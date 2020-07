Bedrijven verlagen de uitgaven voor managed services naar aanleiding van COVID-19



De vraag naar cloudservices blijft groot om extern werken mogelijk te maken en beveiliging te verbeteren

Uitgaven voor as-a-service in het tweede kwartaal met 13% gestegen

ISG verwacht gestaag herstel in de tweede helft

LONDEN, July 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- De COVID-19-pandemie heeft een negatief effect gehad op de uitgaven voor outsourcing in het tweede kwartaal in de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA), met name op traditionele managed services, waarvoor de uitgaven met 21 procent zijn gedaald. Dit kwam naar voren in meest recente rapport van Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), een toonaangevend wereldwijd technologisch onderzoeks- en adviesbureau.

De EMEA ISG Index™, die commerciële uitbestedingscontracten met een jaarlijkse contractwaarde van € 5 miljoen (£ 4 miljoen) of meer meet, toont aan dat de AVC van de gecombineerde markt (inclusief as-a-service en managed services) in EMEA met 9% is afgenomen, tot € 3,9 miljard (£ 3,6 miljard), in het tweede kwartaal. Voor het eerst sinds 2018 heeft de regio te maken met dalingen in opeenvolgende kwartalen.

De totale resultaten van managed services zijn gedaald met 21 procent in ACV, naar € 2,3 miljard (£ 2,1 miljard). Binnen managed services heeft IT-outsourcing (ITO) te maken gekregen met een daling van 19%, naar € 1,9 miljard (£ 1,7 miljard), terwijl de outsourcing van bedrijfsprocessen (BPO) steeg met 31%, naar € 346,4 miljoen (£ 314,0 miljoen).

Tegelijkertijd bestond er in de regio een toenemende vraag naar cloudservices om extern werken mogelijk te maken en de gegevensbeveiliging te verbeteren. In het tweede kwartaal steeg de ACV van as-a-service met 13% naar € 1,7 miljard (£ 1,5 miljard), met een toename van 23% in de ACV van Infrastructure-as-a-Service (IaaS) naar € 1,2 miljard (£ 1,1 miljard), ondanks het feit dat SaaS (Software-as-a-Service) daalde met 8% naar € 419 miljoen (£ 379 miljoen).

EMEA kwam in 2020 sterk uit de startblokken, voordat de pandemie de regio in maart trof. Het vroege momentum van de regio wordt weerspiegeld in de halfjaarlijkse prestaties, die relatief hetzelfde niveau hebben bereikt als de voorgaande twee jaren, ondanks de verminderde vraag als gevolg van de pandemie. De jaarlijkse contractwaarde van de gecombineerde markt in het eerste halfjaar van € 8,3 miljard (£ 7,5 miljard) was in 2020 twee procent lager dan de uitslagen van de eerste helft van 2019. As-a-service lag in het eerste half jaar van 2020 9% hoger, op € 3,5 miljard (£ 3,2 miljard), terwijl managed services 9% lager lag, op € 4,8 miljard (£ 4,4 miljard), ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

"COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat elke organisatie de werkwijze volledig moest herstructureren en dat heeft geleid tot de toenemende vraag naar een publieke cloud en infrastructure-as-a-service", aldus Steve Hall, voorzitter van ISG EMEA. "Met de cloud kunt u drie dingen doen: veerkrachtig zijn voor wat er staat te gebeuren, dus flexibel zijn, de vraag verhogen en verlagen, en commercieel voorzichtig zijn door flexibele contracten. Omdat kosten steeds verder moeten worden verlaagd, zien we de vraag naar cloud-based services toenemen."

