July 23, 2020 18:00 ET

CIUDAD DE MÉXICO, July 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grupo Hotelero Santa Fe, S.A.B. de C.V. (BMV: HOTEL) (“HOTEL” o “la Compañía”), anunció hoy sus resultados correspondientes al segundo trimestre (“2T20”) terminado el 30 de junio de 2020. Las cifras están expresadas en pesos mexicanos, sin auditar y han sido preparadas de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) y pueden presentar variaciones por redondeo.

Información Relevante

La UAFIDA 1 en el 2T20 fue negativa en Ps. 86.7 millones, en comparación con los Ps. 134.2 millones en el 2T19, como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

en el 2T20 fue negativa en Ps. 86.7 millones, en comparación con los Ps. 134.2 millones en el 2T19, como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Los Ingresos Totales del 2T20 sumaron Ps. 15.5 millones, 97.1% por debajo del 2T19, teniendo las siguientes disminuciones: i) 96.9% en Ingresos por Habitaciones; ii) 98.5% en Ingresos por Alimentos y Bebidas; iii) 93.3% en Otros Ingresos de Hoteles; y, iv) 94.7% en Honorarios por Administración de Hoteles de Terceros.

En el 2T20, Hotel registró una Pérdida Neta de Ps. 43.4 millones, comparada con una utilidad de Ps. 19.7 millones en el 2T19. Lo menor utilidad de operación fue parcialmente compensada por la utilidad cambiaria y los menores gastos por intereses.

El flujo neto de efectivo de actividades de operación para el 2T20 fue negativo en Ps. 93.3 millones, en comparación con los Ps. 163.4 millones reportados en el 2T19.

La Deuda Neta/UAFIDA UDM presentó una razón de 8.2x al cierre del 2T20.

El número de habitaciones totales en operación incrementó 3.0%, al pasar de 6,058 en el 2T19 a 6,237 en el 2T20.

El RevPAR2 de los hoteles propios en el 2T20 disminuyó 96.9% con respecto al 2T19, derivado de una caída de 58.4 puntos porcentuales en la Tasa de Ocupación, en combinación con una contracción de 20.2% en el ADR2.





Segundo Trimestre Acumulado enero - junio Cifras en miles de Pesos 2020 2019 Var. % Var. 2020 2019 Var. % Var. Ingresos 15,532 541,934 (-526,403) (97.1) 601,036 1,164,525 (-563,489) (48.4) UAFIDA (86,745) 134,180 (220,925) NA 69,621 345,393 (275,772) (79.8) Margen de UAFIDA NA 24.8% NA NA 11.6% 29.7% (18.1 pt) (18.1 pt) Utilidad de Operación (151,958) 64,751 (216,708) NA (65,739) 216,164 (281,904) NA Utilidad Neta (43,387) 19,740 (63,127) NA (649,137) 126,102 (775,239) NA Margen de Utilidad Neta NA 3.6% NA NA NA 10.8% NA NA Flujo de Operación (92,311) 163,403 (255,714) NA 67,661 329,144 (261,483) (79.4) Ocupación 2.3% 60.7% (58.4 pt) (58.4 pt) 30.9% 62.8% (31.9 pt) (31.9 pt) ADR 1,028 1,288 (260) (20.2) 1,316 1,338 (22) (1.6) RevPAR 24 782 (758) (96.9) 407 840 (433) (51.5) Nota: cifras operativas incluyen hoteles con propiedad de 50% o más



Comentario del Vicepresidente Ejecutivo



El Lic. Francisco Zinser, comentó:

Debido a los impactos que la pandemia de COVID-19 ha tenido en todo el mundo, la industria del turismo se ha visto gravemente afectada, especialmente en el segundo trimestre de este año. Fue un período particularmente difícil para nuestra Compañía ya que la mayoría de nuestros hoteles estuvieron cerrados durante los meses de abril, mayo y parte de junio. Hasta el momento, todos los hoteles de nuestro portafolio, a excepción de los hoteles Hilton Guadalajara y Hyatt Place Aguascalientes, están en funcionamiento. Se espera que estos últimos reanuden operaciones en las próximas semanas dependiendo del comportamiento de la demanda por servicios de hospedaje en sus respectivas locaciones. También tengan en cuenta que actualmente la mayoría de nuestros hoteles se encuentran operando a una ocupación límite de 30%, por disposiciones gubernamentales, sin embargo, se espera que estas medidas se suavicen a lo largo de las próximas semanas.

