第 2/3 期研究過程已在巴西和墨西哥啟動





全球第 2/3 期 opaganib 用於嚴重 COVID-19 患者的研究已獲批准在英國及俄羅斯展開



將於本月開始在多達 40 個臨床中心為計劃納入 270 名受試者



預計於 2020 年第 4 季可能提交緊急用途申請



預計將於 8 月完成嚴重 COVID-19 美國第 2 階段平行研究的納入工作

以色列特拉維夫和北卡羅萊納州拉里格, July 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL )(簡稱 RedHill 或「該公司」)是一家專門生物製藥公司,今天宣佈從墨西哥聯邦防止衛生風險保護委員會 (COFEPRIS) 獲批臨床試驗授權 (CTA) 申請,並向巴西健康管理機構 (ANVISA) 申請,以展開第 2/3 期臨床研究,以評估將 opaganib (Yeliva®, ABC294640)1 用於嚴重 SARS-CoV-2 感染(COVID-19 病因)及肺炎的住院患者。

RedHill 對本研究的 CTA 申請已在英國和俄羅斯獲得批准,而類似申請正在意大利接受審查,並計劃將研究擴展至更多國家。

RedHill 臨床事務副總裁 Aida Bibliowicz 說:「我們正在迅速推進 COVID-19 的第 2/3 期計劃,並繼續將研究擴展到確診個案大幅增長的其他國家。本研究現已在英國和俄羅斯獲得批准,並有望在未來幾週內獲得其他國家的批准,因此預計在本月底納入患者。同時,正在美國進行的 opaganib 第 2 期研究已取得良好進展。如結果成功,我們的目標是編制臨床數據集,以支持今年第四季可能進行的緊急使用授權申請。」

這項多中心、隨機、雙盲、平行組、安慰劑對照的第 2/3 期研究 ( NCT04467840 ) 旨在納入多達 270 名需要住院和補充氧氣治療的嚴重 COVID-19 肺炎患者。受試者將以 1:1 的比例隨機分配接受 opaganib 或安慰劑,加上標準護理。研究的主要終點是在第 14 天之前評估需要插喉和機械呼吸的患者比例。在評估大約 100 名受試者的主要終點時,獨立的數據安全監控委員會 (DSMB) 將進行僅揭盲徒勞中期分析。

在一項將 opaganib 用於隨機、雙盲、安慰劑對照的第 2 期臨床研究中,美國目前也正在進行納入工作 ( NCT04414618 )。該研究旨在納入多達 40 名需要住院治療和補充氧氣的嚴重 COVID-19 肺炎患者,預期納入工作將於 8 月完成。此臨床試驗並無統計學意義。

RedHill 最近 宣佈經已發佈 將 opaganib 用於治療嚴重 COVID-19 患者的治療結果2。對 5 名嚴重 COVID-19 患者的治療結果進行的分析表示,與同一醫院的回顧性配對病例對照組相比,在恩慈使用 opaganib 治療的患者中,臨床結果和發炎標記均獲得顯著好處。Opaganib 治療組的所有患者均無需機械呼吸即可出院,而匹配病例對照組的 33% 則需要機械呼吸。在 opaganib 治療組中,從高流量鼻導管戒斷的中位時間減少至 10 天,而配對病例對照組則為 15 天。

關於 Opaganib (ABC294640, Yeliva®)

Opaganib 是新的化學實體,是一種專利的頂級口服鞘氨醇激酶-2 (SK2) 選擇性抑制劑,適應症為抗癌、抗炎和抗病毒活性,及針對多種腫瘤、病毒、發炎和腸胃問題。透過抑制 SK2,opaganib 可影響與癌症生長、病毒複製和病理發炎相關的多種細胞途徑。

Opaganib 原本由總部位於美國的 Apogee Biotechnology Corp. 開發,至今已完成多項成功的臨床前研究,當中涉及腫瘤學、發炎、腸胃道和放射防護模型,以及針對患有晚期實體瘤癌症患者的第 1 期臨床研究。

Opaganib 獲得美國 FDA 用於治療膽管癌的孤兒藥稱號,目前正在晚期膽管癌的第 2 期研究和前列腺癌第 2 期研究中接受評估。Opaganib 現在也被評估用於治療冠狀病毒 (COVID-19)。

臨床前數據表示,opaganib 具有抗炎和抗病毒活性,並具有減輕肺部發炎疾病(如肺炎)和減輕肺纖維化損害的潛力。早前的一些臨床前研究支持 SK2 在類似冠狀病毒的正向單鏈 RNA 病毒的複制轉錄複合物中的潛在作用,而其抑制作用可能可抑制病毒複製。臨床前的體內研究3已顯示 opaganib 透過降低支氣管肺泡灌洗液中的 IL-6 及 TNF-alpha 水平,成功降低流感病毒感染的死亡率,同時改善銅綠假單胞菌 (Pseudomonas aeruginosa) 誘導的肺損傷。

Opaganib 的開發已獲得美國聯邦和州政府機構授予 Apogee Biotechnology Corp. 的贈款和合約支持,其中包括 NCI、BARDA、美國國防部和 FDA 孤兒藥品開發辦公室。

