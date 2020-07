Communiqué de Presse

Paris, 23 juillet 2020

17:40 CEST

Premier semestre 2020 :

Poursuite de la croissance malgré la crise sanitaire et économique

Marge brute : 35,1 M€, en croissance proforma1 de +8,0%

Forte progression attendue des résultats sur l’exercice 2020 :

Objectif de marge d’EBITDAr2 supérieure à 10%

Artefact (FR0000079683 – ALATF – éligible PEA-PME) publie aujourd’hui sa marge brute du premier semestre 2020.

Poursuite de la croissance en dépit de la crise provoquée par le COVID-19, une activité semestrielle en hausse de 8,0%

Après un premier trimestre 2020 en croissance proforma de près de 17%, le Groupe affiche une marge brute à l’équilibre (-0,3%) au second trimestre à 16,7 M€. Le ralentissement de la croissance dès le premier trimestre dans les implantations asiatiques s’est naturellement intensifié une fois le confinement décrété en Europe. Malgré ces conditions difficiles, le Groupe a montré une forte résilience au nouveau contexte, la poursuite des activités étant favorisée par la confiance renouvelée de nos grands clients et par l’adoption massive du télétravail, sans impact notable sur la productivité.

Pertinence de la reconfiguration du Groupe autour des expertises et des pays à fort potentiel

Le Groupe accompagne ses clients dans leur transformation digitale et data, de la stratégie à l'exécution, avec un business model simple et robuste de mise en œuvre de solutions data.

Les activités sont désormais structurées en 3 grandes offres : Data Consulting (conseil en transformation Data, y compris en dehors de la fonction marketing), Data Marketing (accompagnement des départements marketing dans l’adoption des nouveaux outils data) et Digital Activation (conseil et exécution de campagnes publicitaires digitales). En particulier, l’offre Data Marketing est située à l’intersection des expertises historiques de Média et Conseil.

La progression spectaculaire des activités Data Consulting (+125% par rapport au 1er semestre 2019 représentant environ 11M€ de marge brute sur le semestre) et la bonne tenue des activités Data Marketing (+21% pour un peu plus de 10M€ de marge brute) ont permis de compenser l’impact des réductions importantes des efforts publicitaires lié à la crise du COVID-19 sur l’activité Digital Activation (-29% et 13,5 M€ de marge brute).

Ainsi, sur le semestre, le rééquilibrage du mix-offres vers les activités Data Consulting (passant de 15% sur le premier semestre 2019 à 32% sur le premier semestre 2020) et Data Marketing (de 26% à 30%) s’est poursuivi. L’activité Digital Activation, qui représentait près de 60% de l’activité du Groupe sur le premier semestre 2019, représente désormais moins de 40% de la marge brute semestrielle 2020.

Ces évolutions se traduisent au niveau des différentes zones géographiques du Groupe :

En France (50% de l’activité semestrielle du Groupe), la marge brute du semestre ressort une nouvelle fois en forte croissance avec une progression de 18% à 17,8 M€. Au second trimestre, la dynamique est restée solide, avec une hausse de la marge brute de 15% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Ces excellentes performances s’expliquent toujours par la très forte contribution des activités Data Consulting et Data Marketing (+3,4M€ de marge brute ce semestre) qui démontrent leur résilience face à la crise tandis que l’offre Digital Activation s’est repliée de 1,2M€ ;

(50% de l’activité semestrielle du Groupe), la marge brute du semestre ressort une nouvelle fois en forte croissance avec une progression de 18% à 17,8 M€. Au second trimestre, la dynamique est restée solide, avec une hausse de la marge brute de 15% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Ces excellentes performances s’expliquent toujours par la très forte contribution des activités Data Consulting et Data Marketing (+3,4M€ de marge brute ce semestre) qui démontrent leur résilience face à la crise tandis que l’offre Digital Activation s’est repliée de 1,2M€ ; Sur le Reste de l’Europe (28% de l’activité semestrielle du Groupe) où l’activité Digital Activation est encore dominante, les effets de la crise ont fortement impacté les résultats de la zone. Ils se sont traduits par un repli de la marge brute proforma de 19% par rapport au premier semestre 2019. Pour autant les offres Data Consulting (+0,6M€ par rapport à 2019) et Data Marketing (+0,7M€) entament un essor prometteur ;

(28% de l’activité semestrielle du Groupe) où l’activité Digital Activation est encore dominante, les effets de la crise ont fortement impacté les résultats de la zone. Ils se sont traduits par un repli de la marge brute proforma de 19% par rapport au premier semestre 2019. Pour autant les offres Data Consulting (+0,6M€ par rapport à 2019) et Data Marketing (+0,7M€) entament un essor prometteur ; Enfin, sur les Autres marchés (22% de l’activité semestrielle du Groupe), la dynamique commerciale reste toujours solide. Sur le premier semestre, le Groupe dégage ainsi une marge brute de 7,6 M€, en croissance de +40% par rapport à la même période de 2019. Ici aussi, les offres Data Consulting et Data Marketing (+3,1M€ de MB et +160%) ont permis de compenser les impacts sur Digital Activation (-0,9M€ et -26%).

