où il a été constaté que la thérapie à base d'anticorps ciblant l'IL-1 ⍺ réduisait de manière significative les lésions cérébrales liées aux accidents vasculaires cérébraux et le déficit neurologique chez l'animal. Cette découverte indique la potentialité d'une thérapie révolutionnaire pour la nouvelle gamme d'anticorps anti-IL-1⍺ de la Société.

L'autorisation de poursuivre la découverte et le développement de nouveaux anticorps True Human™ ciblant l'IL-1⍺ en dehors de la dermatologie ayant été maintenue, ce produit candidat est le premier d'une gamme de nouvelles thérapies en cours de mise au point chez XBiotech, lesquelles seront poursuivies dans des domaines majeurs de la médecine où les besoins demeurent insatisfaits.

À propos de XBiotech

XBiotech est une société biopharmaceutique mondiale totalement intégrée, qui se consacre à la découverte, au développement et à la commercialisation d'anticorps thérapeutiques. XBiotech développe actuellement un portefeuille de thérapies en utilisant des anticorps naturels provenant de patients immunisés contre certaines maladies. L'utilisation de l'immunité humaine naturelle comme source de nouveaux médicaments offre le potentiel de redéfinir les normes de soins pour un large éventail de maladies.

Le 30 décembre 2019, XBiotech a commercialisé un anticorps True Human™ bloquant l'IL-1⍺ qui a été utilisé avec succès dans plusieurs essais cliniques. La vente de l'anticorps a généré 750 millions de dollars payés au comptant et jusqu'à 600 millions de dollars en paiements par étape potentiels. La Société a conservé le droit de continuer à développer des anticorps True Human™ ciblant l'IL-1⍺ pour tous les domaines médicaux extérieurs à la dermatologie. Alors que la Société se concentrait auparavant sur un unique anticorps True Human™ ciblant l'IL-1⍺, elle prévoit maintenant de développer plusieurs produits candidats, qui cibleront l'IL-1⍺ dans des domaines médicaux spécifiques.

Outre la commercialisation récente de son anticorps anti-IL-1⍺, XBiotech dispose maintenant d'autres sources de revenu. Le 1er janvier 2020, XBiotech a commencé à utiliser sa technologie de fabrication brevetée afin de produire un produit médicamenteux clinique pour une société pharmaceutique de premier plan dans le cadre d'un accord d'approvisionnement de deux ans. En outre, XBiotech assure des opérations de recherche sous contrat dans le cadre d'essais cliniques en vue de mener deux grandes études cliniques de phase II en double aveugle et contrôlées par placebo. La puissance financière générée par ses opérations commerciales et contractuelles permet à XBiotech d'étendre à la fois le développement de produits anti-IL-1⍺ et ses programmes ciblant les maladies infectieuses.

Pour accélérer l'avancée de son portefeuille, la Société étend son centre de recherche et de fabrication existant, et prévoit de construire un nouveau centre de recherche et développement de près de 2 700 m2 dédié aux maladies infectieuses sur son site de 19 hectares à Austin, au Texas, qui est pleinement détenu par la société. L'agrandissement et le nouveau bâtiment s'ajouteront à l'actuelle installation personnalisée de R&D et de fabrication combinée de plus de 3 000 m2 qui existe déjà sur le campus. XBiotech possède un campus de 19 hectares, et toutes les structures qui s'y trouvent, sans endettement et envisage de nouvelles extensions des installations. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.xbiotech.com .

À propos des anticorps thérapeutiques True Human™

Les anticorps True Human™ de XBiotech sont les seuls anticorps disponibles dérivés, sans modification, d'individus qui possèdent une immunité naturelle contre certaines maladies. (Contrairement à tous les anticorps « humanisés » ou « entièrement humains » disponibles dans le commerce, les anticorps True Human™ de XBiotech proviennent directement de la réponse immunitaire humaine naturelle à des maladies spécifiques, sans modification). Les anticorps True Human™ de XBiotech ont la capacité de tirer parti de l'immunité naturelle du corps pour lutter contre la maladie avec une innocuité, une efficacité et une tolérance sans précédent.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations relatives aux convictions et aux attentes de la direction, qui impliquent d'importants risques et incertitudes. Dans certains cas, il est possible d'identifier des déclarations prospectives par le biais de termes comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attend à », « prévoit », « envisage », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « projette », « a l'intention de » ou « continue », ou de la forme négative de ces termes, ou de toute autre terminologie comparable, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes d'identification. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents à la prévision de résultats et conditions futurs, qui pourraient entraîner une différence substantielle entre lesdites déclarations et les résultats réels de l'entreprise. Ces risques et incertitudes sont soumis aux informations fournies dans la section « Facteurs de risque » de certains de nos dépôts auprès de la SEC. Les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties des performances futures, et nos résultats d'exploitation, notre situation financière et nos liquidités réels, ainsi que le développement du secteur dans lequel nous exerçons nos activités, peuvent différer considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives que nous faisons dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de celui-ci. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour nos déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements à venir ou autrement, après la date du présent communiqué de presse.

Contact XBiotech

Ashley Otero

aotero@xbiotech.com

512-386-2930