Quadient et Infosys annoncent un partenariat mondial pour renforcer la distribution de solutions de gestion de l'expérience client

Paris, le 23 juillet 2020

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui qu' Infosys (NSE : INFY), acteur mondial spécialisé dans le conseil, la technologie, l'externalisation et les services de nouvelle génération, est désormais un Partenaire commercial Platinum dans le cadre du programme Partner Advantage de Quadient.

Infosys intègrera et distribuera les solutions Quadient afin d’offrir aux entreprises la plateforme omnicanale de gestion de la communication client (CCM) la plus avancée en réponse aux besoins de communication les plus complexes, en phase avec leur stratégie d'expérience client. En outre, Infosys et Quadient développeront conjointement des solutions innovantes dans le domaine de la gestion de l'expérience client (CXM), en mettant à disposition des démonstrations dans les centres de technologie et d'innovation d'Infosys.

Infosys dispose d'un Centre d'excellence CCM reconnu, qui met en avant des cas d’usage Quadient, ainsi que ceux d’autres logiciels d’entreprises partenaires intégrés avec les solutions Quadient. Le partenariat entre Quadient et Infosys s'est développé à partir d’un projet fructueux en Australie, où les deux organisations ont travaillé ensemble pour fournir des solutions CXM à une grande compagnie d'assurance.

Shaji Mathew, vice-président exécutif d'Infosys, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Quadient en tant que fournisseur de services et partenaire clé dans leur démarche de transformation de l'expérience client. Nous nous appuyons sur notre expertise forte en solutions de gestion de l'expérience client pour proposer des services personnalisés, innovants et pertinents, et aider ainsi les entreprises à se différencier de la concurrence. Avec ce partenariat, notre ambition est d’apporter des bénéfices en termes d'échelle, d'expérience, de rentabilité et de schéma de prestation de services. Nous sommes impatients de pouvoir ainsi redéfinir l'expérience client d’entreprises à travers le monde ».

Dans le cadre de sa stratégie, Quadient s'est recentrée autour de quatre grands domaines de solutions, qui sont le CXM, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques. Les partenariats stratégiques soutiennent l'ambition de Quadient d'offrir un meilleur accès à des solutions avancées et performantes de gestion de l’expérience client aux entreprises de secteurs hautement réglementés, tels que les services financiers, les assurances, la santé, les services aux collectivités, les télécommunications et le secteur public.

« Grâce à ce partenariat mondial avec Infosys, nous franchissons une nouvelle étape dans l’accompagnement des entreprises dans la mise en place d’une expérience client exceptionnelle, à travers des communications omni-canal enrichies et personnalisées », s’est réjoui Chris Hartigan, directeur des solutions de Gestion de l'Expérience client chez Quadient. « Cela répond aux attentes d’organisations du monde entier, qui souhaitent transformer leurs interactions clients, à chaque point de contact. La capacité d’évolution et l'expérience d'Infosys, associées à la technologie experte de Quadient, apporteront une immense valeur ajoutée aux organisations qui cherchent à offrir une expérience client supérieure et de se démarquer dans un marché très concurrentiel ».

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com .