La tasa de ocupación total para este trimestre se ubicó en 4.0%, sin embargo si excluimos los períodos en los cuales nuestros hoteles estuvieron cerrados, la ocupación real fue del 19.5%. Esta es una métrica muy útil, ya que nos permite ver cómo nuestras propiedades están funcionando realmente. Desde la reapertura de nuestro portafolio hemos apreciado mejoras cada semana en línea con nuestras expectativas. Esperamos que esta recuperación se extienda en el 2S20, permitiéndonos aumentar gradualmente la tasa de ocupación y las tarifas, y así superar nuestros puntos de equilibrio a niveles operativos de entre 25% y 35% de ocupación con el ADR actual, dependiendo de la propiedad y el mercado.

En el frente financiero, hemos implementado varias iniciativas para preservar nuestro capital de trabajo y reducir nuestros gastos operativos. En el 2T20, logramos reducir nuestros costos y gastos en más del 65%. Las medidas que hemos puesto en marcha incluyen: (i) la reducción de los gastos discrecionales; (ii) reducciones salariales en todos los niveles organizacionales, tanto en las estructuras corporativas como en las operativas, con un promedio aproximado de 50%; (iii) la reducción de los costos y gastos operativos en las propiedades que permanecen abiertas; y, (iv) el postergamiento del CAPEX no esencial. También hemos reperfilado nuestro flujo de caja gracias al apoyo de los bancos con los que trabajamos, asegurando niveles adecuados de capital de trabajo para el restablecimiento de nuestras operaciones.

Pasando a nuestros resultados trimestrales, los ingresos totalizaron Ps. 15.5 millones, 97.1% por debajo de lo registrado en el 2T19. El EBITDA fue negativo en Ps. 86.7 millones, en gran parte como resultado de la drástica contracción en los ingresos, asociada a los efectos de la pandemia. En lo referente a los hoteles propiedad de la Compañía, el RevPAR disminuyó 96.9%, debido a una caída de 20.2% en el ADR y una reducción de 58.4 puntos porcentuales en la tasa ocupación.

Quisiera destacar y expresar mi gratitud a los más de 3,700 asociados que han apoyado incondicionalmente a la Compañía, no sólo con su contribución económica sino con su formidable disposición que fue más allá del llamado del deber. Como siempre, estamos profundamente agradecidos por la confianza y el apoyo de nuestros accionistas en estos tiempos, y de nuevo a todos nuestros equipos excepcionalmente profesionales y cooperativos.

Datos de la Conferencia Telefónica del 2T20:

HOTEL llevará a cabo un webcast (audio + presentación) para comentar estos resultados:

Fecha: viernes 24 de julio de 2020 Hora: 12:00 horas de la Ciudad de México 13:00 horas del Este de Estados Unidos Para accesar al audio y a la sesión de preguntas y respuestas, favor de marcar:

Teléfonos: EE. UU.: 1-877-271-1828 Internacional: +1-334-323-9871 México: 01-800-847-7666 Clave de la Conferencia: 74695062# Webcast: El webcast se llevará a cabo en inglés, y para seguir la presentación se deberá ingresar a la siguiente página de internet: http://www.gsf-hotels.com/investors

Acerca de Grupo Hotelero Santa Fe



HOTEL es una empresa líder dentro de la industria hotelera en México, dedicada a la adquisición, conversión, desarrollo y operación de hoteles propios, así como hoteles propiedad de terceros. La Compañía se enfoca en la ubicación estratégica y calidad de sus hoteles, un modelo único de administración, un estricto control de gastos y en el uso de la propiedad de la marca Krystal®, así como otras marcas internacionales. Al cierre del 2019, contaba con más de 3,700 colaboradores y generó ingresos por Ps. 2,238 millones. Para obtener mayor información, favor de visitar www.gsf-hotels.com

Información de Contacto

Enrique Martínez Guerrero

Director de Finanzas

+5255 5261-0800

Maximilian Zimmermann

Director de Relación con Inversionistas

+52 55 5261 4508

1La UAFIDA se determina mediante la suma de la Utilidad de Operación, la Depreciación y los Gastos No Recurrentes.

2RevPAR o Ingreso por habitación disponible, y ADR o tarifa promedio diaria, por sus siglas en inglés, Revenue per Available Room y Average Daily Rate, respectivamente.