關於 RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL ) 是一家專門生物製藥公司,專注於腸胃道疾病。RedHill 推廣腸胃道藥物 Movantik® 用於治療成人阿片類藥物引起的便秘4、Talicia® 用於治療成人幽門螺桿菌 Helicobacter pylori (H. pylori) 感染5,及 Aemcolo® 用於治療成人旅遊人士的腹瀉問題6。RedHill 的關鍵臨床後期開發計劃包括:(i) RHB-204,當中計劃進行關鍵第 3 期肺炎非結核分枝桿菌 (NTM) 感染;(ii) opaganib (Yeliva®),這是針對多種適應症的一流 SK2 選擇性抑制劑,涉及針對 COVID-19 的第 2/3 期計劃及針對前列腺癌和膽管癌正在進行中的第 2 期研究;(iii) RHB-104,當中克隆氏症的首個第 3 期研究獲得正面結果;(iv) RHB-102 (Bekinda®),當中在急性腸胃炎和胃炎的第 3 期研究中獲得正面結果,及在 IBS-D 的第 2 期研究中獲得正面結果;(v) RHB-106,這是一種膠囊大腸制劑,以及 (vi) RHB-107,這是第 2 期一流的絲氨酸蛋白酶抑制劑,針對癌症和腸胃發炎,目前也接受 COVID-19 的評估。如欲了解更多關於公司的資訊,請瀏覽 www.redhillbio.com 。

本新聞稿包含《1995 年私人證券訴訟改革法》所定義的「前瞻性陳述」。這些陳述之前可加上「意圖」、「可能」、「將會」、「計劃」、「預期」、 「期望」、「預計」、「預測」、「估計」、「旨在」、「相信」、「希望」、「潛在」或類似詞語。前瞻性陳述基於某些假設,並受各種已知和未知的風險和不確定因素影響,當中許多風險和不確定因素都超越公司的控制範圍,無法作出預測或量化,因此實際結果可能與此等前瞻性陳述所表達或暗示的內容存在重大差異。此等前瞻性陳述包括但不限於使用 opaganib 治療的患者臨床狀況不會繼續改善並可能惡化的風險;美國和以色列評估 opaganib 的第 2a 期臨床研究不能取得成功的風險;公司將不能在俄羅斯、意大利、英國、巴西或墨西哥啟動第 2/3 期研究的風險,且不可將此研究擴展為在其他國家設有研究中心的跨國研究;使用 opaganib 治療的其他 COVID-19 患者沒有表現任何臨床改善的風險;在以色列、美國、意大利、俄羅斯、英國、巴西、墨西哥或其他地方使用 opaganib 進行 COVID-19 治療的臨床試驗(如果進行)不能改善任何患者的風險;疾病早期發現工作的發展風險目前尚不清楚,包括難以評估 opaganib 治療 COVID-19 的療效(如有);其他正在為 COVID-19 開發潛在療法和疫苗的公司所帶來的強烈競爭;在恩慈計劃下使用 opaganib 可能會發生患者嚴重不良事件的影響以及與下列各項相關的風險與不確定性:(i) 公司研究、製造、臨床前研究、臨床試驗和其他治療性候選藥物開發工作的啟動、時間、進展和結果,以及其商業產品及將來可能取得或開發商業產品的商業發佈時間;(ii) 公司將候選治療藥物進行臨床試驗或成功完成其臨床前研究或臨床試驗的能力,或開發用於檢測 MAP 的商業配套診斷工具的能力;(iii) 公司可能需要進行額外研究的程度、數量和類型,以及公司針對治療性候選藥物獲得監管批准,以及其他監管文件、批准和回應的時間;公司候選治療藥物和 Talicia®的製造、臨床開發、商業化和市場接受程度;(v) 公司成功將 Movantik®、Talicia® 和 Aemcolo® 商業化和推廣的能力;(vi) 公司建立和維持企業合作的能力;(vii) 公司可獲准在美國進行市場營銷產品的能力,而該等產品可取得商業成功,並建立和維持其市場營銷和商業化的能力;(viii) 在研究、臨床前研究或臨床試驗中對公司候選治療藥物的性質和特徵的解釋,以及候選治療藥物取得的結果;(ix) 公司業務模式的實施,針對公司業務的策略計劃和治療候選產品;(x) 公司能夠建立和維護涵蓋候選治療藥物和商業產品相關知識產權的保護範圍,以及公司在不侵犯他人知識產權的前提下開展業務的能力;(xi) 公司發出知識產權許可但對公司義務違約的關聯方;(xii) 估算公司的開支、未來收入、資本需要和額外融資需求;(xiii) 根據公司的擴大存取計劃使用研究藥物而出現不良經歷的患者影響;(xiv) 來自其他公司和公司行業技術的競爭。有關公司以及可能影響實現前瞻性陳述的各項風險因素的更多詳細資訊載於公司提交予美國證券交易委員會 (SEC) 的文件中,包括公司提交予美國證券交易委員會的 20-F 表格的年度報告。SEC 將於 2020 年 3 月 4 日發佈。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出。除法律上的要求外,公司不承擔任何書面或口頭前瞻性陳述更新的義務或責任,無論是否因新的資訊、未來事件或其他原因而發生。

注意:為方便讀者,本新聞稿為公司發佈的英文新聞稿的翻譯版本。

