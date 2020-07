Pressmeddelande

24 juli 2020, 08:00

Sdiptech förvärvar Alerter Group

Sdiptech AB (publ) har förvärvat samtliga aktier i Alerter Group Ltd, ett brittiskt teknikföretag som tillhandahåller nödkommunikationssystem för funktionsnedsatta i Storbritannien och Irland.

Enligt statistik över brand & räddningsincidenter från 2019 skedde det cirka 150 000 brandolyckor i Storbritannien under året.1 Vikten av att kunna ta sig ut från en byggnad på ett snabbt och säkert sätt kan vara avgörande när det brinner. Precis som alla andra ska de som har en funktionsvariation vara trygga med att ha pålitliga och säkra varningssystem vid händelse av brand. Alerter Group är specialiserad på radiobaserade brandlarmsystem för döva och hörselskadade, radiobaserade räddningssystem för nödsituationer, samt andra anpassningsbara kommunikationssystem för så kallade högriskarbetsplatser. Företaget omsätter cirka 3 miljoner pund och har en god lönsamhet.

"Vi är mycket glada över att kunna välkomna Alerter Group till Sdiptech. Genom deras radiobaserade räddningssystem som skickar ut nödmeddelanden och möjliggör direktkommunikation med räddningspersonal, får funktionsnedsatta en bättre chans att ta sig ut från en brinnande byggnad. Därigenom kan fler liv räddas", säger Jakob Holm, VD för Sdiptech.

Alerter Group är Sdiptechs sjätte brittiska affärsenhet och kommer att ingå i affärsområdet Special Infrastructure Solutions från och med juli 2020.

”Jag ser fram emot att fortsätta utveckla företaget tillsammans med Haseldine-familjen och hela teamet på Alerter Group. Högkvalitativa och pålitliga brandlarmsystem är nödvändiga för att skapa säkra samhällen. Alerter Groups starka nisch och marknadsledande position inom branschen gör att de passar perfekt för oss", säger Anders Mattson, affärsområdeschef på Sdiptech.



För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

My Lundberg, IR & PR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com



Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juli 2020 kl 08:00









