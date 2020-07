Le imprese riducono la spesa per i servizi gestiti in risposta al COVID-19



La domanda di servizi cloud resta alta per consentire il lavoro da remoto e aumentare la sicurezza

La spesa per i prodotti as-a-Service è aumentata del 13% nel secondo trimestre

ISG vede una ripresa lenta nella seconda metà

LONDRA, July 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La pandemia di COVID-19 ha causato una notevole riduzione della spesa per outsourcing del secondo trimestre in Europa, Medio Oriente e Africa (regione EMEA), in particolare per quanto riguarda i servizi gestiti tradizionali, che sono scesi del 21%, secondo l’ultimo rapporto sullo stato del settore di Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), società leader a livello mondiale nel campo della consulenza e della ricerca tecnologica.

L’EMEA ISG Index™, che misura i contratti di outsourcing commerciale con un valore contrattuale annuale (annual contract value - ACV) pari o superiore a 5 milioni di euro (4 milioni di sterline), mostra che l’ACV del mercato combinato (inclusi il settore as-a-Service e i servizi gestiti) nell’area EMEA è sceso del 9%, raggiungendo i 3,9 miliardi di euro (3,6 miliardi di sterline) nel secondo trimestre, la prima volta dal 2018 che la regione registra dei trimestri consecutivi in declino.

I servizi gestiti hanno pesato sui risultati complessivi, con un calo del 21% dell’ACV a 2,3 miliardi di euro (2,1 miliardi di sterline). Nell’ambito dei servizi gestiti, l’outsourcing delle tecnologie informatiche (ITO) è stato in calo del 19%, raggiungendo 1,9 miliardi di euro (1,7 miliardi di sterline), mentre l’outsourcing dei processi di business (BPO) è calato del 31%, raggiungendo 346,4 milioni di euro (314,0 milioni di sterline).

La regione, nel frattempo, ha visto un’accelerazione della domanda di servizi cloud per supportare il lavoro da remoto e migliorare la protezione dei dati. Nel secondo trimestre l’ACV del settore as-a-Service è aumentato del 13%, raggiungendo 1,7 miliardi di euro (1,5 miliardi di sterline), con un aumento del 23% dell’ACV dell’Infrastructure-as-a-Service (IaaS), raggiungendo 1,2 miliardi di euro (1,1 miliardi di sterline), anche se il Software-as-a-Service (SaaS) è sceso dell’8%, raggiungendo 419 milioni di euro (379 milioni di sterline).

La regione EMEA ha avuto un ottimo inizio dell’anno 2020, prima che la pandemia colpisse la regione a marzo. Lo slancio iniziale dell’area si riflette nella sua performance semestrale, che ha ottenuto indicativamente lo stesso risultato dei due anni precedenti, nonostante il precipitoso calo della domanda di quest’anno a causa della pandemia. L’ACV del mercato combinato del primo semestre di 8,3 miliardi di euro (7,5 miliardi di sterline) è stato del 2% inferiore rispetto al primo semestre del 2019. Nel primo semestre 2020 il settore as-a-Service è salito del 9%, a 3,5 miliardi di euro (3,2 miliardi di sterline), mentre i servizi gestiti sono scesi del 9%, a 4,8 miliardi di euro (4,4 miliardi di sterline), rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

“Il COVID-19 ha fatto sì che ogni organizzazione rivoluzionasse completamente il proprio modo di lavorare, determinando una crescente domanda di cloud pubblico e Infrastructure-as-a-Service”, ha affermato Steve Hall, presidente di ISG EMEA. “Il cloud consente di sfruttare tre qualità: resilienza per ciò che potrebbe avvenire in futuro, flessibilità di aumentare e ridurre la domanda in base alle necessità e cautela dal punto di vista commerciale attraverso contratti flessibili. Poiché i costi restano sotto pressione, vedremo aumentare la domanda di servizi basati sul cloud”.

Informazioni sul mercato

Nella regione DACH, l’ACV dei servizi gestiti è aumentato del 38% nel primo semestre, a 1,4 miliardi di euro (1,3 miliardi di sterline), rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questa performance apparentemente robusta è stata alterata da un primo trimestre solitamente forte, prima della pandemia, rispetto a un primo trimestre del 2019 piuttosto debole. L’ACV dei servizi gestiti nella regione DACH per il secondo trimestre è sceso di un modesto 2,4% a 596 milioni di euro (541 milioni di sterline) rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.

“La regione DACH ha registrato risultati relativamente buoni rispetto al resto d’Europa. Al momento, il mercato del sourcing è abbastanza stabile rispetto al 2019”, ha affermato Hall. “Nonostante la forte domanda di cloud pubblico e Infrastructure-as-a-Service, nella seconda metà vediamo un rischio di ulteriore declino dei servizi gestiti”.

Nel Regno Unito e in Irlanda, l’impatto della pandemia ha causato un calo del 5,6% dell’ACV dei servizi gestiti nel secondo trimestre rispetto all’anno precedente fino a 734 milioni di euro (663 milioni di sterline). Per il semestre, i servizi gestiti sono scesi del 10,8% a poco più di 1,3 miliardi di euro (1,2 miliardi di sterline). Ci si aspetta una continua crescita della domanda di tecnologie cloud in questo mercato per supportare il lavoro da remoto, mentre i servizi gestiti rimangono sotto pressione per via della pandemia.

