CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2020

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 à 17,27 M€ (+16.1% YoY)

Toutes les filiales sont en croissance : Egide SA : + 16,3% Egide USA : + 20,8% Santier : + 10,7%



PERSPECTIVES Le carnet de commandes actuel pour le 2ème semestre 2020 est ferme et similaire à celui du 1er semestre 2020. L'incertitude des tendances du marché due à la crise COVID-19 rend difficile toute prévision pour le S2 2020 et 2021.



Le chiffre d'affaires consolidé non audité du groupe Egide pour le premier semestre s’est élevé à 17,27 millions d’euros, en hausse de 16,1 % par rapport au premier semestre 2019.

Le chiffre d'affaires au 30 juin 2020 a notamment bénéficié de la croissance du marché de l'imagerie thermique en Europe, et des performances d'Egide sur le marché de la puissance aux États-Unis. L'activité commerciale a été fortement touchée par la crise COVID-19, avec l'impossibilité depuis février, de visiter les clients et l'annulation de tous les salons professionnels.

Cela a eu un impact négatif sur nos prises de commandes, par rapport aux revenus du S1. Alors que l'on observe une ouverture progressive de l'économie, Egide se prépare à la reprise de son activité commerciale. Dans le cadre de sa stratégie commerciale mondiale visant à développer son activité à l'export, le groupe a relancé en juin ses actions pour augmenter la couverture de son réseau international, notamment en Russie avec la signature d'un nouvel accord de distribution pour cette zone. Il a engagé un nouveau représentant en Allemagne, prévoit d'en faire autant en Espagne, et a recruté un directeur commercial supplémentaire aux États-Unis.

L'impact du Covid-19 est resté minime sur les exigences de production et de livraison des clients du monde entier. Le groupe opère sur des marchés structurellement résistants comme la Défense, les télécommunications ou le médical. Les installations industrielles de Cambridge et de San Diego sont considérées comme essentielles pour la défense car elles fournissent des produits pour des programmes classés DX/DO. De même, le site de Bollène produit et contribue à des projets de recherche avancée pour les secteurs français et européens de la défense et de l'aérospatiale.

Dès le début de la crise, le groupe Egide a pris les mesures nécessaires pour minimiser les risques, notamment en sécurisant sa chaîne d'approvisionnement avec une 2ème source qualifiée sur au moins 2 continents et en mettant en place des règles sanitaires strictes dans toutes ses usines.

Le service des achats est toujours en contact régulier avec les principaux fournisseurs et surveille strictement les délais de livraison. Pour le 1er semestre et à ce jour, aucune rupture d'approvisionnement majeure n'a été constatée en Europe et aux États-Unis.

Les ventes libellées en dollars représentent désormais 63,7 % du chiffre d'affaires total du groupe au premier semestre 2020.





ACTIVITÉ PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

En million d’Euros S1 2019 S1 2020 * Var. % Var. à base

comparable % ** Egide SA 5,38 6,27 +16,3% 16,3% Egide USA 5,01 6,05 +20,8% 17,7% Santier 4,47 4,95 +10,7% 7,7% Groupe 14,87 17,27 +16,1% 14,3%

* non audité ** A taux de change constant

For information, the average euro / dollar parity in H1 2020 was 1.102 compared to 1.1298 in H1 2019.

ACTIVITE PAR APPLICATION

En million d’Euros S1 2019 S1 2020 * Var. % Var. à base

comparable% ** Puissance 4,29 5,54 +29,1% 26,2% Hyperfréquence 2,01 3,41 +69,7% 66,1% Optronique 2,78 2,13 -23,4% -24,7% Imagerie Therm. 4,22 4,46 +5,7% 5,6% Divers 1,57 1,73 +10,2% 7,9% Groupe 14,87 17,27 +16,1% 14,3%

* non audité ** A taux de change constant

Imagerie thermique

Les principaux clients en Europe et au Moyen-Orient, en difficulté en 2019, se sont redressés à la fin du second semestre 2019 et ont continué à le faire au premier semestre 2020. Aux États-Unis, la demande a diminué en raison du réalignement des priorités de nos clients de la Défense sur les applications civiles. Les sites américains travaillent actuellement sur des applications de nouvelle génération, sans perdre de vue celles liées à la Défense. Pour l'ensemble de l'année 2020, Egide prévoit de bonnes conditions de marché au niveau mondial sur ce segment d'activité.

Hyperfréquence

Comme prévu, après une année 2019 difficile en raison du report de certains programmes satellitaires en Europe et aux États-Unis, le marché a repris au premier semestre 2020. Comme attendu, ce secteur n’a pas été affecté par la crise de la Covid-19.

Puissance

La forte demande des clients d'Egide sur ce secteur a été accompagnée à la fois par la croissance du chiffre d'affaires et la reprise des commandes. La hausse de la demande a été observée dans tous les segments de produits proposés par Egide : transport, Défense et satellite. Cette tendance devrait se poursuivre en 2020.

Optronique

Alors que la demande sur quelques projets de télécommunications traditionnels ralentit, les programmes clés de fibre optique métro et longue distance, sur lesquels Egide est qualifié, ont tenu leurs promesses et généré des revenus supplémentaires. Sur le marché des télécommunications optiques, le groupe constate une réelle tendance à la qualification de nouvelles sources telles qu'Egide. Le plein impact de cette nouvelle tendance est attendu à partir de 2021 (processus de qualification habituel et long).

Divers

Les revenus sur de nouveaux marchés ont augmenté grâce à la pénétration du groupe sur de nouvelles applications telles que les équipements industriels, les capteurs, etc... Les activités commerciales se concentrent sur ces domaines de diversification, ce qui reste une priorité pour générer de nouvelles sources de revenus.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS APRES LE 30 JUIN 2020

Le 1er juillet 2020, un incendie s'est déclaré sur le site d'Egide USA à Cambridge, dans le Maryland (États-Unis), qui a été circonscrit au département de galvanoplastie. La priorité a été donnée à l'assainissement des différentes matières dangereuses liées à cette ligne de traitement de surface. Ces matériaux ont été retirés et confinés sans que la population environnante n'en subisse les conséquences.

Une réouverture partielle de ce site, avec des opérations de montage et de nettoyage, est en cours. La reconstruction de la ligne de galvanoplastie nécessite le transfert des processus de traitement de surface à nos filiales - Santier, Inc. qui est certifiée AS9100 et NADCAP ; et EGIDE SA, qui est certifiée ISO 9001.

Le remplacement de la ligne de traitement de surface à Cambridge est en cours avec la coopération des équipes d'ingénieurs et des fournisseurs.

PERSPECTIVES

L'impact de l'incendie à Cambridge aura un effet négatif sur le troisième trimestre, avant un net rebond attendu au quatrième trimestre. Les mesures visant à rétablir la capacité du site en traitement de surface sont en cours et une toute nouvelle installation plus efficace est prévue pour le quatrième trimestre.

En raison de la crise du Covid-19, l'activité commerciale continue à se faire par vidéo ou conférence téléphonique, et nous constatons un léger ralentissement de la part d'un nombre relativement faible de clients.

Le groupe n'est actuellement pas en mesure de quantifier précisément ces différents impacts potentiels. Sur la base de ces éléments, le groupe Egide reste prudent sur les perspectives pour l'ensemble de l'année 2020.

Cependant, l'abandon du prêt PPP (Payroll Protection Plan) aux Etats-Unis et la police d'assurance à Cambridge permettront de compenser les risques en termes de rentabilité.

