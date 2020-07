Communiqué de presse

Bruxelles, le 24 juillet 2020

Orange Belgium secoue une fois encore le marché avec un prix inédit sur l’option football et une augmentation considérable des données pour tous les détenteurs d’un abonnement GO Plus

Comme annoncé précédemment, Orange Belgium et Eleven Sports ont conclu un accord sur les droits de la Jupiler Pro League, permettant à tous les clients d’Orange Belgium (convergents ou mobiles uniquement) de regarder le football belge. Orange Belgium va plus loin en donnant accès à du contenu footballistique au prix ultracompétitif de seulement 10,99 euros pour le nouveau pack, qui inclut 3 nouvelles chaînes sportives dédiées. Et pour s’assurer que ses clients ne manquent jamais le contenu qu’ils aiment, Orange a porté la limite de données de l’abonnement GO Plus de 5 à 8 GB, automatiquement et gratuitement pour tous les clients (nouveaux et actuels).

10,99 euros pour le pack Belgian football d’Orange

Orange Belgium veut rendre le football belge accessible à tous les clients, en l’affranchissant des forfaits premium coûteux dont il faisait partie jusqu’à présent. Orange Belgium est déjà le seul opérateur à inclure dans son pack TV de base l’accès aux chaînes internationales d’Eleven pour ses abonnés à Love Trio. L’entreprise va désormais encore plus loin. Grâce à l’accord avec Eleven Sports, qui détient les droits du championnat de football belge, Orange Belgium peut proposer un nouveau pack de contenu footballistique, accessible à tous les clients d’Orange Belgium (convergents et mobiles). Il comprend trois nouvelles chaînes entièrement dédiées au championnat de football belge. Alors que la première chaîne se concentrera sur la Jupiler Pro League, les deuxième et troisième chaînes diffuseront la D1B et serviront de chaînes ‘de secours’ lorsque les matchs se joueront au même moment. Les chaînes diffuseront également du contenu propre et des émissions consacrées au football pendant plus de 20 heures/semaine.

Pour être à la hauteur de son statut de « Bold challenger » et pour rendre la Pro League accessible à un plus large public, Orange Belgium proposera ce pack à tous les clients Love Trio au prix inédit de 10,99 euros/mois, ce qui en fait l’abonnement le plus compétitif du marché à l’heure actuelle. Par ailleurs, Orange revendra les pass Eleven Sports mensuels à ses abonnés Love Duo et mobiles, afin qu’ils puissent bénéficier d’un accès équivalent aux matchs de la Pro League.

GO Plus : une abondance de données

Afin d’adapter ses offres à la consommation croissante de données et pour s’assurer que ses clients ne manquent jamais le contenu qu’ils aiment, Orange Belgium a également décidé d’augmenter le volume de données de ses abonnements GO Plus : à partir d’aujourd’hui, les clients GO Plus recevront 8 GB de données mobiles (au lieu de 5 GB), et ce, automatiquement et gratuitement.

Christophe Dujardin, Chief Consumer Officer chez Orange Belgium : "En tant que Bold challenger, nous nous efforçons de secouer le marché belge en proposant des offres innovantes et très compétitives à nos clients. L’accès au contenu footballistique belge est depuis trop longtemps indissociable d’offres premium étendues et coûteuses. Nous sommes donc ravis de pouvoir le proposer à un juste prix. Et comme nous suivons de près les nouvelles habitudes de nos clients, en particulier l’augmentation de la consommation de données, nous avons jugé important d’offrir encore plus de données à nos clients GO Plus, sans le moindre surcoût."