In Francia, l’ACV dei servizi gestiti per il secondo trimestre è diminuito dell’11%, raggiungendo 197,7 milioni di euro (179 milioni di sterline) e, per il semestre, è calato del 25,4%, a poco più di 410 milioni di euro (372 milioni di sterline) a causa della riduzione della domanda dovuta alla pandemia.

Performance di settore

Il settore dei servizi finanziari è stato profondamente colpito dalla pandemia, con l’ACV dei servizi gestiti in calo del 40%, a 1,1 miliardi di euro (1,03 miliardi di sterline), nella prima metà dell’anno. L’ACV dell’Infrastructure-as-a-Service, invece, è aumentato del 15,4%, raggiungendo 410 milioni di euro (372 milioni di sterline) nello stesso periodo.

“Il settore bancario ha dovuto affrontare delle sfide nel passaggio al lavoro da casa a causa di complessi processi di sicurezza e conformità normativa. Allo stesso tempo, i tassi di interesse sono diminuiti, comprimendo i margini di interesse netti. Inoltre, anche le perdite e i ritardi sui prestiti hanno influito sui profitti”, ha affermato Hall. “La pandemia ha portato alla creazione di funzionalità per le banche digitali, al passaggio al cloud e a piattaforme bancarie aperte che meglio si adattano al lavoro da remoto”.

Anche il settore dei prodotti confezionati al dettaglio ha dovuto affrontare sfide evidenti. I ristoranti e i negozi che hanno dovuto chiudere durante il lockdown si sono focalizzati sulla limitazione o l’annullamento di progetti discrezionali per risparmiare denaro. Ma quelli che sono rimasti aperti (farmacie e negozi di generi alimentari, per esempio) e le società fornitrici di prodotti per tali attività si sono trovati in una situazione del tutto diversa. Nel complesso, rispetto al primo semestre del 2019, il settore ha continuato ad investire, con l’ACV dei servizi gestiti in aumento del 16% a 321 milioni di euro (291 milioni di sterline) dall’inizio dell’anno ad oggi. L’ACV dell’Infrastructure-as-a-Service nello stesso periodo è aumentato del 19% grazie all’accelerazione delle attività di trasformazione digitale da parte delle aziende del settore.

“I rivenditori stanno assistendo a una crescita della domanda di commercio online, finora contenuta, resa possibile dall’automazione e cercano competenze nella gestione delle scorte, delle consegne e dell’e-commerce omnicanale”, ha affermato Hall.

Previsione

ISG prevede un leggero aumento sequenziale per il mercato globale combinato nel terzo e quarto trimestre del 2020. Per l’intero anno, l’azienda prevede che il mercato dei servizi gestiti sarà in calo del 7,5%, leggermente superiore al 7% previsto per il 2020 nel primo trimestre.

“In vista degli ultimi due trimestri del 2020, ci aspettiamo una riduzione del volume delle operazioni di maggiore entità poiché le imprese si concentrano più sulla resilienza aziendale e sull’efficienza operativa nel breve termine che sulla trasformazione digitale su larga scala”, ha affermato Hall.

Informazioni sull’ISG Index™

L’ISG Index™ è riconosciuto come fonte autorevole dell’intelligence di mercato nel settore della tecnologia globale e dei servizi alle imprese. Per 71 trimestri consecutivi ha dettagliato i dati e le tendenze più recenti del settore per analisti finanziari, responsabili degli acquisti aziendali, fornitori di software e servizi, studi legali, università e media. Nel 2016, l’indice ISG è stato ampliato per includere la copertura del mercato as-a-Service in rapida crescita, misurando l’impatto significativo esercitato dai servizi basati su cloud sulla trasformazione del business digitale. ISG fornisce inoltre un’analisi continua dell’automazione e di altre tecnologie digitali nelle presentazioni trimestrali dell’indice ISG.

Informazioni su ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III ) è una società leader a livello mondiale nel campo della consulenza e della ricerca tecnologica. In qualità di partner commerciale di fiducia per oltre 700 clienti, tra cui oltre 75 delle prime 100 imprese del mondo, ISG si impegna ad aiutare aziende, organizzazioni del settore pubblico e fornitori di servizi e tecnologie a raggiungere l’eccellenza operativa e una crescita più rapida. L’azienda è specializzata in servizi di trasformazione digitale, tra cui automazione, cloud e analisi dei dati, consulenza in materia di approvvigionamento, servizi gestiti di governance e di rischio, servizi di rete, progettazione di strategie e operazioni, gestione dei cambiamenti, analisi e ricerche in campo tecnologico e di intelligence di mercato. Fondata nel 2006 e con sede a Stamford, Connecticut, ISG impiega più di 1.300 professionisti digitali che operano in più di 20 paesi, un team globale noto per il suo pensiero innovativo, l’influenza sul mercato, la profonda competenza settoriale e tecnologica e le capacità analitiche e di ricerca di livello mondiale basate sui dati di mercato più completi del settore. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.isg-one.com .