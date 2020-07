Sous-analyse de l’étude menée par le MGH aide à mieux démontrer comment la tésamoréline réduit le gras hépatique

Impact positif de la tésamoréline sur la phosphorylation oxidative, l’inflammation, la réparation des tissus et la division des cellules

MONTRÉAL, 23 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (Theratechnologies) (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), une société biopharmaceutique commerciale, a le plaisir d’annoncer de nouvelles données qui soutiennent davantage le rôle potentiel de la tésamoréline dans le traitement de la stéatohépatite non-alcoolique (NASH) liée au VIH.

Les nouvelles données ont été publiées dans la récente édition du JCI Insight et sont issues d’une sous-analyse de l’étude Phase 2 qui évaluait l’effet de la tésamoréline sur le transcriptome des biopsies du foie chez les personnes vivant avec la maladie du foie gras non-alcoolique (NAFLD) liée au VIH, réalisée au Massachusetts General Hospital et au National Institute of Allergy and Infectious Diseases et menée par Dr Steven Grinspoon. Les résultats de l’étude Phase 2 ont été antérieurement publiés dans le numéro de décembre 2019 du The Lancet HIV Journal.

« Les données issues de cette sous-analyse montrent que la tésamoréline améliore les gènes de la phosphorylation oxidative, et diminue les gènes impliqués dans l’inflammation, la réparation des tissus et la division des cellules. De plus, la tésamoréline a réorienté l’expression hépatique des gènes vers un profil associé au pronostic favorable du CHC. Ces observations démontrent davantage les nouveaux bienfaits cliniques potentiels de la tésamoréline pour la santé du foie », a déclaré Dr Christian Marsolais, vice-président principal et chef de la direction médicale, Theratechnologies. « Les données appuient de même la pertinence clinique pour le développement de la tésamoréline comme traitement potentiel des maladies hépatiques ».

La sous-analyse des échantillons cliniques apparentés des biopsies du foie chez des patients participant à l’étude Phase 2 en utilisant l’analyse d’enrichissement en groupe de gènes (GSEA), a évalué l’effet de la tésamoréline sur la signature transciptomatique hépatique de la NAFLD/NASH liée au VIH. Les résultats démontrent que la tésamoréline a eu un effet positif sur les gènes associés à la phosphorylation oxidative et a réduit les gènes associés à l’inflammation, la réparation des tissus et la division des cellules. De plus, le traitement avec la tésamoréline a conduit à l’amélioration des gènes associés au pronostic du carcinome hépatocellulaire (CHC).

« Ces données démontrent pour la première fois comment la tésamoréline réduit l’accumulation du foie hépatique et améliore l’expression hépatique des gènes qui reflète une restitution globale de la santé du foie chez les personnes vivant avec le NAFLD/NASH lié au VIH », a déclaré Dr Steven Grinspoon, professeur de médecine au Harvard Medical School, chef de l’unité métabolisme du Massachusetts General Hospital, et conseiller scientifique de Theratechnologies.

