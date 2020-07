OTTAWA, 23 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO », ou la « Société ») (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) annonce avec plaisir le lancement, partout au Canada, de sa gamme de produits de vaporisation pour les consommateurs adultes et ceux du secteur médical.



« Chez HEXO, nous sommes fiers de garantir à nos consommateurs l'accès à des produits de cannabis de haute qualité et fiables », a déclaré Sébastien St. Louis, PDG et cofondateur de HEXO Corp. « Nous sommes ravis de lancer nos produits de vaporisation partout au Canada alors que nous continuons à mettre l’accent sur l’innovation et le lancement de nouveaux produits 2.0 pour toutes nos marques. »

Préalablement à la mise sur le marché de sa gamme de vaporisateurs, la Société a effectué des essais pour évaluer le goût, la tolérabilité des effets et la survenue d’effets indésirables à court terme de ses mélanges exclusifs de terpènes.

La gamme de produits pour vaporisation de HEXO proposent actuellement trois vaporisateurs-stylos prêt à l’emploi et quatre cartouches à filetage 510, contenant des mélanges de terpènes s’inspirant de souches populaires. Les vaporisateur-stylos de HEXO sont disponibles dans tout le Canada, tant pour les utilisateurs adultes que pour les consommateurs médicaux.

À propos d’HEXO Corp



HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui conçoit et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché mondial. L’entreprise dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché médical avec HEXO Médical. Pour plus d’informations, visitez le site hexocorp.com.