Marktinzichten

In DACH steeg de ACV van managed services in de eerste helft met 38% naar € 1,4 miljard (£ 1,3 miljard), vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Deze schijnbaar robuuste prestaties zijn beïnvloed door een sterk eerste kwartaal in 2020 (voordat de pandemie uitbrak), vergeleken met een redelijk zwak eerste kwartaal in 2019. De ACV voor managed services in DACH voor het tweede kwartaal daalde lichtjes met 2,4% naar € 596 miljoen (£ 541 miljoen) in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

"DACH heeft relatief goed gepresteerd in vergelijking met de rest van Europa. Op dit moment is de sourcingmarkt relatief stabiel in vergelijking met 2019," aldus Hall. "Ondanks de grote vraag naar een publieke cloud en infrastructure-als-een-service, voelen we het risico dat er een verdere daling zal plaatsvinden in managed services in de tweede helft van het jaar."

In het Verenigd Koninkrijk en Ierland leidde de impact van de pandemie ertoe dat de ACV van managed services in het tweede kwartaal 5,6% lager lag dan in het tweede kwartaal van het voorgaande jaar, bij € 734 miljoen (£ 663 miljoen). In het eerste half jaar daalde managed services met 10,8%, naar slechts € 1,3 miljard (£ 1,2 miljard). De vraag naar cloud-technologie in deze markt zal naar verwachting blijven groeien om extern werken te ondersteunen, terwijl managed services onder druk zal blijven staan vanwege de pandemie.

In Frankrijk daalde de ACV van managed services in het tweede kwartaal met 11% naar € 197,7 miljoen (£ 179 miljoen), en het eerste halfjaar lag met iets meer dan € 410 miljoen (£ 372 miljoen) 25,4% lager, omdat de pandemie de vraag verzwakte.

Brancheprestaties

De financiële dienstverleningsindustrie werd zwaar getroffen door de pandemie, met een daling van de ACV van managed services van 40% tot een omzet van € 1,1 miljard (£ 1,03 miljard) in de eerste helft van het jaar. In dezelfde periode steeg de ACV van Infrastructure-as-a-Service in de financiële dienstverlening met 15,4% naar € 410 miljoen (£ 372 miljoen).

"De bankensector had te maken met uitdagingen vanwege de overstap naar thuiswerken. Dit werd veroorzaakt door complexe beveiligings- en complianceprocessen. Tegelijkertijd daalden de rentetarieven, waardoor de netto-rentemarges lager werden. De verliezen en vertragingen van leningen hebben ook invloed gehad op de winst", aldus Hall. "De pandemie heeft de ontwikkeling van digitale bankcapaciteiten gestimuleerd, alsmede de overstap naar de cloud en de open banking-platforms die beter geschikt zijn voor thuiswerken."

De branches detailhandel en consumentengoederen stonden ook voor fikse uitdagingen. Restaurants en winkels die tijdens de lockdown moesten sluiten, concentreerden zich op het terugbrengen of annuleren van niet-essentiële projecten om geld te besparen. Maar de bedrijven die open bleven (bijvoorbeeld drogisterijen en supermarkten) en de bedrijven die producten maken om die winkels te bevoorraden, hadden een heel andere ervaring. In het algemeen bleef de sector investeren, met een toename van de ACV van managed services met 16% in vergelijking met de eerste helft van 2019 naar € 321 miljoen (£ 291 miljoen) tot nu toe in 2020. De ACV voor Infrastructure-as-a-Service steeg in dezelfde periode met 19%, omdat bedrijven in de branche hun digitale transformaties hebben versneld.

"Retailers zien dat de toenemende vraag naar online handel mogelijk wordt gemaakt door automatisering, en ze zijn op zoek naar expertise op het gebied van voorraadbeheer, levering en e-commerce op meerdere kanalen," aldus Hall.

Prognose

ISG voorspelt een lichte consecutieve groei voor de gecombineerde wereldwijde markt in het derde en vierde kwartaal van 2020. Voor het hele jaar verwacht het bedrijf dat de markt voor managed services in het eerste kwartaal zal dalen met 7,5%, iets meer dan de daling van 7% die het bedrijf voor 2020 had voorspeld.

"Als we vooruitkijken naar de laatste twee kwartalen van 2020 verwachten we dat het volume van grotere deals wordt verlaagd naarmate bedrijven zich meer op de korte termijn richten, voor veerkracht en operationele efficiëntie, dan op een brede, digitale transformatie", aldus Hall.

