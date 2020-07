Large succès de l’émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 2025

Bezons, 23 juillet 2020 - Worldline (la « Société ») (Euronext Paris: FR0011981968), leader européen dans le secteur des paiements et des services transactionnels, a procédé aujourd’hui avec succès au placement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (« OCEANE ») venant à échéance le 30 juillet 2025 (les « Obligations ») l’offre ayant lieu uniquement auprès d’investisseurs qualifiés (au sens du Règlement (UE) 2017/1129) conformément à l’article L.411-2-1° du Code monétaire et financier, pour un montant nominal d’environ 600 millions d’euros (l’« Emission »).

En raison de la forte demande des investisseurs, la taille initiale de l’Emission de 500 millions d’euros a été augmentée à environ 600 millions d’euros.

Le produit net de l’Emission sera affecté au préfinancement de l’acquisition envisagée d’Ingenico Group S.A. et/ou aux besoins généraux de l'entreprise.

Eric Heurtaux, Directeur Financier, a déclaré :

“Nous sommes heureux d’annoncer le succès de l’émission d’obligations convertibles de 600 millions d’euros à des conditions très favorables, avec à la fois un taux de rendement négatif et une prime de conversion élevée pour cette maturité. Cette émission confirme l’attractivité de Worldline et sécurise d’excellentes conditions pour le préfinancement de l’acquisition d’Ingenico. Elle complète les émissions obligataires du 30 juin dernier pour un montant total d’un milliard d’euros, et constitue une nouvelle étape en vue de la finalisation du financement de la transaction”.

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 119,44 euros faisant apparaître une prime de 57,50% par rapport au cours de référence de l’action Worldline1 sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris »).

Les Obligations ne verseront pas de coupon (zéro-coupon) et seront émises au prix de 126,96 euros soit 106,30% de leur valeur nominale, ce qui correspond à un rendement à échéance de -1,22%.

Le règlement-livraison des Obligations est prévu pour le 30 juillet 2020 (la « Date d'Emission »).

A moins qu'elles n'aient été converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées au pair le 30 juillet 2025 (la « Date de Maturité ») (ou le jour ouvré suivant si cette date n’est pas un jour ouvré).





Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la Société, sous certaines conditions. En particulier, les Obligations pourront être remboursées en totalité de manière anticipée à l’initiative de la Société, à tout moment à compter du 30 juillet 2023 et jusqu’à l’échéance des Obligations, sous réserve d’un préavis d’au moins 30 jours calendaires (sans pouvoir excéder 60 jours calendaires), par remboursement au pair, si la moyenne arithmétique, calculée sur 10 jours de bourse consécutifs choisis par la Société parmi les 20 jours consécutifs qui précèdent la parution de l’avis de remboursement anticipé, des produits des cours moyens pondérés par les volumes de l’action Worldline constatés sur Euronext Paris chaque jour de bourse de la période considérée et du ratio de conversion/échange en vigueur ce même jour de bourse excède 130% de la valeur nominale des Obligations.

En cas de changement de contrôle (Change of Control) de la Société ou encore d’une radiation des actions de la Société (Delisting) (tels que ces termes sont définis dans les modalités des Obligations), chaque porteur pourra demander avant la Date de Maturité le remboursement anticipé de ses Obligations à leur valeur nominale.

L’admission aux négociations des Obligations sur Euronext AccessTM (marché libre d'Euronext Paris) sera demandée et interviendra dans un délai de 30 jours à compter de la Date d'Emission.

L’Emission est dirigée par Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc et Natixis agissant en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés (les « Coordinateurs Globaux ») et Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International plc, Société Générale et UniCredit Bank AG agissant en qualité de teneurs de livre associés (ensemble, avec les Coordinateurs Globaux, les « Managers »).

Droit à l’attribution d’actions ordinaires de la Société

Les porteurs d’Obligations bénéficieront d’un droit à l’attribution d’actions nouvelles et/ou existantes de la Société qu’ils pourront exercer à tout moment à compter de la Date d’Emission et jusqu’à 17h00 (heure de Paris) le septième jour ouvré inclus précédant la Date de Maturité ou la date de remboursement ou anticipé.

Le ratio de conversion/échange des Obligations est d’une action par Obligation sous réserve d’ajustements ultérieurs dans certains cas. En cas d’exercice du droit à l’attribution d’actions, les porteurs d’Obligations recevront au choix de la Société des actions nouvelles et/ou existantes de la Société qui porteront, dans tous les cas, jouissance courante à compter de leur date de livraison.

Engagement d’abstention de la Société

Dans le cadre de l’Emission, la Société a consenti un engagement d’abstention d’émissions ou de cessions d’actions ou d’instruments donnant accès au capital de la Société pour une période commençant à l’annonce de la fixation des modalités définitives des Obligations et se terminant 90 jours après la Date d'Emission, sous réserve de l'émission potentielle d'actions dans le cadre de l'acquisition envisagée d'Ingenico, de sa levée avec l’accord préalable des Coordinateurs Globaux, de certaines exceptions usuelles et de l’émission d’actions ou de titres donnant accès au capital dans le cadre d’autres opérations de M&A, mais pour autant que cet engagement d’abstention soit repris par l’acquéreur des actions nouvelles ou des titres donnant accès au capital.

Dilution

La dilution maximale issue de l’Emission, dont le montant exact est de 599.999.912,48 euros, correspondant à l’émission de 5.023.442 Obligations d'une valeur nominale unitaire de 119,44 euros, serait d’environ 2,75% du capital actuel si la Société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles en cas d’exercice du droit à l’attribution d’actions.





Cadre juridique de l’Emission et modalités de placement

Les Obligations seront émises sur la base de la 39ème résolution approuvée lors de l’assemblée générale mixte de la Société en date du 9 juin 2020 et ont été offertes uniquement aux investisseurs qualifiés (au sens du Règlement (UE) 2017/1129), conformément aux dispositions de l’article L.411-2-1° du Code monétaire et financier, par voie de placement avec construction accélérée d’un livre d’ordres en France et/ou hors de France (à l’exception notamment des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon) uniquement auprès d’investisseurs institutionnels.

Les actionnaires existants de la Société n'auront aucun droit préférentiel de souscription (ni de période de souscription prioritaire) en relation avec l'émission des Obligations ou des nouvelles actions sous-jacentes de la Société émises lors de la conversion.

Information disponible

L’offre des Obligations et l'admission à la négociation sur Euronext AccessTM ne donneront pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »). Des informations détaillées sur Worldline, notamment relatives à son activité, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risques correspondants figurent dans le document d’enregistrement universel de la Société déposé auprès de l’AMF le 29 avril 2020 sous le numéro D.20-0411 lequel peut être consulté, ainsi que les résultats du 1er semestre 2020, les autres informations réglementées et l’ensemble des communiqués de presse de la Société, sur le site Internet de Worldline (www.worldline.com).

A propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l’acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux Commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 12 000 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires 2019 est de 2,4 milliards d’euros. worldline.com

La raison d'être de Worldline est de concevoir et d'exploiter des solutions de paiement et de transactions numériques de pointe qui permettent une croissance économique durable et renforcent la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueuses de l'environnement, largement accessibles et soutient la transformation sociale.





1 Le cours de référence est égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action Worldline constatés sur Euronext Paris depuis le lancement de l’Emission ce jour jusqu’au moment de la fixation des modalités définitives (pricing) des Obligations ce même jour, soit 75,8343 euros.





