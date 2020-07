Persbericht

Brussel, 24 juli 2020

Orange Belgium zorgt opnieuw voor opschudding op de markt met een ongeziene prijs voor zijn voetbaloptie en een grote databoost voor alle GO Plus-abonnees

Zoals eerder aangekondigd, bereikten Orange Belgium en Eleven Sports een deal omtrent de voetbalrechten van de Jupiler Pro League. Hierdoor kunnen alle Orange Belgium-klanten met een convergente of enkel een mobiele oplossing Belgisch voetbal kijken. Orange Belgium maakt voetbal nu nog toegankelijker met een uitermate competitieve prijs van amper 10,99 euro voor dit nieuwe Football pack met 3 nieuwe speciale sportkanalen. En om zeker te zijn dat de klanten nooit iets van hun favoriete content hoeven te missen, trekt Orange voor alle bestaande en nieuwe klanten de datalimiet van zijn GO Plus-abonnement automatisch en zonder meerkost op van 5 GB naar 8 GB.

10,99 euro voor Belgian Football pack van Orange

Orange Belgium wil het Belgische voetbal voor al zijn klanten toegankelijk maken door het los te koppelen van dure premium content bundels waarin het tot nog toe werd aangeboden. Orange Belgium biedt zijn Love Trio-abonnees trouwens al als enige operator toegang tot de internationale kanalen van Eleven in zijn basis tv-pack. Het gaat nu nog een stap verder. Dankzij de overeenkomst met Eleven Sports, de nieuwe rechtenhouder op het Belgische voetbalkampioenschap, kan Orange Belgium al zijn klanten met een convergente of enkel een mobiele oplossing een nieuwe voetbalcontent pack aanbieden. Dat pack omvat drie nieuwe sportkanalen, die volledig in het teken van de Belgische voetbalcompetities staan. Het eerste kanaal focust op de Jupiler Pro League, kanalen twee en drie op wedstrijden uit 1B. Ze fungeren ook als back-upkanalen, wanneer wedstrijden op hetzelfde ogenblik worden gespeeld. Op de kanalen zullen elke week ook meer dan 20 uur eigen content en uitzendingen over voetbal te zien zijn.

Om zijn naam van 'Bold Challenger' helemaal waar te maken en het Pro League-voetbal voor een breder publiek toegankelijk te maken, biedt Orange Belgium dit pack voor de ongeziene prijs van 10,99 euro per maand aan al zijn Love Trio-klanten aan, meteen het meest competitieve abonnement op de markt op dit moment. Orange biedt daarenboven ook Eleven Sports-maandpassen aan zijn Love Duo- en mobiele abonnees aan, zodat ook die toegang tot de Pro League-wedstrijden hebben.

Data in overvloed voor GO Plus

Om zijn aanbod beter af te stemmen op het almaar grotere dataverbruik en om zeker te zijn dat zijn klanten nooit iets van hun favoriete content hoeven te missen, besliste Orange Belgium ook om de datalimiet van zijn GO Plus-abonnement op te trekken: vanaf vandaag genieten GO Plus-klanten automatisch en zonder meerkost van 8 GB in plaats van 5 GB mobiele data.

Christophe Dujardin, Chief Consumer Officer van Orange Belgium: "Als Bold Challenger blijven we ernaar streven om een einde te maken aan de status quo op de Belgische markt met innovatieve en uiterst competitieve aanbiedingen voor onze klanten. De toegang tot Belgische voetbalcontent was te lang gekoppeld aan ruime en dure premium content bundels. We zijn dan ook verheugd die voortaan voor een eerlijke prijs te kunnen aanbieden. En omdat we de nieuwe gewoonten van onze klanten en vooral het almaar grotere dataverbruik nauwgezet volgen, vonden we het belangrijk om onze GO Plus-klanten zonder meerkost nog meer data te kunnen aanbieden."

Over Orange Belgium

Orange Belgium is een toonaangevende telecommunicatieoperator op de Belgische markt met meer dan 3 miljoen klanten. Orange is ook actief in Luxemburg, via haar dochteronderneming Orange Communications Luxembourg.

Als convergente speler bieden we, naast mobiele telecommunicatiediensten, internet en tv voor particulieren, ook innovatieve mobiele en vaste diensten voor bedrijven aan. Ons ultraperformant mobiel netwerk ondersteunt 2G, 3G, 4G en 4G+, technologieën waarin we voortdurend blijven investeren.

Orange Belgium is een filiaal van de Orange Group, een van de meest toonaangevende operatoren in Europa en Afrika op het vlak van mobiele telefonie en breedbandinternet en een wereldwijde topleverancier van telecommunicatiediensten aan bedrijven.

Orange Belgium staat genoteerd op de Beurs van Brussel (OBEL).



Meer informatie via: corporate.orange.be , www.orange.be of volg ons op Twitter: @pressOrangeBe.

Perscontacten

Younes Al Bouchouari – younes.albouchouari@orange.com +32 477 69 87 73

Annelore Marynissen – Annelore.marynissen@orange.com - +32 479 016 058

press@orange.be

Bijlage