Données non auditées Publié Proforma Publié Marge brute en M€ S1 2020 S1 2019 Variation S1 2019 Variation France 17,8 15,1 +18% 15,1 +18% Reste de l’Europe 9,7 12,0 -19% 14,0 -30% Autres marchés 7,6 5,4 +40% 5,4 +40% TOTAL 35,1 32,5 +8,0% 34,5 +1,8% dont deuxième trimestre 16,7 16,7 -0,3% 17,9 -6,5%

Perspectives : poursuite de la croissance et forte progression attendue des résultats sur l’exercice 2020

Depuis la levée des mesures de confinement, Artefact constate des signes très encourageants de reprise alimentée par :

La forte progression du pipeline commercial, en particulier sur les offres Data Marketing et Data Consulting qui devrait continuer à soutenir la croissance de l’activité au cours des prochains mois ;

Le potentiel de rebond significatif de l’activité Digital Activation qui a perdu plus de 5M€ de marge brute ce semestre sans perte notoire de client.

Pour autant, la dynamique commerciale, dans les prochains mois restera dépendante de la situation sanitaire mais aussi des mesures d’économies que les grands groupes pourraient prendre à la rentrée.

Au-delà des tendances commerciales favorables à ce stade, une forte amélioration de la rentabilité est attendue pour l’exercice 2020 :

Après 2 années d’investissements intenses pour déployer les équipes Data Consulting et Data Marketing en dehors de France, la marge brute devrait progresser à un rythme nettement supérieur à la masse salariale ;

Un réseau focalisé sur les zones géographiques à fort potentiel après les cessions de l’ensemble des activités dans les pays nordiques, la fermeture du bureau en Italie et de l’activité Data Consulting en Espagne ;

La fin des importants travaux de structuration des fonctions support et des frais généraux prévus dans le plan de croissance 2017-2020 (établissement de la marque Artefact, structuration de la fonction recrutement et RH, outillage de la fonction finance…).

La combinaison de ces leviers devrait se traduire, dès cet exercice, par une forte progression des résultats. Le Groupe affirme ainsi sa confiance sur sa capacité à afficher un taux de marge d’EBITDAr 2020 supérieur à 10% (à comparer aux 4,5% dégagés au titre de l’exercice 2019).

Ces perspectives favorables sont par ailleurs confortées par la solide situation financière du Groupe qui s’appuie sur une trésorerie supérieure à 18 M€ au 30 juin 2020, incluant un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 6 M€.

Nos prochains rendez-vous (après bourse) :

27 octobre 2020

Résultats du 1er semestre 2020 et Marge brute du 3ème trimestre 2020

A propos d’Artefact I artefact.com

Artefact est une nouvelle génération de société de conseils et services data-driven transformant la donnée en valeur ajoutée et en impact commercial pour ses clients. Fortement implantée sur de grands marchés mondiaux (France, Allemagne, Royaume-Uni, Asie, Dubaï), Artefact intervient auprès d’un large portefeuille de plus de 300 clients intégrant de nombreux leaders mondiaux comme Samsung, Danone, L'Oréal et Sanofi. S’appuyant sur l'exploitation et l'analyse de la donnée, les activités du Groupe sont structurées en 3 grandes offres : Data Consulting, Data Marketing et Digital Activation. Artefact est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0000079683).

1 Afin d’offrir une parfaite comparabilité des chiffres entre les deux périodes, les données 2020 et 2019 proforma sont retraitées en l’application de la norme IFRS5, la marge brute « Reste de l’Europe » n'intègre plus la marge brute réalisée par les activités des pays nordiques, désormais classées en activités abandonnées.





2 EBITDAr : EBITDA retraité de l’impact IFRS2 des attributions d’actions gratuites et émissions d’actions de préférence, l’impact IFRS 3R lié aux rémunérations pour services postérieurs aux acquisitions ainsi que l’impact IFRS 16 lié au retraitement des charges de loyers. La Société a ainsi choisi de présenter un EBITDA retraité afin de mieux refléter sa performance opérationnelle telle que suivie en interne par le management, indépendamment de sa politique d’attraction et de rétention des talents ainsi que des modalités d’acquisitions dans le cadre de sa politique de croissance externe.





